DAT Group giới thiệu giải pháp 3 pha không cân bằng tại hội thảo Hybrid

Chuỗi chương trình Hội thảo "Giải pháp lưu trữ điện mặt trời công nghệ mới cho phân khúc dân dụng 2023" do DAT Group phối hợp cùng GoodWe Việt Nam tổ chức trong tháng 03 - 04/2023 tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, với sự tham gia của các đối tác đại lý, công ty, đơn vị thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời, lưu trữ điện cho phân khúc hộ gia đình khắp các tỉnh thành.

Đến tham dự Hội thảo, bên cạnh việc trải nghiệm sản phẩm thực tế, Quý Đối tác còn được tìm hiểu rõ hơn về các giải pháp đấu nối song song, không cân bằng pha và cấu hình mẫu hệ thống điện mặt trời lưu trữ cho phân khúc dân dụng năm 2023.

Theo đó, nhiều đối tác đại lý đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dòng sản phẩm Hybrid Inverter ET Plus+ Series 16A (3 pha) công suất 10kW và giải pháp 3 pha không cân bằng, giúp sử dụng tối đa lượng điện từ hệ thống điện mặt trời.

ET Plus+ Series 16A phù hợp với giải pháp 3 pha không cân bằng.

Đối với dòng ET Plus+ Series của GoodWe, đây là sản phẩm mới nhất cho phân khúc điện mặt trời lưu trữ hộ gia đình sử dụng điện 3 pha, tích hợp nhiều công nghệ mới cho hiệu suất chuyển đổi ra điện AC đến 97,5%, sở hữu ưu điểm kỹ thuật vượt trội về thiết kế và kiểm soát tải thông minh. Dòng điện đầu vào DC tối đa 16A mỗi chuỗi, tương thích với các tấm pin có công suất lớn trên thị trường; thiết kế dạng Plug & Play dễ dàng lắp đặt; cơ chế chuyển đổi từ nguồn điện lưới sang nguồn điện pin dự phòng dưới 10ms chuẩn UPS; có SPD loại II tích hợp ở đầu DC; hoạt động êm ái với chế độ làm mát không dùng quạt; nhiều tùy chọn cài đặt pin lưu trữ… Bên cạnh ET Plus+ Series 16A, dòng Hybrid Inverter GoodWe ET 15 - 30kW cũng rất phù hợp cho các ứng dụng quy mô dân dụng lớn hoặc công nghiệp và thương mại nhỏ.



Đại diện DAT Group giới thiệu giải pháp 3 pha không cân bằng.

Bên cạnh đó, DAT Group cũng chia sẻ chi tiết về giải pháp 3 pha không cân bằng 100% ở ngõ AC nối lưới và cả ngõ AC backup. Giải pháp này giúp giải quyết triệt để bài toán gia tăng tỷ lệ điện sử dụng cho tải gia đình đến hơn 80% tổng sản lượng điện mặt trời tạo ra, giảm thấp nhất điện năng dư phát lên lưới và tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng.



Cấu hình lắp đặt 3 pha không cân bằng sử dụng Hybrid Inverter GoodWe.

Giải pháp 3 pha không cân bằng cho phép công suất đầu ra bám vào mức tiêu thụ điện của từng pha riêng lẻ, thay vì cố định một mức công suất giới hạn đầu ra. Công suất đầu ra tối đa tại mỗi pha có thể đáp ứng từ 0W đến 1/3 công suất danh định của Inverter. Vì vậy, ngay cả khi 1 trong 3 pha có công suất = 0W, 2 pha còn lại vẫn có thể hoạt động bình thường. Chính vì thế, nhiều đối tác rất quan tâm đến giải pháp 3 pha không cân bằng, mong muốn hiểu rõ và ứng dụng vào dự án thực tế.



Thông qua Hội thảo "Giải pháp lưu trữ điện mặt trời công nghệ mới cho phân khúc dân dụng 2023", các đại lý, công ty thi công lắp đặt sẽ có thêm nhiều lựa chọn về sản phẩm, giải pháp, cùng với đó là sự đồng hành toàn diện của DAT Group giúp cho việc kinh doanh điện mặt trời hiệu quả, thành công hơn.

Hội thảo thành công tốt đẹp, giới thiệu và chia sẻ nhiều giải pháp Hybrid hiệu quả.

Với vai trò là đối tác Độc quyền phân phối GoodWe Hybrid Inverter, trung tâm dịch vụ Ủy quyền của GoodWe và cũng là đối tác Ủy quyền của Pylontech, DAT Group luôn sẵn sàng hỗ trợ toàn diện về chính sách thương mại, công cụ bán hàng như catalogue, brochure và đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án mẫu. Đặc biệt, DAT Group có sẵn số lượng lớn thiết bị tại kho hàng TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và thực hiện chính sách bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Điều này, giúp khách hàng, đối tác gia tăng hiệu quả, an tâm hơn khi lựa chọn các thiết bị, giải pháp đến từ DAT Group.



Để kết nối, hợp tác cùng DAT Group kinh doanh điện mặt trời lưu trữ và tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm Hybrid Inverter GoodWe, Quý Đối tác vui lòng truy cập website www.datsolar.com hoặc liên hệ hotline 1800 6567 (miễn phí cước) để được hỗ trợ 24/7.