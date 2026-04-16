Đất Xanh cùng lúc thay Chủ tịch và Tổng giám đốc

Phan Nam | 16-04-2026 - 20:50 PM | Bất động sản

Ngày 16/4, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao.

Ông Bùi Ngọc Đức - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG.

Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay cho ông Lương Ngọc Huy.

Ông Bùi Ngọc Đức tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM và hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Mở Malaysia.

Gắn bó với Đất Xanh hơn 12 năm, ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng vận hành thông qua chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2018, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc giai đoạn 2020–2026.

Ông Nguyễn Trường Sơn tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Thương mại Hà Nội và MBA trường Maastricht Hà Lan. Gia nhập Đất Xanh từ năm 2011, hành trình hơn 15 năm tại Đất Xanh của ông Sơn gắn liền với các mảng hoạt động cốt lõi.

Từ năm 2017, trên cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, ông trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm. Đến năm 2022, khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services.

Ông Nguyễn Trường Sơn, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Trong thông cáo báo chí chiều 16/4, Đất Xanh cho biết nhân sự cấp cao được kiện toàn vào thời điểm doanh nghiệp đang tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động cho chu kỳ tăng trưởng mới. Trọng tâm của quá trình tái cấu trúc này là phân định lại 2 mảng kinh doanh cốt lõi, gồm phát triển bất động sản và dịch vụ bất động sản.

Năm nay, Đất Xanh Group đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 16% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp kỳ vọng việc kiện toàn bộ máy quản trị sẽ hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.﻿

Phan Nam

Nhịp Sống Thị Trường

