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Đặt bẫy bắt chuột, sáng ra cả nhà "đứng hình" vì thứ đáng sợ bên trong

| | Sống

Một gia đình đã đặt lồng bẫy chuột quanh nhà sau khi bị chuột quấy rầy. Ban đầu, gia đình này nghĩ rằng họ sẽ bắt được một con chuột không ngờ lại phát hiện con vật đáng sợ bên trong. Câu chuyện đáng chú ý xảy ra ở Ấn Độ.

Việc đặt bẫy chuột tại một ngôi nhà ở quận West Champaran, bang Bihar, Ấn Độ đã có một diễn biến bất ngờ khi chiếc bẫy dùng để bắt chuột lại bắt được một con rắn hổ mang cực độc.

Vụ việc hi hữu xảy ra tại Laxmipur thuộc khu vực đồn cảnh sát Nautan, thành phố Bettiah, nơi sự xuất hiện bất ngờ của con rắn đã khiến cả gia đình hoảng sợ và thu hút đám đông hiếu kỳ.

Theo các báo cáo được đăng tải vào ngày 1 và 2/9, gia đình bà Chhabila Chaurasia đã gặp rắc rối do chuột hoành hành quanh nhà nên quyết định dùng bẫy lồng để bắt chúng. Chiếc bẫy được để qua đêm.

Khi gia đình kiểm tra vào sáng hôm sau, họ mong đợi tìm thấy một con chuột bên trong nhưng kinh ngạc phát hiện một con rắn hổ mang đen bị mắc kẹt bên trong lồng và liên tục rít lên.

Nguồn: Instagram aajtak

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực. Nhiều người dân tụ tập lại để xem cảnh tượng lạ lùng. Một số người được cho là đã đến để chụp ảnh và quay video con rắn.

Lo ngại về sự nguy hiểm do loài bò sát có nọc độc gây ra, gia đình đã báo cho chính quyền địa phương thay vì tự mình mở lồng. Một con rắn hoảng sợ hoặc bị dồn vào đường cùng có thể trở nên hung dữ và việc cố gắng mở lồng chuột có thể dẫn đến sự cố không mong muốn.

Rắn hổ mang Ấn Độ là loài săn mồi, thức ăn của chúng bao gồm các loài gặm nhấm, ếch và chim. Do đó, sự xuất hiện của các loài gặm nhấm xung quanh nhà có thể thu hút rắn đến tìm kiếm con mồi. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn rằng con rắn hổ mang đã chui vào lồng trong khi đang đuổi theo một con chuột.

Việc bắt gặp rắn cũng có thể trở nên phổ biến hơn trong thời kỳ mưa lớn và lũ lụt, khi các loài bò sát có thể rời khỏi nơi ẩn náu thường ngày của chúng.

Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng người dân nên tránh tự mình bắt giữ những con rắn bị mắc kẹt. Cần liên hệ với nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp về động vật hoang dã hoặc lực lượng kiểm lâm bất cứ khi nào phát hiện rắn độc gần nhà.

Vứt thứ này ra vườn, chuột tự nhiên "tránh xa ba mét", cây cối được “yên thân”

Theo Minh Hoa

Người đưa tin

Từ Khóa:
bẫy bắt chuột

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