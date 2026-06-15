Đảo chiều, giá vàng nhẫn, vàng miếng ngày 15/6 tiếp tục đi lên: Nhiều người lãi đậm trong cảm giác ngỡ ngàng

Sau giai đoạn giảm mạnh hồi tuần trước, giá vàng nhẫn và vàng miếng những ngày gần đây liên tục tăng trở lại, mang đến niềm vui bất ngờ cho nhiều người đã mạnh dạn xuống tiền mua vào ở vùng giá thấp.

Ngày 15/6, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với vùng giá 131 - 136 triệu đồng/lượng ghi nhận cách đây không lâu. Đà phục hồi nhanh chóng của thị trường khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó tâm lý lo ngại vẫn bao trùm khi giá vàng liên tục lao dốc.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân cho biết họ không kỳ vọng vàng sẽ tăng trở lại nhanh như vậy. Sau khi quyết định mua vào lúc thị trường điều chỉnh mạnh, phần lớn đều xác định đây là khoản đầu tư dài hạn và chuẩn bị sẵn tâm lý cho khả năng giá vàng còn tiếp tục giảm sâu.

Chị H.N. (Hà Nội) cho biết đã tất toán một sổ tiết kiệm nhỏ để mua một cây vàng khi giá chỉ còn khoảng 139 triệu đồng/lượng. Thời điểm đó, chị khá phân vân vì thị trường liên tục xuất hiện những dự báo cho rằng giá vàng có thể giảm xuống vùng 120 triệu đồng/lượng.

"Tôi mua vì nghĩ giá đã giảm khá nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, tôi cũng chuẩn bị tinh thần nếu vàng tiếp tục giảm thì sẽ giữ lâu dài chứ không bán. Không ngờ chỉ sau thời gian ngắn, giá vàng đã tăng mạnh trở lại", chị chia sẻ. Với mức giá hiện nay quanh 148 - 150,5 triệu đồng/lượng, khoản đầu tư của chị đã ghi nhận mức lãi hàng chục triệu đồng chỉ sau ít ngày.

Trên thị trường quốc tế, nhiều nhà đầu tư cũng bất ngờ trước cú đảo chiều của vàng thời gian gần đây. Tuần trước, sau khi rơi một mạch xuống sát 4.000 USD/ounce, kim loại quý đã quay đầu hồi phục, hiện đã vượt 4.300 USD/ounce. Mức tăng 300 USD/ounce trong vài ngày qua khiến tâm lý của nhiều người lạc quan trở lại. ﻿

Theo Kitco News, ﻿ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng có khả năng tăng trở lại. “Dù chưa phải là kịch bản áp đảo, nhưng nhiều khả năng vàng đã tạo đáy. Khi xung đột Iran dần đi đến hồi kết, đồng USD sẽ mất bớt vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá vàng. Đồng thời, giá dầu hạ nhiệt sẽ làm giảm áp lực phải nâng lãi suất.” Ông Day lưu ý Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng một số lãi suất chủ chốt, nhưng dưới sự lãnh đạo mới, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì đi theo hướng thắt chặt. “Kịch bản này có thể chưa tạo ra một đợt phục hồi mạnh ngay lập tức, nhưng lại nghiêng về khả năng giá vàng tăng hơn là giảm”, ông nhận định.

Ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group thì cho biết diễn biến của thị trường dầu mỏ đang phát đi tín hiệu rằng nhóm kim loại quý có thể đã tạo đáy, đặc biệt khi khả năng đạt được thỏa thuận với Iran ngày càng rõ nét.

“Thị trường đã quay trở lại trạng thái chấp nhận rủi ro trong những ngày gần đây. Những diễn biến liên quan đến Iran đang dần được tháo gỡ, kéo giá dầu đi xuống và có thể mở đường cho mặt bằng lãi suất thấp hơn”, ông nói.

Dù vậy, ông Pavilonis vẫn thận trọng khi cho rằng giá vàng có thể giảm về khu vực 3.800 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng tăng bền vững. “Thị trường thường tiến rất gần đến một xu hướng được kỳ vọng rồi bất ngờ đảo chiều. Điều đó đã xảy ra với chứng khoán và có thể đang bắt đầu xuất hiện ở nhóm kim loại quý. Đây có thể là tín hiệu cho thấy triển vọng đang dần tích cực hơn.”

Theo ông, điều quan trọng là phải chờ xem liệu thỏa thuận với Iran có thực sự được ký kết hay không, bởi những diễn biến trái chiều hiện nay đang tạo áp lực lên hầu hết các loại tài sản.

Vị chuyên gia cũng cho rằng dầu mỏ có thể là chỉ báo quan trọng nhất đối với xu hướng chung của thị trường. “Giá dầu đã lập đỉnh quanh 120 USD/thùng từ tháng 3 và kể từ đó không thể thiết lập đỉnh mới. Thị trường đang hình thành các đỉnh thấp dần, cho thấy xu hướng suy yếu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu vẫn tăng mạnh trên toàn bộ đường cong lãi suất, đặc biệt ở kỳ hạn 2 năm và 30 năm. Nếu lợi suất hạ nhiệt, khẩu vị rủi ro có thể cải thiện đáng kể.”

Ông Pavilonis cho rằng ngay cả trong môi trường lãi suất cao hiện nay, vàng vẫn còn dư địa tăng giá bởi kim loại quý đang được định giá thấp hơn tương đối so với thị trường chứng khoán vốn đang tăng nóng.