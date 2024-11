Đất nền phân lô phía Nam chính thức bước vào chu kì mới?

Gần đây, nhiều dự báo tích cực cho thị trường đất nền phía Nam sau thời gian dài im ắng. Trong báo cáo tháng 10/2024 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, nhu cầu mua đất nền trên cả nước ghi nhận đà hồi phục mạnh.

Cụ thể, tháng 10, lượt tìm kiếm đất nền tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Ăn theo nhu cầu mua tăng, lượng tin rao bán đất nền cũng tăng 12% theo tháng và 19% so với cùng kỳ. Yếu tố này phần nào bị tác động bởi bảng giá đất mới và chính sách cấm phân lô tách thửa mới ban hành.

Theo Batdongsan.com.vn, sau khoảng thời gian dài im ắng, đất nền Tp.HCM bắt đầu diễn biến sôi động trở lại. Lượt tìm mua đất nền ở Tp.HCM tăng 16%, tin rao bán tăng 22% so với tháng trước. Đất nền ở các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương cũng có diễn biến khá tích cực khi lượt tìm mua tăng lần lượt 20%, 14%, 5% và 9%...

Báo cáo mới đây về phân khúc đất nền của DKRA Group cũng cho thấy giao dịch loại hình này đã tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2023, tập trung ở nhóm sản phẩm thổ cư tách thửa, đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý. Theo đơn vị này, ở thị trường sơ cấp và thứ cấp, giá đất nền bắt đầu rục rịch tăng khoảng 3-5% so với quý trước.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, đất nền sẽ là phân khúc tiếp theo sau chung cư có sự “bật dậy” trong chu kì mới. Thời điểm để đất nền khởi sắc được dự báo từ quý 2 đến quý 4/2025. Mới đây, việc một số địa phương công bố bảng giá đất mới với mức tăng bằng lần so với bảng giá đất cũ cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư và kì vọng của phân khúc này.

Cùng với đó, quy định siết phân lô bán nền theo Luật mới và Quyết định 83 cấm dự án phân lô bán nền khi chưa xây dựng nhà trên đất đã khiến nhiều người kỳ vọng vào sự tăng trưởng của đất nền phân lô. Động thái tranh thủ săn đất, đón cơ hội đã xuất hiện rõ nét tại thị trường phía Nam.

Chia sẻ mới đây, ông Phan Đình Phúc - CEO Seenee cho hay, nhìn lại lịch sử các chu kì mỗi lần thay đổi, sửa đổi bổ sung thị trường luôn có cú đột phá về tăng trưởng, như giai đoạn 2006-2008, giai đoạn 2014 đến 2020, và hiện tại là 2024 khi 3 bộ luật vừa được áp dụng, Tuy nhiên, Luật mới thường sẽ mất 1 thời gian để hướng dẫn thi hành và để thị trường thẩm thấu.

Luật mới sẽ giúp thị trường minh bạch hóa hơn, không còn các chủ đầu tư yếu kém làm thị trường lũng đoạn như vừa rồi, trong đó áp dụng bảng giá đất mới là một đột phá giúp tháo gỡ hàng loạt dự án vướng thuế giá đất vừa qua. Từ đó nguồn cung sẽ đa dạng hơn, người mua sẽ có nhiều sự lựa chọn và tâm lý cởi mở hơn bây giờ.

Trong giai đoạn 2021–2030, Việt Nam sẽ đổ vào hạ tầng hơn 3 triệu tỷ đồng. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, cải thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là bất động sản được hưởng lợi rất lớn.

Ông Phúc khẳng định, năm 2025 sẽ bắt 1 chu kì mới cho thị trường bất động sản. Khi Luật Đất Đai được thông qua tạo điều kiện thông thoáng pháp lý đẩy mạnh giải tỏa đền bù hơn cho việc làm hạ tầng.

Theo đó, trong năm 2025, các hạ tầng trọng điểm Quốc Gia sẽ đồng loạt được đầu tư triển khai, qua đó sẽ thúc đẩy được sự kết nối liền mạch, lẫn phát triển logictis từ đó tác động đến sự tăng trưởng của thị trường bất động.

“Luật Đất Đai vừa áp dụng sẽ thông thoáng hơn, bảo vệ người mua nhiều hơn cũng giúp nhà đầu tư tự tin hơn vào thị trường. Cùng với hạ tầng đầu tư mạnh mẽ vào giai đoạn này là yếu tố kích thích tâm lý nhà đầu tư tự tin hơn với sự kỳ vọng lợi nhuận cao. Năm 2025 được kỳ vọng sẽ là năm khởi sắc cho thị trường bất động sản, với sự hỗ trợ từ chính sách pháp luật, kinh tế vĩ mô ổn định, hạ tầng phát triển, niềm tin nhà đầu tư cải thiện”, ông Phúc khẳng định.