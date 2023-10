"Đạo diễn trăm tỉ" Võ Thanh Hòa nói gì về màn hợp tác với "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa

Là đạo diễn tạo ra nhiều tiếng vang với các bộ phim điện ảnh ăn khách như: Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Nghề siêu dễ, Chìa khóa trăm tỉ, Siêu lừa gặp siêu lầy… Võ Thanh Hòa nhanh chóng thu hút sự chú ý khi kết hợp với thương hiệu PNJ cho ra mắt phim ngắn Khi nào mình cưới?.



Phim ngắn mở đầu đầy bất ngờ với câu hỏi: "Theo bạn, khi nào người ta nói chuyện trăm năm?". Câu hỏi tưởng chừng đơn giản trên lại gợi lên biết bao suy nghĩ trăn trở khi được tái hiện chân thật qua những lát cắt đời thường xoay quanh cô gái trẻ tên An (Oanh Kiều). Dù đã quen bạn trai 5 năm nhưng An vẫn chưa muốn tính chuyện kết hôn bởi cô nghĩ chỉ khi kinh tế vững vàng, công thành danh toại thì đám cưới mới trọn vẹn. Có lẽ suy nghĩ của An cũng là suy nghĩ của rất nhiều cặp đôi trẻ ngày nay, bởi áp lực cuộc sống mà quyết định kết hôn luôn bị đặt cạnh những mưu cầu vật chất.

Thế nhưng, chuỗi ngày chứng kiến nhiều đám cưới hạnh phúc, đặc biệt là lễ cưới giản dị của em gái chú Sáu (Thái Hòa) đã khiến cô thay đổi quan niệm bấy lâu bởi ngày xưa - cái thời mà cô chú Bảy đến với nhau, chuyện đám cưới vốn giản đơn hơn nhiều: chỉ với mâm trầu, khay rượu mà đôi lứa đã nên duyên vợ chồng. An nhận ra của cải vật chất, tiền tài danh vọng không phải là yếu tố tiên quyết giúp ta sẵn sàng bước đến cánh cửa hôn nhân mà "có nhau" mới là điều quan trọng nhất.

"Câu kết phim 'Có nhau. Mình cưới!' gửi gắm thông điệp không phải đợi đến khi tiết kiệm đủ, có nhà có xe, công thành doanh toại… ta mới tính chuyện trăm năm. Mà chỉ cần hai người thực sự có nhau, chỉ cần tình yêu chín muồi, khi ta sẵn sàng về tinh thần và tình cảm để cam kết gắn bó trọn đời bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng hành để cùng phát triển và tỏa sáng - ta đã có thể cùng nắm tay tiến đến sự khởi đầu hứa hẹn ấy. Bởi đám cưới không phải là điểm đến mà chính là bước mở đầu cho "công trình" hôn nhân mà ta phải kiến tạo suốt đời và điều này không thay đổi cho dù 50 năm, 100 năm hay 1.000 năm nữa.

Ý nghĩa thông điệp này cũng chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi khi đến với dự án này", đạo diễn Võ Thanh Hòa bày tỏ sự tâm đắc đối với nội dung truyền tải trong phim ngắn.

Dù chỉ kéo dài khoảng 7 phút song "đứa con tinh thần" mới nhất của Võ Thanh Hòa đã ghi điểm bởi hình ảnh đẹp, chỉn chu, nội dung gần gũi và diễn xuất ăn ý của hai gương mặt quen thuộc: "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa - diễn viên trẻ Oanh Kiều. Phim ngắn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với những phản hồi tích cực và đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau hơn 10 ngày phát hành - thành tích ấn tượng đối với một phim ngắn phát trên internet.

Nhà làm phim trẻ bộc bạch: "Đã từ rất lâu rồi, tôi rất mong muốn làm một bộ phim có 'song Hòa': anh Thái Hòa và tôi - Thanh Hòa. Trước đây rất lâu, khi anh Hòa còn là một diễn viên trẻ và tôi là một diễn viên nhí, hai anh em từng gặp nhau trên phim trường. Anh Thái Hòa diễn xuất tốt và có năng lực tự mình tạo ra vai diễn, bên cạnh đó anh cũng là một người rất thú vị. Sau này, khi tôi quan sát chặng đường của anh, sự trải nghiệm trong những vai diễn của anh thì tôi càng ngưỡng mộ và quý anh Hòa hơn. Đây là một cơ hội để hai anh em có thể hợp tác, cọ xát, tìm hiểu cho những dự án mới nữa trong tương lai".

Đạo diễn 34 tuổi dành lời khen khi nhắc đến đàn anh: "Vai chú Sáu trong phim Khi nào mình cưới? thực sự 80% là do anh Thái Hòa tự tạo nên. Tôi hình dung một chú Sáu rất khác trong kịch bản gốc của mình nhưng cho tới lúc anh Hòa tham gia thì khác. Dần dần, anh ấy không cho thấy mình là một diễn viên Thái Hòa nữa mà là một chú Sáu khác biệt nhưng lại rất thú vị và tạo ra điểm nhấn cho bộ phim".

Trước câu hỏi: Danh xưng "đạo diễn trăm tỉ" có khiến anh áp lực với dự án mới?, Võ Thanh Hòa lắc đầu. "Thật ra bao nhiêu tiền không nói lên chất lượng của một tác phẩm, một bộ phim, mà điều đó nói lên sự yêu thương, đón nhận của khán giả. Thú thật thì thời gian đầu khi mọi người hay gọi tôi là 'đạo diễn trăm tỉ' thì tôi rất 'sướng' nhưng càng ngày tôi càng thấy thực tế ra gọi mình là gì không quan trọng, cái quan trọng là mình sẽ cố gắng nghiêm túc, chỉn chu thực hiện từng dự án như thế nào", anh bộc bạch.