Đặt mâm cỗ "quý tộc" về nhà tiệc tùng trước Tết: Khách cao cấp có "quy tắc ngầm", món ăn cũng được tổng duyệt như show nghệ thuật

Sát Tết, nhu cầu ăn uống, tụ tập của mọi người đều tăng cao. Có người chọn tụ họp bạn bè ngoài hàng quán để đỡ lích kích, có người lại thích sự riêng tư, ấm cúng khi mở tiệc ngay tại chính căn nhà của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích cảm giác “quay cuồng” chuẩn bị đồ ăn trong bếp, rồi khi tàn tiệc phải rửa rất nhiều bát đĩa.

Thế nhưng khác với việc đặt cỗ theo kiểu truyền thống, thời gian gần đây xu hướng lựa chọn dịch vụ catering - dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói ngày càng tăng.

Dù ở nhà hay bất kì đâu cũng được trải nghiệm cảm giác “quý tộc”, có người phục vụ tận nơi từ chén ly đến đồ ăn. Do vậy, không ít người chịu bỏ tiền để mua sự phục vụ 5 sao không khác gì nhà hàng.

Tuy nhiên vì chỉ mới phổ biến tại Việt Nam nên có không ít những “lời đồn” hay những bí mật trong nghề mà chưa từng được hé lộ. Có thật sự, dịch vụ catering chỉ dành cho giới thượng lưu hay làm nghề này phải rất sang chảnh, giàu có?

Cùng lắng nghe chia sẻ của 2 founder, những người có kinh nghiệm trong nghề:

- Lê Anh Vũ (sinh năm 1991), Co-founder của nhà hàng Classé nổi tiếng tại Hà Nội.

- Quỳnh Lê - Founder của thương hiệu Silver Plate Catering.

Phục vụ ăn uống kiểu “quý tộc" khác gì so với đặt cỗ tại nhà theo kiểu truyền thống?

Theo nhận định của cả Anh Vũ và Quỳnh Lê, xu hướng sử dụng dịch vụ catering bắt đầu phát triển tại Việt Nam mạnh hơn trong những năm gần đây. Khi kinh tế ổn, cuộc sống ổn định hơn, những nhu cầu như ăn no dần được nâng cấp lên thành ăn ngon - đẹp - tiện lợi.

Bên cạnh đó, tính riêng tư cũng như việc chú trọng đầu tư vào không gian sống nên phần lớn mọi người mong muốn dù ở nhà vẫn có thể thưởng thức những món ăn và cách phục vụ tương đương ngoài hàng.

Dịch vụ catering sẽ đáp ứng toàn bộ những điều này. “Catering chính là dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói, loại hình này đã phát triển ở các nước trên thế giới rất lâu. Về lâu dài, mình nghĩ ai cũng muốn có một trải nghiệm trọn vẹn với ẩm thực. Lấy ví dụ đơn giản nhất, mình mời bạn tụ tập tại nhà, nhưng không phải đứng lên ngồi xuống đang ăn lại đi lấy đồ, sợ thiếu cái này cái kia hay ăn xong không ai phải ủn đẩy dọn dẹp,... Catering sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng” , chị Quỳnh Lê bày tỏ.

Quỳnh Lê - Founder của thương hiệu Silver Plate Catering

Tuy nhiên nếu lần đầu nghe tới dịch vụ này, phần đông mọi người đều nhận xét: Chẳng khác gì dịch vụ đặt cỗ tại nhà theo kiểu truyền thống. Bởi họ cũng mang đồ đến tận nơi để chế biến, cũng bày biện mâm cỗ với số lượng lớn.

Nói về điều này, Anh Vũ chia sẻ: “Thực ra mình thấy điều này cũng không sai vì về bản chất, tất cả đều theo mục đích phục vụ, cung cấp bữa ăn, tổ chức tiệc,... Tuy nhiên, catering thì được nâng tầm hơn vì khách hàng đặt yêu cầu cao hơn. Việc sắp xếp, bày biện đồ ăn cần theo tiêu chuẩn cao cấp, đảm bảo về mặt thẩm mỹ, chất lượng. Đi cùng với đó là cung cách phục vụ chuẩn 5 sao hệt như ở ngoài hàng. Điều này khác biệt so với việc đặt cỗ tại nhà” .

Cũng theo Anh Vũ, catering thường được chia thành 2 hình thức.

Thứ nhất, catering không phục vụ, chỉ vận chuyển. Tức là, sẽ mang món ăn đến nhà khách hàng, kèm theo việc sắp xếp, bày trí bàn tiệc cũng như hướng dẫn khách hàng để món ăn sao cho có tiêu chuẩn về thẩm mỹ và đảm bảo chất lượng.

Thứ hai, catering có phục vụ. Ngoài những yếu tố trên, khi lựa chọn hình thức này, khách hàng sẽ chỉ việc ngồi yên vì dịch vụ này sẽ có thêm nhân sự đảm nhiệm tất cả từ bếp núc, dụng cụ, bàn ghế,... và phục vụ từng món y hệt nhà hàng.

“Giai đoạn chuẩn bị luôn là giai đoạn các team phải làm danh sách cẩn thận trước mỗi lần đi tiệc. Với đồ ăn, các bạn cũng phải ghi chú từng nhu cầu của khách, liệt kê cả từng chiếc lá trang trí. Với phục vụ, có những thứ khách không yêu cầu, như tăm, tương ớt, nước mắm, chanh muối… những loại không có trong thực đơn nhưng vẫn cần đem đi dự phòng. Giai đoạn chuẩn bị của mỗi tiệc sẽ khác nhau, nếu tiệc tổ chức ngoài trời, mình còn phải chuẩn bị từ nước, dây nối điện, lò nướng, lò vi sóng, nồi niêu…” , Chị Quỳnh Lê nói thêm về công việc chuẩn bị trước mỗi bữa tiệc.

Khách hàng cao cấp sành ăn, có “quy tắc ngầm" bên phục vụ phải tuyệt đối tuân thủ

Dịch vụ catering thường sẽ không có công thức chung mà được thiết kế riêng, “đo ni đóng giày” theo từng nhu cầu, sở thích của khách hàng.

Đó cũng chính là lý do mà 2 founder Anh Vũ và Quỳnh Lê đều khẳng định: Catering không chỉ dành cho giới thượng lưu. Từ menu đồ ăn đến những yêu cầu phục vụ đều sẽ được cân nhắc, điều chỉnh theo đúng ngân sách mà khách hàng mong muốn.

“Việc chuẩn bị nhân sự sẽ tùy thuộc vào quy mô của bữa tiệc, dựa theo số lượng khách và theo yêu cầu của khách hàng. Chúng mình sẽ đưa ra quyết định chi tiết đối với từng buổi tiệc bởi mỗi một bữa tiệc đều có những yêu cầu khác nhau.

Từ những món ăn, đồ uống dựa theo chủ đề của bữa ăn cho đến trang trí bàn tiệc, lựa chọn bát đĩa, cách setup bày biện, flow ra món như thế nào cho hợp lý cũng đều cần được lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng vị trí nhân sự. Sau đó sẽ đi 1 vòng tổng duyệt về cách trình bày, hương vị món ăn, bạn có thể tưởng tượng như một chương trình nghệ thuật vậy” , Anh Vũ cho hay.

Lê Anh Vũ - Co-founder của nhà hàng Classé nổi tiếng tại Hà Nội

Làm nghề dịch vụ, Anh Vũ và Quỳnh Lê đều đề cao tính chỉn chu, tận tâm và ai cũng sẽ phục vụ với chất lượng giống nhau. Song, đối với những khách hàng cao cấp, chị Quỳnh Lê cho hay tệp khách hàng này thường sẽ có thêm một số những yêu cầu hoặc lưu ý khi phục vụ.

“Những khách hàng cao cấp, họ rất sành ăn và khẩu vị của họ rất tinh do đã trải nghiệm sự cao cấp ở rất nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, sản phẩm phải luôn là yếu tố cốt lõi nhất. Việc tìm tòi các loại nguyên liệu mới, đặc sắc, độc đáo, hay cập nhật với xu thế thị trường là điều rất quan trọng đối với nhóm khách này.

Trong quá trình làm việc, họ không quá khắt khe vì khi lựa chọn đều đã rất tin tưởng vào dịch vụ mình cung cấp. Tuy nhiên, đây là nhóm khách yêu cầu vệ sinh rất cao, toàn bộ quá trình nấu nướng và chuẩn bị đều phải luôn gọn gàng sạch sẽ, trả lại hiện trạng sau khi làm tiệc đúng như ban đầu” , chị Quỳnh Lê chia sẻ.

Bên cạnh đó, vì là phục vụ tại nhà riêng của khách nên cũng có những “quy tắc ngầm” mà các bên cung cấp dịch vụ catering cần phải đảm bảo tuyệt đối.

Anh Vũ tiết lộ, lưu ý quan trọng nhất chính là tôn trọng sự riêng tư của khách hàng: “ Chúng ta đều hiểu khi đến một nơi không phải nhà mình, điều đầu tiên và cơ bản phải nắm rõ là chúng ta là khách. Hơn thế nữa, chúng ta còn đang đi làm, đang làm nghề dịch vụ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chính bởi thế mà yếu tố riêng tư, bảo mật là yếu tố tối cao nhất mà từ mình - người làm chủ cho đến các bạn nhân viên đều luôn tự ý thức” .

Thêm vào đó, chị Quỳnh Lê cũng bật mí một số quy tắc khi làm dịch vụ này: Giữ không gian bếp sạch sẽ; Không sử dụng điện thoại trong toàn bộ quá trình chuẩn bị tiệc, không chụp ảnh khách khi đang trong quá trình ăn uống. Cần xin ý kiến khách hàng và phải được sự đồng ý nếu muốn chụp ảnh đồ ăn lúc setup và hạn chế tối đa việc sử dụng dụng cụ của khách hàng trong quá trình nấu nướng.

Giá dịch vụ cao, cần lưu ý những gì?

Ca nương Kiều Anh - nàng dâu hào môn từng “gây sốt” MXH khi chia sẻ dùng bữa tối tại nhà nhưng hệt như fine dining ngoài hàng. Kiều Anh cho hay, lần đầu thử trải nghiệm “quý tộc”, cô ấn tượng vì mọi thứ đều rất chỉn chu.

“T ừ đồ ăn cho đến bát đĩa, khăn ăn, hay ngay cả bàn ghế cũng được bên dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng. Các nhân viên còn lau dọn bát đĩa rất cẩn thận, ngay cả khăn trải bàn hay khăn ăn cũng được là lại một cách phẳng phiu.

Khi tới bữa ăn, bên cạnh đầu bếp, còn có rất nhiều nhân viên có mặt ngay trong chính căn nhà của gia chủ để phục vụ, rót nước... Có thể nói, mọi trải nghiệm không khác gì ở nhà hàng 5 sao, mà còn thân thiện và thuận tiện hơn khi bạn đang được ở trong chính căn nhà của mình” , Kiều Anh bày tỏ.

Mức giá Kiều Anh bỏ ra để trải nghiệm là khoảng 2 triệu/người. Điều này khiến không ít những bình luận từng cho rằng người có tiền thường thích bày vẽ nên mới sử dụng dịch vụ catering. Nói về điều này, Kiều Anh thẳng thắn cho hay: “ Theo mình, khi quyết định cho ra một số tiền cho dịch vụ nào đó để rảnh tay hơn, nhàn hơn thì đều là một nhu cầu rất bình thường trong xã hội hiện đại. Không phải ai cũng có năng khiếu nấu nướng hay có thời gian chuẩn bị kĩ càng. Đặc biệt trong một số dịp mình cần phải thiết đãi khách mời cẩn thận, tỉ mỉ thì catering là một lựa chọn tối ưu” .

Ca nương Kiều Anh

Kiều Anh từng chia sẻ đây là dạng trải nghiệm "quý tộc", ở nhà vẫn được phục vụ như nhà hàng 5 sao

Ngoài ra, dù là người nổi tiếng, không gian nhà sang chảnh nhưng Kiều Anh lại hoàn toàn thoải mái và tin tưởng khi chọn dịch vụ phục vụ tại nhà. Cô cho rằng, tất cả đều được đào tạo rất kỹ trong việc không gây ảnh hưởng đến sự thoải mái của gia chủ. Trong thời gian phục vụ, nhân sự đều chỉ đứng đúng ở vị trí của họ nên Kiều Anh không cảm thấy bị mất riêng tư hay đề phòng những gì quá cá nhân.

Từng là du học sinh, My Dương (sinh năm 1994, Hà Nội) cho hay đã biết đến dịch vụ catering từ nước ngoài và nhận định ở Việt Nam cũng chuyên nghiệp không kém. Thường vào dịp cuối năm khi muốn mời khách hoặc tụ hội bạn bè, My Dương sẽ chọn đặt phục vụ tại nhà để thoải mái và đảm bảo riêng tư.

Ngoài những lời khen về dịch vụ, My Dương thẳng thắn chia sẻ về những lưu ý khi đặt tổ chức tiệc. Tuỳ theo số lượng người hoặc đối tượng tham dự để đưa ra những yêu cầu khác nhau trong bày trí, món ăn.

“Mình từng đặt tiệc tại nhà để tiếp khách quan trọng thì sẽ cầu kỳ hơn. Thông thường, mình sẽ được tổng duyệt trước về thời gian mọi người phục vụ, thử trước menu đồ ăn, xem mọi người trình bày món như thế nào để cân chỉnh cho phù hợp.

Từ mẫu khăn ăn, đến ly rượu hay bát đĩa mình đều kiểm tra kỹ mẫu mã, độ mới, không có vết xước. Ngoài ra đội phục vụ, mình cũng đưa ra yêu cầu thêm về trang phục và phải tập duyệt trước xem vị trí đứng, phục vụ ra sao” , My Dương tiết lộ.

Bên cạnh đó, điều My Dương chú trọng nhất chính là khâu an toàn thực phẩm và vệ sinh không gian. Cô chia sẻ: “Mình có thể yêu cầu khảo sát về sơ đồ vị trí nấu bếp để xem đường điện của nhà có ổn định không, nếu sử dụng bếp gas thì độ an toàn ra sao. Mình cũng khá kỹ tính trong khâu vệ sinh nên sẽ lưu ý đội bếp phải có chụp tóc, găng tay, khẩu trang khi làm bếp. Về thực phẩm, cũng cần hỏi thêm về giấy kiểm định an toàn về sinh thực phẩm” .

Tuy nhiên My Dương cho rằng vì đó là mời khách hàng cao cấp nên cô sẽ chú trọng và tỉ mỉ hơn trong phần đưa ra yêu cầu. Ngoài ra, nếu chỉ đơn thuần muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng, có thể giảm bớt một số khâu hoặc không nhất thiết phải quá chi tiết, tuỳ theo nhu cầu của chủ bữa tiệc.