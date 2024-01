Đảo Ký Ức Hội An khai hội Tết 2024 với loạt sự kiện đón xuân hấp dẫn

Đón "Tết Hưng Vượng", du xuân Ký Ức - háo hức nhận vàng!



Năm 2023, Đảo Ký Ức Hội An một lần nữa ghi dấu ấn với cộng đồng du lịch quốc tế khi tiếp tục được World Travel Awards vinh danh "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" (trước đó là giải thưởng "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" vào năm 2022).

Xứng danh điểm đến được vinh danh toàn cầu, lễ hội Tết năm nay tại Đảo Ký Ức Hội An với chủ đề "Tết Hưng Vượng" được đầu tư công phu với nhiều điểm nhấn nổi bật. Với hàm ý đánh dấu Tết năm rồng bay cao, bay xa, khởi đầu năm mới phát triển, hưng thịnh và vượng phát, Lễ hội "Tết Hưng Vượng" hứa hẹn mang đến cho du khách cũng như người dân địa phương những khoảnh khắc đón xuân khó phai.

Lễ hội Tết được Đảo Ký Ức Hội An đầu tư công phu

Lễ hội Tết năm nay tại Đảo Ký Ức Hội An mở đầu bằng"Lễ hội Lì xì". Đây là truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của điểm đến này. Năm nay, "Lễ hội Lì xì" tại Đảo Ký Ức Hội An sẽ được diễn ra từ mùng 2 đến mùng 4 âm lịch (nhằm ngày 11-13/2/2024). Tất cả khách vào Công viên Ấn Tượng Hội An đều được tặng bao lì xì may mắn, thay cho lời chúc một năm thịnh vượng và hạnh phúc mà Đảo Ký Ức Hội An gửi đến du khách.

Lễ hội Lì Xì diễn ra vào từ mùng 2 đến mùng 4 Tết âm lịch

Đặc biệt, tô điểm cho một "Tết Hưng Vượng" thêm phần sinh động và ngập tràn may mắn, Lễ hội Tết tại "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" càng trở nên độc đáo và rộn ràng hơn bao giờ hết với sự kiện "Rồng Vàng may mắn", với vòng quay may mắn dành cho những khách mua vé xem show "Ký Ức Hội An" trên tất cả các kênh. Chương trình diễn ra từ mùng 2 đến mùng 4 âm lịch (nhằm ngày 11-13/2/2024), với giải thưởng cực hấp dẫn: 1 rồng vàng may mắn trị giá 0.5 chỉ vàng. Mỗi ngày, Đảo Ký Ức Hội An sẽ dành 1 cơ hội may mắn trúng giải thưởng cho 1 vị khách đặc biệt.

Lễ hội lì xì và sự kiện "Rồng Vàng may mắn" là những điểm nhấn đặc biệt trong "Tết Hưng Vượng" của Đảo Ký Ức Hội An

Trải nghiệm Tết đầy màu sắc với loạt điểm nhấn ấn tượng



Bên cạnh chuỗi sự kiện Tết đặc biệt, "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" còn mở ra một không gian Tết ấn tượng để du khách có thể đắm chìm trong không gian Tết Việt độc đáo hơn bao giờ hết.

Loạt đại cảnh Rồng được đầu tư chỉnh chu, tỉ mỉ với độ hoành tráng ấn tượng chắc chắn là điểm nhấn không thể bỏ lỡ khi đến với "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới". Đây sẽ là những điểm check-in độc đáo có 1-0-2 trong mùa lễ hội Tết năm nay ở vùng đất di sản, trở thành một trong những dấu ấn cho Hội An trong Tết này.

Ngoài ra, loạt minishow đón xuân, các hoạt động dân gian và hàng chục tiểu cảnh Tết khác cũng là những trải nghiệm mà khách tham quan không thể bỏ lỡ trong dịp lễ hội này. Mỗi một góc dù là nhỏ nhất của Đảo Ký Ức Hội An cũng sẽ mang đến không khí Tết ngập tràn, cùng du khách bước vào một năm mới Giáp Thìn với những khoảnh khắc ấn tượng và đầy cảm xúc.

Tiết mục biểu diễn đầu Xuân rộn ràng tại Đảo Ký Ức Hội An