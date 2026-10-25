Danh tính nữ tài xế lái ô tô kéo xe cải tiến, tạo nên hình ảnh độc lạ: Mức phạt phải nhận?

Vào 14h ngày 17/10, trên đường tỉnh 281, đoạn qua xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh, một chiếc ô tô bon bon trên đường, phía sau là chiếc xe cải tiến được kéo đi trong tình huống khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, cửa sau của ô tô mở, người ngồi bên trong dùng tay giữ chặt hai càng của chiếc xe cải tiến để kéo theo. Sự kết hợp giữa phương tiện ô tô hiện đại và chiếc xe vận chuyển thô sơ đã tạo nên một hình ảnh độc đáo, khó bắt gặp trên đường.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Ngày 23/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T.T.T. (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội), người điều khiển chiếc ô tô nói trên.

Hành vi vi phạm được xác định là điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác. Với lỗi này, chị T.T.T. bị xử phạt 900.000 đồng. Mức phạt 900.000 đồng cho một màn “sáng tạo đẳng cấp” có thể là bài học đáng nhớ đối với người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn nằm ở nguy cơ mất an toàn giao thông khi ô tô kéo theo một chiếc xe cải tiến theo cách thức như trên. Chỉ một cú phanh gấp hoặc tình huống đánh lái bất ngờ cũng có thể khiến chiếc xe cải tiến phía sau trở thành mối nguy hiểm đối với những người đang tham gia giao thông.