Stephen M. Ross là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành bất động sản Mỹ. Khởi đầu từ năm 1972 với việc thành lập Related Companies, ông từng bước đưa doanh nghiệp này phát triển thành tập đoàn bất động sản lớn, với danh mục tài sản hiện sở hữu và quản lý trị giá hơn 70 tỷ USD. Related Companies đứng sau nhiều dự án quy mô lớn tại Mỹ, nổi bật là hai tổ hợp bất động sản Hudson Yards và Time Warner Center ở New York.

Theo Forbes, tính đến ngày 19/11/2026, tài sản của Stephen Ross ước tính khoảng 21,5 tỷ USD, đứng thứ 122 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Ngoài bất động sản, ông còn sở hữu đội bóng bầu dục Miami Dolphins, tham gia đầu tư vào lĩnh vực thể thao, giải trí và nhiều doanh nghiệp khác.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Stephen Ross còn được biết đến bởi mối gắn bó đặc biệt với Đại học Michigan. Tốt nghiệp trường này năm 1962, ông đã nhiều lần tài trợ cho nơi từng đào tạo mình. Tổng số tiền đóng góp được Related Ross công bố đã vượt 478 triệu USD, đưa ông trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong lịch sử trường.

Stephen M. Ross là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành bất động sản Mỹ.

Từ luật sư thuế vay mẹ 10.000 USD đến ông chủ đế chế bất động sản

Stephen M. Ross sinh ngày 10/5/1940 tại Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ông lớn lên trong một gia đình Do Thái và theo học tại trường trung học Miami Beach Senior High School trước khi vào Đại học Florida.

Sau đó, Ross chuyển sang Đại học Michigan và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh năm 1962. Ông tiếp tục theo đuổi con đường học vấn trong lĩnh vực luật, nhận bằng Tiến sĩ Luật tại Trường Luật Đại học Wayne State năm 1965 và bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Thuế tại Trường Luật Đại học New York năm 1966.

Sau khi tốt nghiệp, Ross bắt đầu sự nghiệp với công việc luật sư thuế tại Coopers & Lybrand ở Detroit. Năm 1968, ông chuyển đến New York, từng làm việc tại công ty bất động sản Laird Inc. và sau đó tham gia lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại Bear Stearns.

Sau đó, ông bỏ việc và sống qua ngày với số tiền 10.000 USD mà ông vay từ mẹ mình. Với kiến thức chuyên sâu về luật thuế liên bang, Ross tìm cách kết nối các nhà đầu tư giàu có với những chương trình ưu đãi của Chính phủ Mỹ nhằm khuyến khích phát triển nhà ở giá rẻ có trợ cấp. Ông tổ chức các giao dịch tài chính, giúp nhà đầu tư tận dụng chính sách thuế, đồng thời huy động nguồn vốn cho các dự án nhà ở.

Hướng đi này nhanh chóng mang lại kết quả. Ngay trong năm đầu tiên, Ross đã kiếm được khoảng 150.000 USD. Từ những giao dịch ban đầu, ông dần mở rộng hoạt động sang đầu tư và phát triển bất động sản.

Năm 1972, Stephen Ross thành lập Related Companies. Doanh nghiệp ban đầu tập trung vào phát triển nhà ở giá phải chăng, sau đó mở rộng sang nhiều phân khúc như căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và các tổ hợp đô thị đa chức năng.

Thay vì chỉ tập trung vào việc xây dựng từng tòa nhà riêng lẻ, Ross theo đuổi mô hình phát triển các tổ hợp bất động sản tích hợp, kết hợp nhiều chức năng trong cùng một không gian. Đây cũng là hướng đi góp phần tạo nên dấu ấn của Related Companies trên thị trường Mỹ.

Trong hơn 5 thập kỷ, tập đoàn mở rộng hoạt động tại nhiều thành phố lớn như New York, Boston, Chicago, Los Angeles và South Florida, đồng thời phát triển các dự án ở thị trường quốc tế.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Related Companies hiện có hơn 70 tỷ USD tài sản bất động sản sở hữu hoặc đang phát triển, trải rộng từ nhà ở, văn phòng đến bán lẻ và các dự án phức hợp. Tập đoàn cũng là một trong những chủ sở hữu và đơn vị bảo tồn nhà ở giá phải chăng lớn tại Mỹ.

Trong số những dự án gắn liền với tên tuổi Stephen Ross, nổi bật là Time Warner Center và Hudson Yards tại New York.

Time Warner Center, nay mang tên Deutsche Bank Center, tọa lạc tại khu Columbus Circle, Manhattan. Đây là tổ hợp đa chức năng gồm văn phòng, căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại và các không gian giải trí. Dự án góp phần thay đổi diện mạo một khu vực quan trọng ở phía Tây Manhattan.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn hơn trong sự nghiệp của Ross là Hudson Yards – một trong những dự án phát triển bất động sản tư nhân có quy mô lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Nằm ở phía Tây Manhattan, Hudson Yards được phát triển trên khu đất khoảng 28 mẫu Anh, tương đương 11,3ha. Với tổng vốn ước tính khoảng 25 tỷ USD, đây được xem là dự án bất động sản tư nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Điểm đặc biệt của Hudson Yards là phần lớn công trình được xây dựng trên hệ thống kết cấu phía trên khu đường sắt Long Island Rail Road. Thay vì để quỹ đất đường sắt rộng lớn nằm giữa trung tâm Manhattan tiếp tục là một khoảng không gian bị chia cắt, dự án biến khu vực này thành một tổ hợp đô thị mới.

Hudson Yards quy tụ các tòa tháp văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hàng, không gian nghệ thuật và công viên công cộng. Một số công trình nổi bật tại đây gồm tòa nhà văn phòng 30 Hudson Yards và công trình điêu khắc Vessel.

Sau khoảng một thập kỷ quy hoạch và thi công, Hudson Yards chính thức mở cửa đón công chúng năm 2019. Dự án trở thành một trong những biểu tượng mới của Manhattan, đồng thời là minh chứng cho chiến lược phát triển các tổ hợp bất động sản quy mô lớn mà Stephen Ross theo đuổi.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực địa ốc, Ross còn mở rộng sang thể thao và giải trí. Ông mua 50% cổ phần đội bóng Miami Dolphins năm 2008, sau đó nâng tỷ lệ sở hữu và trở thành chủ sở hữu chính của đội bóng vào năm 2009. Ông cũng gắn với Hard Rock Stadium, sân vận động tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, cùng giải đua Công thức 1 Miami Grand Prix.

Năm 2024, Ross thành lập Related Ross, doanh nghiệp bất động sản tập trung vào khu vực West Palm Beach và Palm Beach County, bang Florida. Công ty đặt mục tiêu đầu tư hơn 10 tỷ USD để phát triển khu vực này thành điểm đến kinh doanh và sinh sống quốc tế, với các dự án văn phòng, nhà ở cao cấp, khách sạn và trung tâm đô thị.

Nhiều lần quay lại trường cũ, tổng tài trợ vượt 478 triệu USD

Song song với sự nghiệp kinh doanh, Stephen Ross duy trì mối quan hệ đặc biệt với Đại học Michigan. Những khoản tài trợ của ông không chỉ dành cho học bổng mà còn trực tiếp góp phần phát triển trường kinh doanh, hệ thống thể thao, cơ sở nghiên cứu và các chương trình hỗ trợ sinh viên.

Năm 2004, Ross đóng góp 100 triệu USD cho trường kinh doanh thuộc Đại học Michigan. Đây là khoản tài trợ cá nhân lớn nhất trong lịch sử trường tại thời điểm đó. Để ghi nhận đóng góp, Hội đồng Quản trị Đại học Michigan quyết định đổi tên trường thành Stephen M. Ross School of Business.

Tòa nhà Ross Building, một trong những công trình giảng dạy chính của trường kinh doanh, được khởi công năm 2006 và đưa vào sử dụng năm 2009. Như vậy, khoản tài trợ của cựu sinh viên không chỉ góp phần phát triển hoạt động đào tạo mà còn để lại dấu ấn hữu hình trong khuôn viên trường.

Tháng 9/2013, Stephen Ross tiếp tục cam kết tài trợ 200 triệu USD cho Đại học Michigan. Khoản tiền được chia thành hai phần: 100 triệu USD dành cho trường kinh doanh và 100 triệu USD dành cho hệ thống thể thao của trường.

Sau đợt tài trợ này, Đại học Michigan ghi nhận tổng số tiền Ross đóng góp đã vượt 313 triệu USD.

Tổng số tiền Stephen M. Ross đóng góp cho Đại học Michigan đã vượt 478 triệu USD.

Đến tháng 9/2017, vị tỷ phú tiếp tục trao tặng 50 triệu USD cho trường kinh doanh. Khoản tiền được sử dụng để phát triển các chương trình học thuật, hỗ trợ sinh viên và nâng cấp cơ sở vật chất. Theo thông tin được Đại học Michigan công bố, tổng mức đóng góp lũy kế của ông khi đó đạt 378 triệu USD.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Related Scholars Fund, quỹ hỗ trợ sinh viên đến từ các cộng đồng còn ít đại diện trong những vị trí lãnh đạo doanh nghiệp. Quỹ hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục kinh doanh, đồng thời giúp sinh viên có thêm điều kiện phát triển nghề nghiệp.

Đến năm 2020, Ross tiếp tục cam kết 100 triệu USD để thành lập Trung tâm Đổi mới của Đại học Michigan tại Detroit (University of Michigan Center for Innovation – UMCI).

Đây là dự án hợp tác giữa Đại học Michigan và thành phố Detroit, hướng tới phát triển giáo dục công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tạo thêm cơ hội kinh tế cho khu vực. Công trình được quy hoạch trên khu đất tại trung tâm Detroit, với tòa nhà học thuật và nghiên cứu là hạt nhân.

Tháng 10/2023, Hội đồng Quản trị Đại học Michigan chính thức phê duyệt thỏa thuận nhận khoản tài trợ 100 triệu USD từ Stephen M. Ross Foundation cho dự án. Theo thỏa thuận, 3 triệu USD chi phí đã được Ross hoặc quỹ của ông chi trước đó được tính vào khoản tài trợ; 97 triệu USD còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 10 năm kể từ năm 2024.

Cũng trong năm 2023, dự án chính thức khởi công, đánh dấu thêm một dấu ấn trong mối quan hệ giữa Ross và ngôi trường cũ.

Theo thông tin hiện được Related Ross công bố, tổng số tiền Stephen M. Ross đóng góp cho Đại học Michigan đã vượt 478 triệu USD. Ông được xác nhận là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong lịch sử trường.

Đáng chú ý, Ross không chỉ đóng góp tài chính mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động phát triển của Đại học Michigan. Ông từng giữ vai trò chủ tịch chiến dịch gây quỹ Victors for Michigan, khởi động năm 2013 với mục tiêu huy động 4 tỷ USD. Chiến dịch kết thúc với số tiền quyên góp vượt 5 tỷ USD, trở thành một trong những chương trình gây quỹ thành công nhất trong lịch sử giáo dục đại học công lập Mỹ.