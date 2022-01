Đất nền Long An tăng trưởng bứt phá đầu năm 2022

Đất nền - kênh đầu tư "vua" của dòng tiền



Trên thực tế, so với các loại hình đầu tư bất động sản khác như căn hộ chung cư, officetel, shophouse, condotel,… đầu tư đất nền sẽ mang đến cơ hội sinh lời phi mã cho nhà đầu tư. Theo ghi nhận, mức độ tăng giá của đất nền trung bình đạt 20%/năm mặc cho những biến động của thị trường.

Đất nền là loại hình hưởng lợi nhiều nhất từ những thông tin về quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng, nhà đầu tư có thể thu lời đậm trong vòng 6 tháng – 1 năm. Trong khi đó những sản phẩm căn hộ, hay nhà phố, biệt thự phải chờ hàng năm để nhận thấy sự khác biệt lớn trong giá cả.

Đất nền sở hữu tính thanh khoản cao khi đáp ứng được đa dạng khẩu vị đầu tư từ đầu tư dài – ngắn – trung hạn, lướt sóng, xây nhà ở, văn phòng, mặt bằng kinh doanh… đến tích luỹ tài sản lâu dài.

Nguồn cung ngày càng hạn chế cùng với tâm lý sở hữu "mảnh đất cắm dùi" của người dân nên đất nền luôn được săn đón. Xét riêng TP.HCM, đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố từng dự báo đến năm 2025 thành phố sẽ đạt 10 triệu người, nhưng năm 2020 theo ghi nhận của Tổng cục thống kê TPHCM đã cán mốc 9,2 triệu người. Điều đó cho thấy tốc độ phát triển dân số tại TP.HCM quá nhanh và tạo hệ luỵ sức ép về diện tích cho nơi ở và giao thông ngày càng nặng nề. Cho nên những khu vực vùng ven thành phố sẽ đón đầu làn sóng "di cư", đặc biệt là khu vực Long An đang vượt mặt Đồng Nai, Bình Dương.

So với các loại hình bất động sản liền thổ khác (như nhà phố, villa, biệt thự), đầu đất nền tư tốn chi phí ban đầu ít hơn vì không đi kèm công trình nhà ở trên đất. Đối với những nhà đầu tư bất động sản sở hữu nguồn vốn tầm trung, đấy là kênh địa ốc phù hợp vì không phải chôn vốn quá nhiều.

Thời điểm vàng để đầu tư tại Long An

Long An là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Trong năm 2021, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 42 dự án FDI với số vốn đăng ký 3.272,5 triệu USD, 63 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 128,5 triệu USD. Với số vốn này, nguồn vốn FDI đầu tư vào Long An chiếm 1/3 so với cả nước; so cùng kỳ năm 2020, số vốn cấp mới tăng 3.008,3 triệu USD.

Nhằm góp phần phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư trên địa bàn, thời gian tới, các ngành, đơn vị của tỉnh Long An tiếp tục hoàn thiện phương phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 quy tụ hàng trăm ngàn chuyên gia, người lao động trong và ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc.

Đây là những đòn bẩy giúp bất động sản Long An bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt là phân khúc bất động sản đô thị tích hợp hướng đến những cư dân TPHCM muốn dịch chuyển về ven đô, cùng đối tượng chuyên gia, lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dragon Pearl – đầu tư tích hợp, gia tăng cơ hội sinh lời

Dự án mang sức hút khó cưỡng của một khu đô thị vệ tinh được quy hoạch bày bảng, hưởng lợi từ hàng loạt các công trình hạ tầng. Dự án có vị trí gần sát với đường Tỉnh lộ 10, ngay mặt tiền kênh ranh giới Bình Chánh - TP.HCM. Là nơi nằm trong mạng lưới giao thông kết nối khu Đông - Tây linh hoạt, hiện đại như tuyến đường Vành đai 3, DT 824 lưu thông đến Quốc lộ 22, tuyến ĐT823D đã được khởi công.

Khu đô thị 4 mặt giáp sông quy hoạch thông minh, hiện đại

Dragon Pearl với sản phẩm đất nền bất động sản công nghiệp đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Dự án toạ lạc tại trung tâm của cụm khu công nghiệp phát triển mạnh bậc nhất Đức Hoà, Long An. Đáp ứng nhu cầu ở thực cho hơn 40.000 cư dân đang sinh sống và làm việc tại khu vực.

Với định hưởng trở thành khu đô thị sinh thái đáng sống của khu Tây Sài Gòn, Draggon Pearl với địa thế 4 mặt giáp sông được đầu tư phát triển hệ thống 15 tiện ích đặc sắc đáp ứng đầy đủ và hoàn hảo mọi nhu cầu từ mua sắm, giải trí, giáo dục, rèn luyện sức khoẻ…

Khu đô thị chuyên gia kiểu mẫu Dragon Pearl chính là dự án tích hợp tạo ra giá trị sinh lời bền vững thu hút giới đầu tư

Dãy nhà phố thương mại mở ra cơ hội khai thác kinh doanh

Được biết dự án đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 48,1ha (gồm 1.768 nền và 1 khu căn hộ và đã được cấp phép xây dựng hạ tầng cơ bản). Với dòng tiền từ 1,3 tỷ, nhà đầu tư khó lòng tham gia vào thị trường BĐS khu Đông Sài Gòn, nhưng với khu Tây thì hoàn toàn có thể. Với mức giá dự kiến chỉ 18 triệu/m2, tiến độ thanh toán trải dài 12 tháng, được Vietinbank hỗ trợ vay 70%, nhà đầu tư đã sở hữu sản phẩm đầu tư an toàn, tiềm năng tăng giá cao.

Dragon Pearl - Đô thị chuyên gia kiểu mẫu hiện đại phía Tây thành phố

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nhà phát triển dự án: Công ty CP TV & ĐT Bến Thành và Công ty CP ĐT BĐS Phúc Thịnh