Dập tắt đám cháy tại chung cư ở Bình Dương

Khoảng 18h ngày 4/6, thông qua hệ thống báo cháy, nhân viên và quản lí Chung cư Bcons Suối Tiên, ở phường Đông Hoà, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phát hiện một căn hộ trên tầng 6 bị cháy. Vị trí cháy là ở cục nóng điều hòa ngoài ban công căn hộ này.

Một căn hộ ở tầng 6 Chung cư Bcons Suối Tiên bốc cháy (ảnh: ĐC).

Lúc này, căn hộ được khóa bên ngoài và không có người bên trong. Thấy vậy, lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ của chung cư gồm 5 người (2 bảo vệ là Võ Văn Thức, Nguyễn Văn Hậu; 2 nhân viên kỹ thuật là Lê Đình Anh, Trịnh Văn Hải và Nguyễn Văn Long, nhân viên vệ sinh) đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện phá khoá cửa.

Sau khi vào được bên trong căn hộ, lực lượng đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị để chữa cháy và đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Vị trí bị cháy là ở cục nóng điều hòa ngoài ban công căn hộ.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, nếu đám cháy không kịp thời được dập tắt sẽ có nguy cơ cháy lan sang các căn hộ khác, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản. Phòng sẽ đề xuất Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc sẵn sàng tham gia dập tắt đám cháy.

Việc nhanh chóng dập tắt đám cháy đã "cứu" hàng trăm căn hộ khác.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương nói thêm, từ sự việc trên cho thấy, vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ rất quan trọng và việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy là cần thiết. Để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra cũng như thiệt hại do cháy gây ra, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, các doanh nghiệp cần quan tâm, tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Được biết, Chung cư Bcons Suối Tiên có 2 tháp A và B với tổng số hơn 650 căn hộ. Trước đó, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và các hộ dân; hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ./.