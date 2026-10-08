Danh hài Vân Sơn: "Đến hàng 6 như tôi có thể đi bất cứ năm nào"

Mới đây, danh hài Vân Sơn đăng clip tự chúc mừng sinh nhật tuổi 65. Ở tuổi này, nam nghệ sĩ nhìn lại hành trình sống đồng thời chia sẻ quan niệm khiến ông vẫn giữ được cách nhìn tích cực về cuộc đời.

Vân Sơn mở đầu: "Xin chào đón các bạn đến với ngày sinh nhật của Vân Sơn. Như vậy tôi đã có đủ 65 năm kinh nghiệm sống trong cuộc đời này. Thấy đã chưa?".

Nam danh hài sau đó nhắc đến cách nói vui về các mốc tuổi: "Người ta nói là 6 năm 7 tháng 8 ngày 9 giờ các bạn có biết nó là cái gì không? Có nghĩa là 6 năm tức là đến hàng 6 như tôi có thể đi bất cứ năm nào. 7 tháng nghĩa là lên hàng 7 đó thì có thể bất kể tháng nào cũng có thể đi khỏi cuộc đời này. 8 là tính ngày và lên hàng 9 thì tính giờ.

Tôi đến hàng 6 rồi rất vui, rất mừng vì tôi vẫn còn khỏe mạnh để ngồi đây để tự chúc sinh nhật cho mình và ngồi đây nói chuyện với các bạn ngày hôm nay", ông chia sẻ.

Ở tuổi 65, Vân Sơn cho biết ông đã sống đủ lâu để nhìn thấy những điều hay, đẹp trong cuộc đời và nhận biết những người xung quanh đối xử với mình như thế nào.

"Tôi sống đủ lâu để nhìn thấy được những cái gì hay, những cái gì đẹp trong cuộc đời này cũng nhận biết được những người xung quanh tốt xấu với mình như thế nào. Tôi nhìn thấy hết luôn. Nhưng có một điều tôi thấy lạ là tại sao tới giờ này tôi vẫn nhìn cuộc đời màu hồng rất là đẹp, vẫn yêu thương cuộc đời này", ông nói.

Theo Vân Sơn, có lẽ cách nhìn ấy đã hình thành từ nhỏ. Khi bị người khác chơi xấu, không tôn trọng hoặc đối xử không công bằng, ông thường nghĩ rằng có thể người đó đang gặp chuyện không vui trong gia đình nên mới vô tình đối xử với mình như vậy.

"Có thể cái tính đó theo tôi mãi tới bây giờ, nó làm cho tôi vẫn luôn luôn mở lòng với cuộc đời này, luôn yêu người, yêu những người xung quanh của tôi", nam danh hài chia sẻ.

Vân Sơn cũng nói rằng đến hiện tại, ông mới nhận ra một điều về chính mình: ông không biết chính xác lý do những người xung quanh từng đối xử không tốt với mình, nhưng hiểu vì sao bản thân lại lựa chọn suy nghĩ theo hướng tích cực.

"Tôi suy nghĩ như vậy để cho tôi thấy cuộc đời này nó rất là đẹp, những người xung quanh tôi rất là dễ thương và tôi yêu mến họ và đặc biệt để tôi tiếp tục mở lòng mình ra với cuộc đời này với tất cả mọi người xung quanh của tôi", ông nói.

Nam danh hài cho rằng việc nghĩ tốt về người khác cũng là cách tạo niềm vui cho chính mình. "Cái điều đó chứng minh rằng mình nghĩ tốt về người ta, mình suy nghĩ tốt về người ta thật ra chính là mình tạo niềm vui cho mình, mình suy nghĩ tốt cho mình, làm tốt cho mình", Vân Sơn bày tỏ.

Ở tuổi 65, ông vẫn nhìn cuộc đời theo hướng tích cực: "Cho tới bây giờ 65 tuổi rồi tôi vẫn thấy cuộc đời này nó màu hồng, rất đẹp và nó rất đáng sống, đáng yêu. Xung quanh tôi toàn những người tôi yêu mến".

Vân Sơn cũng nhắn nhủ rằng những chuyện không vui trong quá khứ không nên tiếp tục ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

"Những chuyện buồn mình xếp xó hay mình bỏ vô bao mình cột lại, mình quăng vô góc, giữ lại chút đó những gì buồn, đừng làm ảnh hưởng đến ngày hôm nay, ảnh hưởng đến tương lai của mình", ông nói.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 65, Vân Sơn cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng mình: "Cảm ơn tất cả các bạn bè, những người đã từng bước vào trong chuyến xe cuộc đời của tôi. Các bạn có thể đi đường dài với tôi hoặc các bạn có thể đi một vài trạm với tôi hoặc các bạn có thể bước lên rồi bước xuống".