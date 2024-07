Đất Xanh Miền Bắc “nối dài” thành công tại KĐT mới Dương Nội

Theo đó, Đất Xanh Miền Bắc tiếp tục được chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng", trở thành đơn vị phân phối chính thức dự án An Quý Villa và Solasta Mansion thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.

Cái "bắt tay" của những đơn vị hàng đầu thị trường

Thương hiệu bất động sản Nam Cường đã có hơn 40 năm hình thành và lớn mạnh, ghi dấu ấn với hàng loạt dự án tầm cỡ như: Khu tổ hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Cường Phú Quốc, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Khu đô thị Quốc Oai, Khu đô thị Chương Mỹ và tiêu biểu nhất là Khu đô thị mới Dương Nội.

Với uy tín và thương hiệu hàng đầu trên thị trường, Tập đoàn Nam Cường luôn hướng tới mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội và mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, an toàn, đẳng cấp.

Tầm nhìn này tiếp tục được Tập đoàn Nam Cường hiện thực hóa tại hai dự án thuộc Khu đô thị mới Dương Nội là An Quý Villa và Solasta Mansion.

Được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn làm đơn vị phân phối chính thức, Đất Xanh Miền Bắc quyết tâm khẳng định vị thế trong giai đoạn bán hàng, nối tiếp thành tích tại các dự án đã mở bán trước đó là An Vượng Villa, An Khang Villa, An Phú Villa.

Đất Xanh Miền Bắc được biết đến là nhà phân phối bất động sản được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm, tham gia phân phối và phát triển thành công hàng nghìn dự án trên khắp cả nước.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc đánh giá An Quý Villa và Solasta Mansion là dự án hấp dẫn trên thị trường Hà Nội thời điểm này, không chỉ bởi sự khan hiếm của phân khúc biệt thự cao cấp mà còn bởi vị trí kết nối độc tôn và sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm.

Dự báo thời gian tới, An Quý Villa và Solasta Mansion sẽ tạo được sức hút mạnh mẽ trên thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu an cư, đầu tư và kinh doanh của những gia chủ thức thời.

Dự án tâm điểm kết nối các tuyến đường huyết mạch

Hai dự án An Quý Villa và Solasta Mansion hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của một sản phẩm biệt thự được kiến tạo bởi Tập đoàn Nam Cường, đồng thời được bổ sung thêm những cải tiến vượt trội về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tiện ích và sở hữu vị trí kết nối hiếm có.

Tọa lạc tại Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội, An Quý Villa được phát triển theo định hướng nhà là resort "ngọc trong phố - phố bên hồ" khi nằm ngay kế cận công viên Thiên Văn học rộng 12ha. Cư dân dự án cũng được hưởng trọn hệ thống tiện ích đẳng cấp với trung tâm thương mại Aeon Mall, trường quốc tế liên cấp VIS, JIS, trường THCS Lê Quý Đôn, Bệnh viện quốc tế Nam Cường, bệnh viện Quốc tế Hà Đông… trong bán kính 1km.

An Quý Villa được bao bọc bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp bậc nhất khu vực

Đặc biệt, với địa thế nằm ngay mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài chuẩn bị thông xe tháng 10 tới, từ An Quý Villa di chuyển đến trục Đại lộ Thăng Long và Khu đô thị Mỹ Đình, khu Mễ Trì, Kaengnam cực thuận tiện chỉ với 3-5 phút lái xe.

Trong khi đó, Solasta Mansion quy mô 12,35 ha thuộc Khu B - Khu đô thị mới Dương Nội tiếp giáp đường Tố Hữu kéo dài và kết nối trực tiếp với Vành đai 3.5 - Lê Trọng Tấn và Vành đai 4. Nhờ vậy, cư dân dễ dàng di chuyển tới các khu vực khác của Thủ đô một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Ngay sát dự án là trường tiểu học Lê Quý Đôn, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Đại học Phenikka, công viên Âm Nhạc 5,9ha và khu đô thị Park City.

Được phát triển trở thành một khu đô thị Semi-Compound (bán khép kín), Solasta Mansion được chủ đầu tư Nam Cường dày công kiến tạo hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như Đảo tròn Sun Fountain, Công viên Solasta Mansion, bể bơi 4 mùa, clubhouse 5 sao, phố đi bộ sầm uất, phố thương mại, phòng gym hiện đại và phòng tập Golf 3D đẳng cấp…

Biệt thự Solasta Mansion đã hoàn thiện hiện hữu, sẵn sàng bàn giao ngay cho gia chủ

Nhờ vậy, Solasta Mansion được đánh giá là nơi an cư lý tưởng, tài sản truyền đời giá trị và là kênh đầu tư - kinh doanh giàu tiềm năng. Các tuyến phố tại đây được quy hoạch kinh doanh đa dạng các loại hình nhà hàng - café, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, siêu thị - cửa hàng tiện lợi, trung tâm giáo dục, khu vui chơi - nhà sách….

Hứa hẹn trong tương lai gần, tại đây sẽ sớm hình thành các con phố thương mại sầm uất với lưu lượng khách hàng đông đảo là cư dân sinh sống tại hơn 20 tòa chung cư kế cận, khu đô thị mới Dương Nội và các khu đô thị, trường học lân cận.

Khách hàng sở hữu biệt thự An Quý Villa và Solasta Mansion thời điểm này sẽ được nhận ngay căn biệt thự xây 3 tầng 1 tum, hoàn thiện mặt ngoài theo lối kiến trúc tân cổ điển kết hợp hiện đại với không gian rộng mở đón ánh sáng tự nhiên, diện tích sử dụng rộng rãi và tối ưu hóa công năng.

Chính thức mở bán quỹ căn mới, An Quý Villa và Solasta Mansion đang hâm nóng thị trường khu Tây với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ lãi suất 0%, chiết khấu lên đến 14%, quà tặng tân gia tới 300 triệu, miễn 3 năm phí quản lý vận hành bởi CBRE và tham gia bốc thăm may mắn sở hữu xe ô tô Mercedes.

