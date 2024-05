Danh tính nữ nhân viên đưa đón vừa bị bắt khẩn cấp trong vụ bé trai 5 tuổi tử vong ở Thái Bình

Trưa 30/5, Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an Thành phố Thái Bình cho biết trên VTV24: "Ngay ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Các lệnh đã được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn".

Sau đó, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình chia sẻ danh tính người này là Phương Quỳnh Anh - nhân viên đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh bằng xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (trụ sở ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình). Phương Quỳnh Anh có trình độ đào tạo trung cấp dược.

Hiện trường sự việc. Ảnh: VTC & PNVN

Danh tính lái xe trong vụ việc cũng được nguồn trên tiết lộ là Nguyễn Văn Lâm (1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình). Được biết, người lái xe chính vẫn đảm nhận công việc xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông Lâm. Tài xế mới đưa đón học sinh từ ngày 22/5.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy: Cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết thì nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp thì chúng tôi nhận định cháu bị suy hô hấp.

Mầm non Hồng Nhung. Ảnh: TPO

Trước đó, Công an TP Thái Bình xác định: Khoảng 6h20’ ngày 29/5/2024, Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu T.G.H (sinh ngày 20/9/2019), và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, ông Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Tổng hợp