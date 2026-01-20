Danh sách 32 số điện thoại lừa đảo: Người dân tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

Bẫy cước phí từ 12 số điện thoại đầu 1900

Khác với các cuộc gọi quốc tế dễ nhận biết, nhóm đầu số 1900 thường bị người dân nhầm lẫn là tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhãn hàng hoặc ngân hàng. Thủ đoạn phổ biến của nhóm này là nháy máy tạo cuộc gọi nhỡ, kích thích sự tò mò khiến nạn nhân gọi lại. Khi thực hiện cuộc gọi, người dùng sẽ bị trừ cước phí viễn thông rất cao hoặc bị dụ dỗ tham gia các chương trình trúng thưởng ảo để đánh cắp thông tin. Để tránh mất tiền oan, bạn tuyệt đối không được gọi lại vào các số sau: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441, 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199.

Giả danh Công an, Tòa án tại Hà Nội (024) và TP.HCM (028)

Nguy hiểm và tinh vi hơn là chiêu trò sử dụng số máy bàn cố định để mạo danh cơ quan chức năng. Các đối tượng này thường sử dụng công nghệ để giả lập số điện thoại (Voice IP), gọi đến thông báo nạn nhân dính líu đến đường dây tội phạm, nợ cước viễn thông hoặc phạt nguội giao thông. Mục đích cuối cùng là thao túng tâm lý, đe dọa và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ" để phục vụ điều tra.

Tại khu vực Hà Nội (mã vùng 024), người dân cần đưa ngay 10 số điện thoại này vào danh sách chặn: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036.

Tương tự tại TP.HCM (mã vùng 028), nếu thấy cuộc gọi đến từ những số sau, hãy tắt máy ngay lập tức và tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng: 02899964439, 02856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690.

Nguyên tắc "3 Không" để tự bảo vệ mình

Trước sự biến tướng khôn lường của tội phạm mạng trong năm 2026, việc phòng thủ chủ động là yếu tố then chốt. Hãy ghi nhớ nguyên tắc vàng:

- Không nghe các số lạ nằm trong danh sách cảnh báo;

- Không gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ bất thường;

- Không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào qua yêu cầu điện thoại. Bên cạnh sự cảnh giác, việc trang bị những thiết bị di động có tính năng bảo mật cao cũng là một lớp lá chắn hữu hiệu.