Đất Xanh Group gửi đơn đề nghị điều tra đến Công An TPHCM

Ngày 6/7 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã gửi Đơn đề nghị xác minh, điều tra, xử lý sự việc đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM và Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM, đồng thời cũng đã đề nghị Văn phòng Luật sư vào cuộc để làm rõ sự việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Doanh nghiệp.

Theo đó Đất Xanh Group cho biết, vào đầu tháng 7/2024, Đất Xanh Group đã nhận được thông tin tố cáo của ông Nguyễn Xuân Triều - người nhận là đại diện của 15 nhà đầu tư, chủ sở hữu 448 trái phiếu do CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) phát hành.

Theo đơn thư của ông Triều: "Ông Đỗ Văn Mạnh - Tổng giám đốc Đất Xanh Services và ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services đã có hành vi chiếm đoạt 44,8 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu nói trên". Ông Nguyễn Xuân Triều cũng nêu, sau khi nhà đầu tư nộp tiền, Đất Xanh Services đã không thực hiện các ký kết.

Đất Xanh Group cho biết, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Bởi, từ thời điểm Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2021 tới thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, mã cổ phiếu DXS) chưa từng thực hiện bất kỳ việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp nào tới Nhà đầu tư.

Đơn Đề nghị của Đất Xanh Group gửi đến cơ quan Công an TPHCM.

Mã trái phiếu kể trên là đơn vị phát hành là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam. Hiện Đất Xanh Miền Nam không còn nằm trong danh sách công ty con của cả Đất Xanh Services và Đất Xanh Group. Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đạt Xanh Miền Nam hiện là đơn vị liên kết của Công ty Cô phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh với tỷ lệ có phần mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đang nắm giữ sau khi thoái vốn là 49%

Cũng theo Đất Xanh Group, ông Đỗ Văn Mạnh không phải là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và Ông Lương Trí Thân không phải là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Ngoài ra, Ông Lương Trị Thân hiện đang là thành viên trong hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng Chiếc Lược của Đất Xanh Group.

"Từ các nội dung nêu trên, chúng tôi nhận thấy những nội dung tố cáo không đúng sự thật được lan truyền gần đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, đồng thời cũng đang có dấu hiệu liên quan đến Tội vu khống quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự 2015, đã được sửa đổi, bổ sung 2017", Đất Xanh khẳng định trong đơn thư gửi đến Công an TPHCM.

Căn cứ vào sự việc nêu trên. Đất Xanh Group đề nghị Cơ quan điều tra xác minh, điều tra sự thật, có ý kiến chỉ đạo hành động can thiệp phù hợp và trong tầm kiểm soát để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất kinh doanh.

"Đồng thời xử lý thích đáng người có hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Đất Xanh Group, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh nói chung và của cá nhân Ông Lương Trí Thìn nói riêng", văn bản gửi Công An TPHCM của Đất Xanh Group nêu rõ.