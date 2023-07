Danh tính ông lớn vừa "mở hàng" hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên sàn Hà Nội là ai?

Ngày 19/07/2023, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - mã CP: TCD) là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách đăng ký giao dịch.

Trái phiếu đăng ký giao dịch có Mã giao dịch: TCD12101, được phát hành ban đầu với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành, phát hành ngày 28/12/2021, đáo hạn ngày 28/12/2024 do CTCP Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS) là Tổ chức đăng ký lưu ký và thanh toán và Tổ chức Quản lý TSĐB.

Số tiền huy động được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty luôn thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư: thanh toán lãi đúng kì hạn cùng CBTT đúng quy định. Bên cạnh đó, TCD đã thực hiện mua lại trước hạn 200 tỷ đồng nhằm giảm bớt áp lực về tài chính.

Dưới sự tư vấn của SHS, TCD đã nỗ lực hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện Nghị định 65, Thông tư 30 cùng quy định hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để đưa 300,000 trái phiếu TCD đăng ký, lưu ký và giao dịch ngày đầu tiên vào 19/07/2023.

Ông Phạm Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT cho biết, việc đưa trái phiếu riêng lẻ lên sàn giao dịch chính là một bước tiến lớn cho thị trường. Hoạt động kê khai tập trung sẽ góp phần cải thiện minh bạch thông tin cho thị trường, giúp nhà đầu tư yên tâm khi tham gia vào kênh dẫn vốn này, làm cơ sở cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định về khoản đầu tư của mình, góp phần đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Tracodi là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách đăng ký giao dịch trái phiếu trên HNX

Về doanh nghiệp "mở hàng" đưa trái phiếu "lên sàn", tiền thân của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải - Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Tracodi đã khẳng định được thương hiệu trong các lĩnh vực: Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng; Khai thác và chế biến đá xây dựng; Sản xuất và thương mại nông sản; Xuất khẩu lao động.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) được thành lập ngày 27/03/2013, chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần từ 4/4/2013.

Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga- Ukraine, lạm phát đi kèm mặt bằng lãi suất tăng cao và nỗi lo suy thoái đang bao trùm trên toàn thế giới.

Tracodi cũng đối mặt với nhiều khó khăn khi các chính sách và thủ tục pháp lý trên các lĩnh vực xây dựng và bất động sản chưa được tháo gỡ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của công ty lần lượt đạt 2.945 tỷ và 363 tỷ, tương ứng đạt 59% và 89% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Dù không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng theo CTCP Chứng khoán SBS kết quả trên được đánh giá là khả quan so với các doanh nghiệp khác trong ngành.

Doanh thu đến từ hoạt động mảng xây dựng của TCD vẫn duy trì mức ổn định so với cũng kỳ năm trước, đóng góp 2.192 tỷ đồng và chiếm hơn 74% trong tổng doanh thu hợp nhất.

Doanh thu chủ yếu do nghiệm thu theo tiến độ một phần từ dự án Malibu Hội An, dự án King Crown Infinity, dự án Hội an Do’r, dự án Casa Marina Mũi Né, dự án Casa Marina Phan Thiết, dự án King Crown Thảo Điền Village đã hoàn thành giao nhà giai đoạn 1, các dự án điện mặt trời với tổng công suất đã thi công 13,5 MW và nhà máy điện mặt trời 21MW trong năm 2022.

Đồng thời, doanh thu hoạt động khai thác đá từ Liên doanh Antraco đã đạt doanh thu 712 tỷ đồng đóng góp hơn 24% vào doanh thu hợp nhất Tracodi trong năm 2022.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính năm 2022 là việc Tracodi đã cơ cấu nguồn vốn giúp tình hình tài chính trở nên lành mạnh hơn. Tỷ lệ Nợ/VCSH của Công ty giảm đáng kể, từ mức 3,55 lần vào cuối năm 2021 xuống còn 1,72 lần tại thời điểm 30/6/2022.

Nguồn: Báo cáo phân tích của chứng khoán SBS

Định hướng cho năm 2023, Tracodi sẽ tập trung phát triển chiến lược kinh doanh cốt lõi là xây dựng (hạ tầng, dân dụng, công nghiệp). Với lợi thế là thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital, Tracodi sẽ thực hiện thi công các công trình trọng điểm do các công ty thành viên của Tập đoàn triển khai, bên cạnh việc tận dụng cơ hội Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông: các tuyến trục chính của hệ thống giao thông Bắc Nam và vùng kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong năm 2023, Tracodi đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu xây lắp với doanh số đạt 2.618,49 tỷ, lợi nhuận gộp đạt 164,8 tỷ đồng. Tập trung hoàn thiện thi công các công trình dang dở chưa được ghi nhận hết doanh thu như: Malibu Hội An, King Crown Infinity, Hoian D’or...

Về đầu tư hạ tầng giao thông, Tracodi hiện đang nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (Tây Ninh), tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc Nam tỉnh Sóc Trăng, tuyến đường trục động lực Đức Hòa (Long An).. theo hình thức PPP.

Tracodi sẽ tiếp tục thực hiện gói thầu đường lăn của dự án sân bay Phan Thiết, dự kiến biên lợi nhuận trên dưới 5,5%, dự án Xây dựng khu dân cư và Hồ điều hòa giáp khu dân cư Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, dự án nối Quốc lộ 13 - Võ Nguyên Giáp - Đông Anh.

Với các mảng kinh doanh khác: hoạt động vận tải hành khách (Vinataxi), hoạt động khai thác đá (Liên doanh Antraco), các dự án năng lượng (Krong Pa 2..).. Tracodi sẽ tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cấp máy móc thiết bị cũng như tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chi phí.. để đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Tracodi có kế hoạch nâng vốn điều lệ từ 2.444 tỷ lên 5.653 tỷ trong năm 2023, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu 1:1 với giá phát hành 10.000đ/cp. Các khoản vốn này sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ (giảm chi phí lãi vay, tăng cường năng lực tài chính) và thành lập công ty mua lại cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp, đối tác để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài vai trò chính là Tổng thầu quản lý thi công, Tracodi sẽ đón đầu cơ hội bùng nổ thị trường Bất động sản và Đầu tư công, mở rộng hoạt động xây lắp sang các dự án hạ tầng giao thông (có quy mô lớn, độ phức tạp cao) để tiến tới là công ty mạnh trong lĩnh vực này.