Đất nền phía Nam đang ấm dần?

Tìm hiểu thị trường cho thấy, trong tháng 7 và 8/2023, đất nền phía Nam đã có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại ở cả nguồn cung và nhu cầu tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu so với giai đoạn đầu năm 2022, thị trường đất nền phía Nam vẫn chậm nhịp.

Mới đây, anh Vinh, một môi giới nhà đất khu Đông Tp.HCM hồ hởi “khoe” với chúng tôi rằng đã có 4 giao dịch trong gần một tháng qua. Đa số là những nền đất giá giảm so với đầu năm 2022. So với giai đầu năm 2023, thu nhập của anh đã cải thiện rất nhiều.

Tiếp xúc với một môi giới đất nền khu Tây Tp.HCM (chủ yếu bán nhà đất Củ Chi, Hóc Môn) được biết, anh đã có giao dịch trở lại sau nhiều tháng không bán được hàng. Dù giao dịch 1-2 nền/tháng (có giao dịch bán chung với môi giới khác) nhưng theo nam môi giới này rất vui vì đã bán được hàng. “Nguồn hàng bán ra hiện tại chủ yếu vẫn là nhà phố, đất nền giảm giá của những nhà đầu tư yếu vốn cần bán để trả nợ ngân hàng hoặc xoay sở công việc khác. Do có sự thương lượng và giá tốt nên nhà đầu tư có tiền đã bắt đầu xuống tiền”, môi giới này cho biết.

Ghi nhận từ môi giới cho thấy, các nền giá 1,5 đến hơn 2 tỉ đồng/nền có giao dịch khá ổn ở giai đoạn này. Ngoài nhà đầu tư thì người mua có nhu cầu cũng tranh thủ tìm kiếm nhà đất.

Thị trường nhà đất Tp.HCM có dấu hiệu rục rịch nguồn cung sức cầu trở lại. Môi giới ra quân mạnh mẽ hơn thời điểm trước. Ảnh: Hạ Vy

Trong báo cáo tháng 7/2023 của DKRA Group chỉ ra, nguồn cung mới đất nền đã có sự khởi sắc so với tháng trước nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2022. Giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý. Mặt bằng giá sơ cấp giảm trung bình 4% - 6% so với lần mở bán trước đó (3 - 6 tháng). Giá bán thứ cấp ghi nhận giảm trung bình 2% - 4% so với tháng trước. Theo đơn vị này, trước những tín hiệu tích cực về giảm lãi vay, động thái tháo gỡ khó khăn cho thị trường của Chính phủ,... dự kiến sẽ mang lại những khởi sắc cho thị trường bất động sản nói chung và phân khúc đất nền nói riêng.

Ở phân khúc nhà riêng lẻ cũng đã có dấu hiệu rục nguồn cầu trở lại. Theo thông tin từ một sàn giao dịch nhà đất tại quận Gò Vấp, Tp.HCM trong tháng 7/2023, khu vực này bán được khoảng 50 căn nhà riêng. Các quận còn lại cũng bắt đầu có giao dịch. So với cuối năm 2022, đầu năm 2023, hiện giao dịch nhà đất đang ấm dần lên. Môi giới đã dễ bán hàng hơn so với các tháng trước.

Đáng nói, nếu trước đây đa số nguồn hàng chào bán là sản phẩm giá ngộp, giảm giá phổ biến từ 20-30% nhưng thanh khoản vẫn rất yếu thì hiện nay mức giảm chỉ khoảng 15-20%, phổ biến là 10% nhưng lại có giao dịch trở lại. Trong đó, nhiều khách hàng nhìn thấy thị trường ấm lên nên tranh thủ rao bán, giá thương lượng đa số trên dưới 10%.

Theo những người trong cuộc, nếu ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất thì thị trường nhà đất phía Nam sẽ tốt lên vào cuối năm nay. So với giai đoạn cuối năm 2022, tâm lý thị trường đã ổn dần. Với trường hợp muốn bán nhanh, một số chủ đất/chủ nhà đã đẩy mức hạ giá cao hơn. Các nền đất hay căn nhà hạ giá từ 400 triệu đồng trở lên gần như bán ra khá nhanh. Điều này cho thấy, ở giai đoạn này, người mua đã có quyết định nhanh hơn.

“Nhiều người mua đã có tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội mua được giá tốt khi tín hiệu của thị trường đang tốt dần lên. Vì thế, tâm lý này đã thúc đẩy thị trường nhà đất phía Nam có giao dịch”, một chuyên gia trong ngành chia sẻ.

Cùng với đó, ghi nhận cho thấy, thời điểm thị trường khó tìm khách mua hơn trước, các môi giới đã đề nghị người bán chi tiền hoa hồng cao hơn. Thay vì mức hoa hồng phổ biến 1%/sản phẩm thì hiện nay dao động ở mức 1.5%/sản phẩm, thậm chí ở một số sản phẩm là 2%. Điều này đã giúp môi giới tăng tốc rao bán sản phẩm. Đối với một số người bán, họ chấp nhận điều này để có thể ra hàng nhanh và thu dòng tiền.

Dù thị trường nhà đất phía Nam chưa diễn ra tình trạng đột biến giao dịch nhưng những tín hiệu ở thời điểm cũng tạo niềm tin về sự phục hồi từ thời điểm cuối năm nay trở đi. Cả bên bán và bên mua đều có tâm lý tích cực hơn so với giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023. Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hoà, từ quý 2/2024 là thời điểm của thị trường đất nền phía Nam. Giao dịch sẽ bắt đầu trở lại mạnh trở lại trong thời gian này.