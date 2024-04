Đất Xanh Group và Đất Xanh Services cùng bị bêu tên vì nợ BHXH

Theo dữ liệu từ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, tính đến hết 31/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã DXG, sàn HoSE) chậm đóng 6 tháng bảo hiểm của người lao động, tương đương hơn 5,1 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã DXS, sàn HoSE) cũng chậm đóng 5 tháng bảo hiểm của người lao động với số tiền hơn 653 triệu đồng. DXS là công ty con của DXG với tỷ lệ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 59,99%.

DXG và DXS cùng bị bêu tên bị nợ BHXH tại TP.HCM.

Tập đoàn Đất Xanh đang chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào sáng 19/4 theo hình thức trực tuyến.

Đất Xanh xác định năm 2024 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của thị trường bất động sản nói chung và của Công ty nói riêng. Do đó, DXG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.900 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với thực hiện của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 226 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với thực hiện của năm 2023.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, DXG đạt doanh thu gần 3.725 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế gần 172 tỷ đồng, vượt 9% chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, trong năm 2023, số lượng nhân viên Tập đoàn Đất Xanh giảm mạnh từ 3.773 người xuống còn 2.468 người (giảm 1.305 người, tương đương hơn 1/3 số nhân viên của tập đoàn).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, DXG dự kiến dành 5% lợi nhuận cho các quỹ gồm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển. Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Cổ tức dự kiến chi trả 20% tính trên mệnh giá.

Đất Xanh Group lên kế hoạch thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án trong năm 2024. Công ty dự kiến sẽ triển khai lại dự án gần sân bay Long Thành (Gem Sky World). Dự án này có 4.000 căn, DXG đã bán được 60%. Trong năm 2024 và 2025, công ty triển khai nốt phân khu còn lại và xây dựng hạ tầng xã hội.

Đồng thời, dự án Gem Riverside (đổi tên thành Datxanhhomes Riverside) đã có nhiều tiến triển về pháp lý. DXG lên kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.

Trong năm 2023, DXG đã thực hiện xong 2 đợt phát hành (9 triệu cổ phiếu ESOP và hơn 101,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) để tăng vốn từ 6.117,79 tỷ đồng 7.224,51 tỷ đồng.

Ngoài hai đợt phát hành nêu trên, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của DXG cũng đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của DXG tại Đất Xanh Services.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, DXS đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà DXG dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thay đổi so với phương án ban đầu. Với những lý do trên, DXG chưa thực hiện được phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Về công tác nhân sự, đại hội sắp tới sẽ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay ông Lương Trí Thảo đã qua đời. Ứng cử viên được đề cử là ông Lương Ngọc Huy, sinh năm 1970. Ông Huy hiện là Phó Giám đốc Pháp lý dự án kiêm Phó Giám đốc Phòng Đầu tư Miền Bắc của Đất Xanh Group.