Đặt camera trong rừng, thợ săn giật mình khi bắt gặp sinh vật tuyệt chủng hơn 100 năm

Eli Schaefer, 24 tuổi, là một thợ săn thường xuyên hoạt động ờ rừng bán đảo Keweenaw, thuộc Bán đảo Thượng, Michigan, Mỹ trong suốt nhiều năm. Nhiều lần, Eli bắt gặp những con thú hoang dã lớn săn hươu. Thế nhưng, đến tháng 12 năm 2023, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến Eli và các nhà khoa học địa phương vô cùng sửng sốt.



Camera bẫy ảnh của Eli tình cờ phát hiện một con sư tử núi đang săn đuổi một con huơu đuôi trắng. (Ảnh: Mlive)

Đó là khi Eli đặt camera bẫy ảnh để quay các con vật trong rừng thì tình cờ phát hiện một con sư tử núi đang săn đuổi một con huơu đuôi trắng. Đoạn video ghi lại cảnh con sư tử vồ lấy con hươu và bám chặt vào cột sống của con mồi. Chỉ mất vài giây để con mèo lớn khiến con mồi bất động hoàn toàn. Sau đó, trong video thứ hai mà Eli đăng lên Facebook ngày 7/1, người ta thấy con sư tử núi kéo con mồi đi trước khi thoát khỏi khung hình. Điều đáng nói là sư tử núi đã được các nhà khoa học tại Michigan xác nhận đã tuyệt chủng tại khu vực này từ những năm 1900, tức là hơn 100 năm trước.

Eli cho biết, vào năm 2021, anh ta đã từng những vết kéo lớn dính máu và vết chân mèo trên tuyết có kích thước bằng bàn tay người trưởng thành. Eli đi theo vết kéo khoảng 2 dặm và cuối cùng anh cho rằng đó là tác phẩm của một con linh miêu. Nhưng hiện tại, sau phát hiện về con sư tử núi, Eli tin chắc rằng dấu vết năm 2021 đó là do nó để lại.

Brian Roell, một nhà sinh vật học hoang dã của MDNR, chia sẻ với MLive.com: "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy lại loài vật được xác nhận đã tuyệt chủng này. Cơ hội có được phát hiện này thực sự rất hiếm. Hy vọng khám phá này sẽ giúp ích nhiều cho việc bảo tồn và phát triển loài sư tử núi trong tương lai."

Các quan chức về động vật hoang dã của Michigan cho rằng những trường hợp nhìn thấy sư tử núi như Eli là do những con mèo đực đơn độc đang phân tán khỏi các quần thể sinh sản lâu đời ở phương Tây.

Sư tử núi (tên khoa học: Puma concolor) là một loài mèo lớn, chỉ nhỏ hơn jaguar. Chúng có thân hình dài, chắc khỏe và phủ lông màu be. Phần bụng và ngực có màu xám trắng. Trọng lượng của chúng có thể đạt tới 64-141 kg đối với cá thể cái và 115-220 kg đối với cá thể đực.

Sư tử núi từng sống rộng khắp châu Mỹ, từ Yukon của Canada tới eo biển Magellan, và là loài có phạm vi phân bố rộng nhất trong số tất cả các loài động vật có vú trên lục địa châu Mỹ. Chúng có thể thích nghi với nhiều loại môi trường sống khác nhau, từ núi non tới rừng rậm, từ sa mạc tới đầm lầy.

Sư tử núi từng bị săn lùng do mối đe dọa mà chúng gây ra đối với gia súc. Do đó, chúng đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn ở phía đông Mỹ. Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực bảo tồn, dân số sư tử núi ở phía tây nước Mỹ đã ổn định trở lại, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước kia.

Việc tìm thấy các cá thể sư tử núi không chỉ là một tin vui cho giới khoa học mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Michigan nói riêng và nước Mỹ nói chung.

*Nguồn: Mlive