Đất nền quận 9 (Tp.HCM) có nơi xuống giá nửa tỉ đồng, có nên mua ngay?

“Bán lỗ” “ngộp ngân hàng” “chủ đất cần bán gấp trả nợ”… là những cụm từ thường xuyên xuất hiện trên các bảng tin rao bán của môi giới bất động sản khu Đông Tp.HCM. Các group đăng tin khu vực cũng liên tục chào nguồn hàng giá giảm sâu. Mức giảm trung bình dao động từ 100-300 triệu đồng. Có những bất động sản giảm 500-600 triệu đồng.

Mới đây, tại P.Long Phước, Tp.Thủ Đức, một chủ đất rao bán lỗ 530 triệu đồng lô đất diện tích 100m2. Mua vào với giá 2.223 tỉ đồng cuối năm 2021. Hiện nhà đầu tư này cần tiền gấp nên gửi lại môi giới bán 1.7 tỉ đồng (giá này bán trong 1 tuần). Đây được xem là mức giảm giá “sốc” nhất khu vực vực này, tính từ thời điểm năm 2015 đến nay.

Tìm hiểu được biết, chủ đất này đã gửi môi giới nhiều lần từ giữa năm 2022 nhưng chưa có người mua. Mỗi lần như vậy, mức giá lô đất giảm dần. Chủ đất vì cần nguồn tiền gấp để giải quyết công việc nên lần này chấp nhận lỗ sâu. Mức lỗ này ghi nhận khá hiếm trên thị trường đất nền khu Đông Tp.HCM ở thời điểm này. Điều đáng nói, dù giảm sâu so với giá mua vào, việc chốt giao dịch nhanh cũng không dễ dàng như trước.

Đất nền quận 9 xuống giá so với thời điểm đầu năm 2022. Ảnh: HV

Khảo sát tại thị trường đất nền quận 9 cho thấy, mặt bằng giá đã giảm trung bình khoảng 10-20%. Tuỳ vào mức độ “ngộp” của các nhà đầu tư mà mức giảm giá có sự biến động khác nhau. Tại khu vực P.Phú Hữu (giáp ranh quận 2) các nền đất dự án hiện hữu giá ghi nhận giảm trung bình 10%. Trong khi tại P.Long Trường và P.Long Phước, P.Trường Thạnh mức giảm nhiều hơn, dao động 15-20%, tuỳ vào từng sản phẩm và khu vực. Đây cũng là các khu vực ghi nhận đà xuống giá đất nền mạnh nhất tại khu vực Q.9.

Lý do, những năm qua, khi thị trường trải qua các cơn sốt đất, đất nền khu vực quận 9 tăng giá chóng mặt. Mức tăng 100-200% trong vòng 1-1.5 năm. Việc giá khựng lại hay giảm ở giai đoạn này cũng là điều dễ hiểu. Với những nhà đầu tư mua đất từ thời điểm năm 2015-2017 thì mức tăng hiện đã gấp 5 đến 6 lần so với giá mua vào. Hiện tại, giá giảm vài trăm triệu đồng thì nhà đầu tư vẫn là chênh so với giá mua vào. Còn với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, mua đất cách đây 1-2 năm trước thì giai đoạn này chấp nhận việc bán lỗ.

Ngoài đất nền, nhà gắn liền với đất tại khu vực Q.9 cũng đang trên đà giảm tốc về giá. Tại một khu đô thị thuộc P.Trường Thạnh, các căn nhà phố liên kế ghi nhận mức giảm từ 300-500 triệu đồng, cá biệt có căn chủ nhà cần tiền gấp rao bán giảm 1 tỉ đồng so với giá chung thị trường. Theo các môi giới khu vực, nguồn hàng nhà đầu tư gửi lại nhan nhãn ở giai đoạn này. Dù nhiều người xem đây là thời điểm mua nhà giá tốt nhưng giao dịch gần như rất hiếm. Họ có thể không còn tiền, hoặc tiếp tục chờ giá giảm thêm mới chốt.

Còn nhớ, vào giai đoạn cuối năm 2021, đất nền khu Đông, đáng chú ý là Q.9 rục rịch trở lại. Giá tiếp tục thiết lập mặt bằng mới so với giá đầu năm 2021. Sự biến động này kéo dài sang đầu năm 2022. Để sở hữu được nền đất 50m2 tại đường hẻm của Q.9, người mua phải trả mức giá không dưới 3 tỉ đồng. Thế nhưng, hiện tại cũng nền đó, vị trí đó mức giá dao động khoảng 2.4-2.8 tỉ đồng. Để thấy, mức giá đất nền Q.9 đã giảm khá mạnh so với cách đây vài tháng.

Anh Phú, một nhà đầu tư lâu năm đất nền khu Đông cho biết, đây là giai đoạn dễ mua đất nhất nhưng cũng là thời điểm nhiều người “phòng thủ” hoặc không đủ khả năng để mua. Các nền đất giảm giá nhưng so với tài chính của những người mua ở thực vẫn “quá tay”. Chưa kể, hiện lãi suất cao, việc khó vay ngân hàng là rào cản chính cản trở việc xuống tiền của nhà đầu tư, người mua ở thực lúc này.