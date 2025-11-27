Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh tính 6 nạn nhân trong vụ ô tô 7 chỗ đâm xe đầu kéo: Gia đình 3 người gặp nạn, 2 vợ chồng tử vong

27-11-2025 - 06:50 AM | Xã hội

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Tối 26/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Trên xe ô tô 7 chỗ thời điểm đó bao gồm P.V.H (SN 2004), P.V.K (SN 1969) và T.T.L (1973, cùng trú xã Lộc Bình, Lạng Sơn); N.Đ.V (SN 1985) và N.T.U.S (SN 1984, cùng trú tại Khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thường Tín, Hà Nội).

4 nạn nhân gồm P.V.K, T.T.L, N.Đ.V và N.T.U.S tử vong tại chỗ sau tai nạn nghiêm trọng. Trong đó, 2 nạn nhân P.V.K, T.T.L là hai vợ chồng. Tài xế L.Q.N và P.V.H (con trai của ông K, bà L.) bị thương nặng, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

Thông tin trên báo Lao Động, theo điều tra ban đầu của lực lượng CSGT, nguyên nhân được xác định là tài xế L.Q.N điều khiển ô tô 7 chỗ đi không đúng phần đường, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo chạy hướng ngược chiều.

Danh tính 6 nạn nhân trong vụ ô tô 7 chỗ đâm xe đầu kéo: Gia đình 3 người gặp nạn, 2 vợ chồng tử vong- Ảnh 1.

Danh tính 6 nạn nhân trong vụ ô tô 7 chỗ đâm xe đầu kéo: Gia đình 3 người gặp nạn, 2 vợ chồng tử vong- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã thông tin trước đó thì vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 13h30 tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý (Lạng Sơn). Xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang BKS 19A-483.xx đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bất ngờ lao sang làn ngược chiều rồi đâm trực diện vào xe đầu kéo mang BKS 98S-000.xx, kéo theo rơ-moóc 98R-013.xx do tài xế P.V.D (SN 1981, trú Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Ninh) điều khiển.

Lúc này, xe ô tô 7 chỗ màu trắng có 6 người. Cú húc khiến 4 người trên xe ô tô trắng tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng nặng. Các nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

Theo Hương Trà

