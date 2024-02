Dập tắt vụ cháy lớn tại cửa hàng đúng ngày "vía Thần tài"

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 19-2, người dân phát hiện khói bốc lên từ nhà số 114 đường Hai Bà Trưng, phường An Biên (quận Lê Chân), rồi lan nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực tầng 2 và khu vực lân cận.



Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng, rồi lan sang nhà bên cạnh

Đây là địa điểm nằm trên mặt đường, khu vực đông dân cư có nhiều cửa hàng kinh doanh. Tại tầng 1 khu nhà cháy có cửa hàng thời trang trẻ em khá lớn.

Nhận được tin báo, ngay lập tức Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hải Phòng đã điều động phương tiện, lực lượng tới hiện trường, phối hợp cùng Công an quận Lê Chân và Công an phường An Biên triển khai phun nước cách ly và chữa cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ người và tài sản, phân luồng giao thông, ổn định trật tự.

Vụ cháy lớn cửa hàng xảy ra đúng vào ngày "vía Thần tài"

Sau hơn 1 giờ triển khai, lực lượng chữa cháy đã khống chế ngọn lửa, kịp thời sơ tán nhiều tài sản có giá trị của người dân, bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng công an đang tiếp tục hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn.