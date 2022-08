Đạt doanh thu xuất sắc, bác tài Be bật mí "bí kíp" đắt giá

Bên cạnh các chương trình thưởng, tài xế Be còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, khóa đào tạo nâng cao nhận thức và nghiệp vụ định kỳ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trên hành trình cùng Be không chỉ an toàn mà còn vui vẻ và chu đáo.



Bí quyết đảm bảo thu nhập giúp các bác tài gắn bó với nền tảng đa dịch vụ Be

Tài xế beBike Nguyễn Anh Kiệt (ngụ Q.Tân Bình) không ngại ngần chia sẻ về "bí kíp" để tối ưu thu nhập chạy xe mỗi ngày, vào giờ cao điểm mỗi sáng, anh thường mở ứng dụng chạy từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ sẽ nghỉ ngơi ăn sáng, uống cà phê nạp năng lượng cho ngày làm việc. 11 giờ - 14 giờ, anh mở ứng dụng đứng gần các trường học để đưa đón học sinh đi học. 16 giờ - 18 giờ anh quay lại khu trung tâm để chờ nhân viên văn phòng đi về. Các khung giờ khác, anh Kiệt chủ động di chuyển liên tục để có cuốc đều đặn, tránh đậu xe một chỗ quá 15 phút mà chưa nổ cuốc. Anh cho rằng, tài xế công nghệ là công việc lâu dài nên có kế hoạch rõ ràng khi chạy giúp anh đảm bảo sức khỏe, doanh thu cũng tốt hơn nhờ chạy đúng nơi khách cần.

Anh Hùng cho rằng, chăm chỉ và giữa các cuốc xe không nghỉ quá lâu thì đạt được thu nhập ổn định không phải là điều khó . "Sau thời gian dài chạy Be, tôi thấy chỉ cần hoạt động tận tâm, nỗ lực, có sức khỏe và hiểu về ứng dụng mình đang chạy là sẽ đảm bảo thu nhập mỗi ngày. Riêng sự tận tâm với khách hàng đã được minh chứng bằng những khoản tip đôi khi đủ tiền đổ xăng cả ngày làm chúng tôi quên hết mệt nhọc", anh Hùng bật mí thêm.

Những phần quà nhỏ, những chính sách hỗ trợ chính là động lực để các Bác tài tiếp tục nỗ lực đồng hành trên hành trình hạnh phúc cùng Be.

Những phần thưởng "tiếp lửa" tài xế



Tài xế beBike Nguyễn Anh Kiệt nhấn mạnh: "Ứng dụng thuần Việt nên cách quan tâm của hãng đối với tài xế cũng rất đặc biệt. Mùa dịch tôi có cơ hội theo Be làm thiện nguyện cho chương trình "Người Việt thương nhau", đóng góp chút công sức cho xã hội, cộng đồng, tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn". Thu nhập từ Be trong hơn 3 năm qua giúp anh Kiệt ổn định cuộc sống gia đình. Ngoài thu nhập trên từng cuốc xe, anh cũng thường nhận được thưởng tháng, thưởng quý, hoàn tiền đổ xăng hay các chương trình tri ân tài xế, chế độ đãi ngộ khác của hãng.

Không chỉ gặp gỡ tại các sự kiện của Be, các bác tài Be thân thiết từ công việc đến ngoài đời.

Thời gian khó khăn nhất với giới tài xế công nghệ có lẽ là thời điểm xăng lên quá 30.000 đồng/lít vừa qua, vậy nhưng những tài xế công nghệ như anh Hùng, anh Kiệt vẫn lạc quan vì khi đó Be có nhiều chương trình thưởng ngày, thưởng tuần, thưởng tháng, hoàn tiền đổ xăng… phần nào bù đắp các khoản chi tiêu cho nhiên liệu, giá cả thị trường. Mới đây nhất, hai anh cũng nằm trong số 1000 bác tài nhận được phần quà từ chương trình tri ân cho các tài xế có thành tích hoạt động xuất sắc nửa đầu năm 2022.



Công ty Cổ phần Be Group, công ty công nghệ Việt Nam là đơn vị sở hữu và phát triển nền tảng đa dịch vụ Be. Trong đó dịch vụ chính là beBike (dịch vụ đặt xe 2 bánh), beCar (dịch vụ đặt xe 4 bánh); beTaxi (dịch vụ đặt xe Taxi); beExpress (dịch vụ chuyển phát, bưu chính); beDelivery (dịch vụ giao hàng); beFood (Dịch vụ đặt đồ ăn, thức uống giao tận nơi); be Đi chợ (dịch vụ đi chợ hộ); beLoyalty (tính năng tích lũy điểm thưởng cho người dùng); beFlight (tính năng mua vé máy bay),… và ngân hàng số Cake by VpBank giúp mở ra một hệ sinh thái số tiềm năng sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp khác cùng hợp tác và phát triển. Các sản phẩm của Be Group mang đến giải pháp liên kết các dịch vụ và hỗ trợ giao dịch, đơn giản hóa những phức tạp trong cuộc sống thường ngày, với mong muốn trở thành cầu nối giữa mọi khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Tôn chỉ hoạt động của Be Group là cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và tuân thủ tuyệt đối mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, Be đã được tải xuống 20 triệu thiết bị di động kể từ khi bắt đầu chính thức triển khai dịch vụ từ tháng 12/2018 đến nay. Tính đến nay, Be đã có mặt tại 28 tỉnh, thành phố. Be là doanh nghiệp Việt duy nhất trong top 2 ứng dụng gọi xe đa dịch vụ phát triển nhất trên thị trường.