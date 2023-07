DAT Group đồng hành cùng Pylontech tham gia The Future Energy Show 2023

Sau thành công rực rỡ của triển lãm năng lượng năm 2022, The Future Energy Show Vietnam đã chính thức quay trở lại vào tháng 07/2023 tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam. Đây là lần thứ 06 sự kiện được tổ chức, thu hút hơn 120 đơn vị tài trợ, trưng bày, hơn 4.000 lượt khách đăng ký, hơn 70 chuyên gia đầu ngành tham luận, chia sẻ về xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực điện mặt trời, điện gió, lưới điện thông minh, truyền tải và phân phối điện… chung tay đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo theo định hướng Net Zero 2050 và Quy hoạch điện VIII của Chính phủ.



The Future Energy Show Vietnam 2023 còn là nơi giới thiệu, lan tỏa nhiều giải pháp năng lượng điện hiệu quả, giúp gia đình Việt cũng như các doanh nghiệp, đại lý, nhà thầu dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm, giải pháp và công nghệ mới trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội đầu tư điện năng lượng mặt trời, lưu trữ điện trong tương lai.

Với vai trò là đối tác chiến lược, đồng hành tham gia sự kiện, DAT Group và Pylontech đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm pin lưu trữ điện dòng US 5000, Force L1, Pelio cho phân khúc hộ gia đình và các dòng Optimus, Container System công suất lớn cho dự án C&I. Đây đều là các sản phẩm được tin dùng trên 100 quốc gia, lắp đặt cho hơn 1.000.000 hệ thống Hybrid – ESS trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, DAT Group và Pylontech còn chia sẻ, tư vấn về giải pháp điện mặt trời kết hợp lưu trữ điện, giúp gia đình Việt cũng như các nhà thầu, doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa nguồn điện năng lượng mặt trời, lưu trữ điện để sử dụng vào ban đêm hay khi mất điện, đáp ứng nhu cầu duy trì nguồn điện liên tục, ổn định cho các thiết bị điện quan trọng như camera, wifi, cửa cuốn, thang máy, hồ cá Koi... của hộ gia đình hoặc hệ thống server, máy tính, data center, dây chuyền sản xuất, máy móc… cho các Công ty lớn. Đồng thời, với cơ chế cài đặt thông minh, sạc giờ bình thường phát ra sử dụng vào giờ cao điểm cũng giúp tiết kiệm chi phí điện sinh hoạt và sản xuất.

Chính vì thế, gian hàng của DAT Group và Pylontech đã đón nhận hàng ngàn lượt khách tham quan và trải nghiệm sản phẩm thực tế, đa phần là các hộ gia đình, đại lý, nhà thầu và doanh nghiệp muốn tìm kiếm những sản phẩm pin lưu trữ điện chất lượng, hiệu suất cao và các giải pháp điện mặt trời kết hợp lưu trữ điện thông minh.

Ông Tiêu Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DAT Group chia sẻ: "Theo đánh giá của các chuyên gia hàng đầu về năng lượng và công nghệ tích hợp, Hybrid – ESS chính là xu hướng của tương lai, là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm điện, cắt giảm hóa đơn hàng tháng, giải quyết bài toán an ninh năng lượng Quốc gia trước bối cảnh khủng hoảng năng lượng thế giới và tình trạng giá điện tăng cao, thiếu điện trên diện rộng trong thời gian tới tại Việt Nam. Do đó, DAT Group rất vinh dự đồng hành cùng Pylontech giới thiệu giải pháp Hybrid – ESS tại The Future Energy Show Vietnam 2023.

Đồng thời, khẳng định sự hợp tác toàn diện cùng Pylontech, nâng tầm vị thế hàng đầu của DAT Group trong mảng điện mặt trời – lưu trữ điện, mang đến các sản phẩm thật sự khác biệt, giải pháp tối ưu, gia tăng hiệu quả đầu tư và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng và thị trường."

Tự hào là đối tác Ủy quyền và Trung tâm dịch vụ của Pylontech tại Việt Nam, DAT Group phân phối sản phẩm pin lưu trữ điện 100% chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, chính sách bảo hành theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối ưu hiệu quả cho hệ thống Hybrid – ESS, đạt hiệu suất, sản lượng cao và an tâm sử dụng trọn vòng đời dự án.

Ngoài ra khi ghé thăm gian hàng, khách hàng, đối tác còn được tham gia minigame và nhận nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn từ Pylontech, DAT Group cũng như Ban tổ chức sự kiện The Future Energy Show Vietnam 2023.

Mong rằng với những sản phẩm, giải pháp mà DAT Group và Pylontech mang đến The Future Energy Show Vietnam 2023 có thể lan tỏa lợi ích và giúp khách hàng, đối tác gia tăng hiệu quả khi ứng dụng điện năng lượng mặt trời, tiết kiệm điện và chung tay, đồng hành cùng Chính phủ hoàn thành mục tiêu Net Zero 2050 vì một tương lai xanh bền vững.

Để được tư vấn thêm thông tin về các dòng sản phẩm pin lưu trữ điện Pylontech và giải pháp Hybrid – ESS, Quý Khách hàng, Quý Đối tác vui lòng xem thêm thông tin tại website hoặc liên hệ ngay hotline 1800 6567 (miễn phí cước). DAT Group sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ 24/7.