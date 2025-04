Danh sách các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để bạn không bỏ lỡ!

Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia.

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP HCM thực hiện.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có nhiều hoạt động.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đọc diễn văn. Kế đến là phát biểu của đại diện cựu chiến binh, thế hệ trẻ Việt Nam.

Lễ kỷ niệm chính diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 30/4 tại đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm; được phát sóng trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP HCM...

Chương trình dự kiến gồm phần biểu diễn nghệ thuật đầu giờ kéo dài 30 phút do TP HCM thực hiện. Trong lễ chào cờ, đội hình pháo lễ sẽ bắn 21 loạt trên nền Quốc thiều.

Lễ diễu binh, diễu hành gồm 36 khối lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 12 khối do TP HCM đảm nhận. Sau đó kết thúc bằng màn thả bóng bay, chim bồ câu.

Dưới đây là những sự kiện chính và các mốc thời gian người dân cần lưu ý để có một Lễ kỷ niệm trọn vẹn.

Diễu binh, diễu hành

Bắt đầu từ 6h30' ngày 30/4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.

Sau lễ diễu binh, các đoàn sẽ chia làm bốn hướng và di chuyển đến các vị trí tập kết.

Để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng ùn tắc và người dân có thể theo dõi được diễu binh, diễu hành từ 4 hướng này.

Hướng 1: Lê Duẩn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Điện Biên Phủ → Hai Bà Trưng → Tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Hướng 2: Lê Duẩn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Lợi → Nguyễn Thị Nghĩa → Ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương → Cách Mạng Tháng 8 → Tập kết tại Công viên Tao Đàn.

Đoàn di chuyển theo hướng này sẽ đi qua khu vực Chợ Bến Thành và Công viên 23/9. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận bằng tuyến Metro đến ga Bến Thành.

Hướng 3: Lê Duẩn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Thánh Tôn → Nguyễn Huệ → Vòng xoay Mê Linh → Tập kết tại Công viên Bến Bạch Đằng. Đây cũng là nơi đặt các khẩu đại bác phục vụ nghi thức trang trọng trong lễ diễu binh.

Hướng 4: Lê Duẩn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Nguyễn Đình Chiểu → Đinh Tiên Hoàng → Tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Bắn đại bác và trình diễn không quân

Ngoài lễ diễu binh, diễu hành của 36 khối lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 12 khối do TP HCM đảm nhận, một hoạt động khác trong Lễ kỉ niệm chính cũng thu hút sự quan tâm của người dân là bắn đại bác và trình diễn không quân.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

21 phát đại bác này sẽ được bắn tại Công viên Bến Bạch Đằng.

Ngoài ra, người dân cũng vô cùng chờ đợi màn trình diễn không quân đến từ các máy bay chiến đấu Yak-130, Su-30MK2 cùng trực thăng Mi-8, Mi-17, sẽ thực hiện màn trình diễn ấn tượng trên bầu trời TP.HCM.

Xem diễu binh qua màn hình lớn

Để phục vụ người dân không thể theo dõi trực tiếp, TP.HCM sẽ bố trí nhiều màn hình LED tại các tuyến đường trọng điểm: Lê Duẩn (6 màn hình), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (3 màn hình), Lê Lợi (3 màn hình), Nguyễn Huệ (2 màn hình), Đồng Khởi (2 màn hình), Điện Biên Phủ (2 màn hình), Nguyễn Đình Chiểu (2 màn hình).

Ngoài ra, người dân và du khách cũng có thể quan sát lễ diễu binh, diễu hành từ các toà nhà lớn như: Tầng 5 Diamond Plaza; Khách sạn Sofitel Saigon; Tòa nhà M Plaza Lê Duẩn.

Bên cạnh đó, buổi lễ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia và nền tảng trực tuyến để người dân có thể tiện theo dõi.

Bắn pháo hoa

Ngoài những hoạt động chính như lễ diễu binh, diễu hành, trong ngày 30/4 nhiều sự kiện, hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác cũng sẽ được tổ chức. Đặc biệt trong đó hoạt động bắn pháo hoa rất được người dân mong chờ.

20 giờ ngày 30/4: Biểu diễn nhạc kèn kết hợp biểu diễn các kỹ thuật trên ngựa trên đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi.

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút: Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 30 điểm. 2 điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Đền Bến Dược (huyện Củ Chi). 28 điểm tầm thấp sẽ bố trí khắp các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Lưu ý

Chương trình lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 30/4, người dân và du khách nên sắp xếp thời gian đến sớm 1-3 tiếng để giữ chỗ tốt. Khuyến khích người dân và du khách sử dụng phương tiện công cộng hoặc sử dụng xe công nghệ vì khu vực trung tâm sẽ cấm xe cá nhân.

Khi đến khu vực xem diễu binh, diễu hành người dân và du khách cần lưu ý:

- Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn xô đẩy.

- Giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi.

Đối với người dân sử dụng phương tiện cá nhân:

- Gửi xe ở Công viên: Lê Văn Tám, Tao Đàn; Các Trung tâm thương mại & khu vực gần đó như Vincom Đồng Khởi, Hồ Con Rùa, Phố đi bộ Nguyễn Huệ Các tòa nhà lớn: Diamond Plaza, Nhà Văn hóa Thanh Niên.