Đất hiếm - ‘Vitamin’ của công nghiệp hiện đại

Theo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, thuật ngữ “đất hiếm” (rare earth trong tiếng Anh) chỉ nhóm 17 nguyên tố kim loại có tính chất hoá học tương tự nhau hay còn được biết đến là họ lantanit và chúng chiếm các vị trí từ 57-71 trong Bảng hệ thống tuần hoàn Men-đê-le-ép. Hai nguyên tố khác là Y (vị trí 39) và Sc (vị trí 21) có tính chất hoá học tương tự nên cũng được xếp vào họ các nguyên tố đất hiếm. Các nguyên tố đất hiếm được chia làm hai nhóm, nhóm nặng và nhóm nhẹ, theo trọng lượng nguyên tử và vị trí của chúng trong Bảng tuần hoàn.

Về mặt tự nhiên, các kim loại đất hiếm có màu sắc từ ánh bạc tới màu xám sắt. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ mô tả chúng là “mịn đặc trưng, cán mỏng được, uốn, kéo được và phản ứng”. Không ngạc nhiên khi chúng có các đặc tính duy nhất (xúc tác, hoá học, điện tử, nguyên tử, từ tính và quang học), nhất là tính đặc hiệu và tính đa dụng khiến chúng ngày càng trở nên quan trọng về mặt kinh tế, môi trường và công nghệ.

Tại sao chúng được gọi là kim loại đất hiếm? Có lẽ từ các khoáng sản hoặc đất không phổ biến mà từ đó chúng đã được chiết xuất, hơn nữa việc chiết tách những nguyên tố tinh sạch này rất khó. Ngoài ra, sự tập trung của chúng được phát hiện cho đến nay cũng ít phổ biến hơn so với hầu hết các loại quặng khác. Trong vỏ Trái đất, chúng có ở khắp nơi với hàm lượng rất nhỏ, song đôi khi tập trung thành các tụ khoáng có quy mô khác nhau mà ta thường gọi là mỏ đất hiếm.

Anh cung ứng đất hiếm cho EU, Mỹ

Less Common Metals, nhà sản xuất kim loại đất hiếm duy nhất của Anh, đang ưu tiên cung ứng đất hiếm cho Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Financial Times đưa tin. Lý do chính là các khoản trợ cấp khổng lồ được đưa ra dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden để phát triển nguồn cung cấp đất hiếm, giảm sự phụ thuộc của phương Tây vào Trung Quốc.

Less Common Metals là một trong hai công ty duy nhất bên ngoài Trung Quốc có thể sản xuất kim loại và hợp kim đất hiếm. Theo một báo cáo năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu, Trung Quốc chiếm 70% hoạt động khai thác đất hiếm, có quyền kiểm soát lớn hơn trong chuỗi cung ứng, kiểm soát 91% công đoạn tinh chế và hợp kim cũng như 94% sản lượng nam châm vĩnh cửu của thế giới.