Danh tính người đàn ông khóc liên tục 7 ngày để lập kỷ lục Guinness thế giới

New York Post đưa tin, một người đàn ông Nigeria, Tembu Ebere đã cố gắng ép bản thân khóc liên tục không ngừng nghỉ trong vòng một tuần. Anh chàng này cho biết để thực hiện thử thách này, anh đã phải cố gắng ăn ít đi, tuy nhiên không may Tembu đã gặp các triệu chứng bất thường như bị đau đầu dữ dội, mặt sưng tấy do gặp áp lực căng thẳng lên mắt và dây thần kinh.

Tembu Ebere đã cố gắng ép bản thân khóc liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 1 tuần.

Kinh khủng hơn Tembu Ebere còn bị mù tạm thời trong 45 phút khi cố gắng lập kỷ lục.

"Tôi đã phải điều chỉnh lại chiến lược và giảm bớt tiếng khóc của mình để có thể giữ phong độ", Ebere nói với BBC, đồng thời cho biết thêm rằng sẽ quyết tâm hoàn thành kỷ lục này trong thời gian sớm nhất.

Được biết, từ tháng 5, "cơn sốt" lập kỷ lục thế giới đã bùng nổ ở đất nước Nigeria sau khi đầu bếp Hilda Baci thành công lập kỷ lục nấu ăn liên tục trong 100 giờ để đưa nền ẩm thực của Nigeria lên bản đồ ẩm thực thế giới. Kỷ lục của cô đã phá vỡ thành tích trước đó của vị đầu bếp 26 tuổi khi hoàn thành việc nấu ăn liên tiếp trong 93 giờ 11 phút tại một nhà hàng ở Lagos, Ấn Độ vào năm 2019.

Nỗ lực của Hilda Baci được theo dõi nhiều đến mức trên trang web chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới đã bị sập trong vòng 2 ngày. Phó Tổng thống Nigeria cùng nhiều người nổi tiếng đã liên tục cổ vũ cho nỗ lực của nữ đầu bếp này.

Đầu bếp Hilda Baci đã nấu ăn liên tục trong 93 giờ 11 phút.

Chính việc liên tục có những kỷ lục mới đã truyền cảm hứng cho nhiều người thực hiện. Một giáo viên người Nigeria, John Obot, nói với BBC rằng ông sẽ cố gắng dành 140 giờ để đọc to các tác phẩm văn học cổ điển vào tháng 9.

"Động lực là thúc đẩy văn hóa đọc ở Nigeria", John Obot nói. Đồng thời cho biết thêm rằng ông đã chọn một "kỷ lục có ý nghĩa" nhằm khiến mọi người trên toàn thế giới biết đến đất nước mình hơn và truyền cảm hứng đến những ai còn ngần ngại hay e dè chưa có ý định thực hiện.



Nguồn: NYP, The Economic Times