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Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, MB, VPBank, LPBank,... phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau

| | Smart Money

Không chỉ dừng ở việc phong tỏa, các tổ chức tín dụng còn phải theo dõi và tự động trích tiền phát sinh trên tài khoản để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban loạt quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng đối với nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã có khoản nợ thuế quá hạn theo quy định.

Các quyết định được ban hành ngày 10/6/2026, yêu cầu nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, VPBank, LPBank và MB phối hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với các tài khoản đứng tên người nộp thuế.

Danh sách các đơn vị bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm:

Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai

Theo các quyết định được công bố, lý do cưỡng chế là người nộp thuế còn tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Đáng chú ý, biện pháp được áp dụng không chỉ dừng ở việc phong tỏa tài khoản. Cơ quan Thuế còn yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp số dư trên tài khoản tại thời điểm thực hiện cưỡng chế không đủ để thanh toán toàn bộ khoản nợ, ngân hàng vẫn phải tiếp tục theo dõi tài khoản. Khi có tiền phát sinh vào tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực, tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục trích chuyển số tiền tương ứng để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực trong thời hạn 30 ngày. Trong thời gian này, các doanh nghiệp, hợp tác xã có tên trong danh sách phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của cơ quan thuế, đồng thời các ngân hàng liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc phong tỏa và trích tiền từ tài khoản theo yêu cầu.

Linh San

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