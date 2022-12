Danh tính vệ sĩ cho CL khi sang Việt Nam: Hóa ra là diễn viên nổi tiếng, được Mỹ Tâm gọi là bố

Ngày 30/12, ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn - CL đã chính thức tới Việt Nam để trình diễn trong một sự kiện âm nhạc cuối năm. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng, phấn khích. Rất đông khán giả Việt đã có mặt tại sân bay để tận mắt chứng kiến thần tượng nên CL di chuyển trong vòng vây của đội vệ sĩ.



Tùng Yuki thu hút sự chú ý khi là vệ sĩ cho nữ ca sĩ CL khi cô tới Việt Nam

Gây chú ý trong đội vệ sĩ hộ tống CL tại sân bay có một gương mặt quen thuộc, không ai khác chính là diễn viên Tùng Yuki. Từ nhỏ, ông đã theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này, ông chuyển đến sống tại TP.HCM và làm công việc vệ sĩ. Tùng Yuki từng chia sẻ để có tiền trang trải học phí ở trường Đại học, ông đã tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm cho một công ty bảo vệ.

Hiện tại, ông đang sở hữu một công ty vệ sĩ, quản lý hơn 2.500 nhân viên. Không chỉ làm vệ sĩ cho loạt sao đình đám Vbiz như Mỹ Tâm , Đông Nhi… Tùng Yuki còn bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài như So Ji Sub, Kim Nam Joo, Bi Rain… khi có chuyến lưu diễn đến Việt Nam.

Tùng Yuki thường xuyên làm vệ sĩ cho các sao nổi tiếng Vbiz. Thậm chí, "hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm còn có mối quan hệ thân thiết, gọi Tùng Yuki là bố

Trong nhiều sự kiện đón tiếp nghệ sĩ quốc tế, Tùng Yuki luôn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ tháp tùng

Tùng Yuki còn là một trong những gương mặt quen thuộc, được yêu thích của làng điện ảnh Việt. Nhận thấy ông có tố chất làm diễn viên nên các đạo diễn ngỏ ý mời Tùng Yuki casting phim truyền hình. 40 tuổi ông có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Dốc Tình.

Gắn bó với điện ảnh suốt 20 năm, ông đã xuất hiện trong hơn 30 bộ phim lớn nhỏ. Đặc biệt, vai diễn thành công trong phim Bí Mật Tam Giác Vàng đã giúp ông ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Việt.

Tùng Yuki từng chia sẻ: "Nghề vệ sĩ giúp tôi kiếm sống và lo cho gia đình nhưng nghệ thuật lại là nơi tôi sống một cuộc đời khác, nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự thoải mái khi mệt mỏi ở công ty vệ sĩ. Nói đúng hơn, 2 nghề bổ trợ nhau chứ không mâu thuẫn. Tôi nghĩ mình sẽ theo nghề đến khi hết duyên thì thôi".

Tùng Yuki là diễn viên quen mặt, được nhiều khán giả yêu mến vì lối diễn xuất ấn tượng

Sau hơn 20 năm kể từ khi bén duyên với điện ảnh, gia tài ông sở hữu là hơn 30 phim lớn nhỏ

Ảnh: Tổng hợp