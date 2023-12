Đất Xanh (DXG) chốt quyền chào bán 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp

Ngày 15/12 tới đây, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, số tiền Đất Xanh ước tính thu về từ đợt chào bán hơn 1.220 tỷ đồng. Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 21/12 đến 15/1/2024.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng.

Theo công bố trước đó, với hơn 1.200 tỷ thu về, Đất Xanh sẽ dùng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An: 210,5 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho CTCP Hội An Invest (công ty con của BĐS Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi); 688 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của BĐS Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) và 220 tỷ đồng thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty Hà An.

Gần 102 triệu đồng còn lại, Đất Xanh dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn, trong đó 60 tỷ để thanh toán chi phí lương cho năm 2024.

Được biết, đây là một trong ba phương án phát hành của Đất Xanh đã công bố. Công ty dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giá 15.000 đồng và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 2.306 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 9 tháng đạt gần 150 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, chốt phiên 4/12, thị giá DXG đạt 20.650 đồng/cp.