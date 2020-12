Đất Xanh Miền Bắc bắt tay cùng TNR Holdings Vietnam trong dự án mới

Dấu ấn hợp tác giữa hai đơn vị bất động sản uy tín

Ngay sau khi "trình làng" thị trường trong tháng 12 này, dự án TNR The Nosta nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và đông đảo khách hàng. Dự án được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam, đơn vị có bề dày kinh nghiệm và đã khẳng định được uy tín trên thị trường qua hàng loạt dự án lớn như: TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk Complex, TNR The GoldView…

Với TNR The Nosta, TNR Holdings Vietnam thổi một "làn gió" mới cho phân khúc bất động sản hạng sang thông qua những chuẩn mực sống tiện nghi hoàn toàn mới. Dự án vinh dự được xướng tên ở hạng mục Tòa căn hộ dịch vụ khách sạn có phong cách thiết kế đẳng cấp nhất 2020 - Best High End Condo Architectural Design do Dot Property Vietnam Awards trao tặng. TNR The Nosta được mệnh danh là "Crytal in the sky" với những căn hộ sắp đặt theo phong cách "Nature in House" chuẩn Mỹ được kỳ vọng sẽ phần nào giải tỏa "cơn khát" căn hộ hạng sang giữa trung tâm thủ đô.

Ngay từ trước khi ra mắt dự án, Đất Xanh Miền Bắc đã được đơn vị phát triển dự án TNR Holdings Vietnam tin tưởng lựa chọn và tiến hành ký kết hợp tác chiến lược, trở thành đơn vị phân phối chính thức tổ hợp căn hộ đẳng cấp TNR The Nosta. Đất Xanh Miền Bắc nhiều năm liền được bình chọn là đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam nhờ đội ngũ nhân sự dặn kinh nghiệm, dịch vụ đạt chuẩn, thông tin minh bạch.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ: Với kinh nghiệm triển khai thị trường nhiều năm cũng như từng hợp tác với TNR Holdings Vietnam trong nhiều dự án lớn, chúng tôi đánh giá cao chất lượng và tiềm năng của tổ hợp căn hộ TNR The Nosta. Có thể nói, đây là một sản phẩm thuộc hàng "của hiếm" trên thị trường hiện nay khi hầu như không có đối thủ cạnh tranh ở cùng phân khúc và vị trí. Dự án này còn đáp ứng được sự tinh tế, chỉn chu và xứng tầm trong từng chi tiết, đem lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Vì vậy, với uy tín và năng lực của mình, Đất Xanh Miền Bắc cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất và không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian".

Tâm điểm bất động sản thủ đô cuối năm 2020

TNR The Nosta sở hữu vị trí độc tôn ngay tại số 90 đường Láng, là tâm điểm kết nối các nút giao thông trọng điểm như Ngã Tư Sở; đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh; đường vành đai 2 kết nối Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy… Nhờ vậy, cư dân tương lai của TNR The Nosta được hưởng trọn hệ thống tiện ích đồng bộ và hiện đại trong bán kính chỉ 5-10 phút di chuyển: Royal City, học viện Ngân hàng, TH & THPT Quang Trung, TH Thịnh Quang, đại học Thủy Lợi, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai…

Từ dự án nhanh chóng kết nối đến các trục đường trọng yếu của thủ đô

Không chỉ thế, TNR The Nosta còn được ứng dụng công nghệ hiện đại để đến trải nghiệm sống đẳng cấp thông qua xu hướng Smart Living: sống hiện đại, an toàn cùng Smart Building; sống thông minh, tiện lợi cùng Smarthome.

TNR The Nosta có số lượng giới hạn chỉ 480 căn hộ - với dịch vụ cung cấp theo chuẩn khách sạn đẳng cấp 5 sao, diện tích đa dạng từ 31m2 -92m2 bố trí 1-3 phòng ngủ, đáp ứng mọi nhu cầu ở thực hoặc cho thuê của khách hàng. Đặc biệt, gia chủ của TNR The Nosta được sử dụng 12 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời ngay trong dự án như khu vực làm việc Co-working space, thư viện số, trung tâm mua sắm, sky garden, phòng xông hơi, bể bơi 4 mùa, khu vui chơi giải trí, phòng thể thao đa năng...

Căn hộ TNR The Nosta được trang bị hệ thống thiết bị smarthome tiện lợi

Sự đẳng cấp còn được thể hiện ở hệ thống thang máy thông minh tốc độ 3m/s; wifi phủ sóng mọi nơi trong tòa nhà; hệ thống PCCC thông minh báo cháy ngay trên ứng dụng điện thoại; hầm đỗ xe thông minh tự hiển thị chỗ trống; cung cấp sạc điện cho xe đạp, xe máy ngay tại tầng hầm…

Những khác biệt trong trải nghiệm sống mà TNR The Nosta mang lại cho cư dân được dự báo sẽ thổi một làn gió mới trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ nhà phân phối chính thức Đất Xanh Miền Bắc:

Hotline: 0942 68 9191

Website: https://www.tnr-thenosta.vn/