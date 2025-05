Đất Xanh và hành trình nâng tầm chất lượng cuộc sống đô thị

Tập đoàn Đất Xanh, trong hành trình hơn 20 năm kiến tạo các sản phẩm nhà ở, đang dần định hình những chuẩn mực mới cho cuộc sống đô thị thông qua những dự án quy mô, được quy hoạch đồng bộ, bài bản và được phát triển toàn diện.

Không gian sống thông thoáng, kết nối thuận tiện

Với triết lý "Tạo lập cuộc sống ưu việt", các dự án của Đất Xanh được lựa chọn vị trí và phát triển dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu sống hiện đại, đó là các tiện ích kết hợp với sự thông thoáng của không gian sống, được tối ưu từ các chuẩn thiết kế sáng tạo. Từ Sunview Town, Lux City, Lux Garden (TP.HCM) đến Opal Skyline, Opal Boulevard (Bình Dương), St. Moritz hay The Privé (TP. Thủ Đức), điểm chung là sự hài hòa giữa không gian mở, tiện ích đa dạng và cảnh quan xanh. Căn hộ được thiết kế để đón ánh sáng và gió tự nhiên, sử dụng vật liệu hoàn thiện cao cấp, đảm bảo cả thẩm mỹ lẫn công năng. Hay như dự án mới The Privé (quy mô 6,7ha, gần 3.200 căn hộ), hầu hết các căn có 2–3 mặt thoáng, căn góc tiếp xúc tối đa với thiên nhiên.

Lợi thế vị trí là điểm nổi bật xuyên suốt trong các dự án do Đất Xanh phát triển. Nhờ được quy hoạch tại những khu vực trung tâm của các đô thị lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và liền kề các trục giao thông huyết mạch, tuyến Metro số 1, các dự án không chỉ mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.

Cư dân The Privé tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của đời sống đô thị hiện đại

Trong số đó, The Privé tọa lạc tại vị trí chiến lược gần nút giao An Phú, ga Metro số 1 và nhà ga Thủ Thiêm. Dự án còn sở hữu khả năng "đa kết nối" vượt trội, dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Lương Định Của, đồng thời sẵn sàng đón đầu các công trình hạ tầng lớn như đường Vành đai 3 và Metro số 2 trong tương lai. Tuy ở ngay trung tâm của hệ thống hạ tầng hiện đại nhưng The Privé lại sở hữu địa thế hiếm có, ven sông và biệt lập. Yếu tố này gia tăng giá trị sống, đặc biệt là một cuộc sống ngay lõi trung tâm thành phố.

Hệ tiện ích nội khu đa dạng và cao cấp: Trải nghiệm "resort giữa thành phố"

Tại các dự án của Đất Xanh, cư dân được tận hưởng hệ tiện ích đa dạng, cao cấp theo triết lý "một bước vào thiên nhiên, một bước chân xuống phố". Từ hồ bơi vô cực, phòng gym, yoga, sân thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, thư viện mở đến siêu thị mini và khu mua sắm. Mọi nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và thư giãn đều được đáp ứng ngay trong nội khu, tạo nên môi trường sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân đa thế hệ. Tuy nhiên, cũng rất nhanh chóng "ra phố" nhờ vị trí lý tưởng trong kết nối giao thông của tất cả các dự án mà Đất Xanh triển khai.

Tiện ích thể thao đa dạng, trong đó có phòng gym đáp ứng nhu cầu của những cư dân yêu thích vận động

Đặc biệt tại The Privé, hệ tiện ích được thiết kế như một hệ sinh thái nghỉ dưỡng thu nhỏ, đáp ứng toàn diện nhu cầu sống – từ thể chất, tinh thần đến văn hóa và giải trí. Tâm điểm là hồ bơi điện phân muối liên hoàn, phòng gym với tầm nhìn hướng hồ, phòng tập yoga yên tĩnh, không gian thiền định xanh mát, giúp cư dân duy trì lối sống năng động và cân bằng.

Với người yêu thể thao, The Privé đáp ứng đầy đủ với sân tennis chuẩn quốc tế, sân pickleball hiện đại, phòng tập golf giả lập (golf 3D) – những tiện nghi ngày càng được ưa chuộng trong cộng đồng cư dân hạng sang. Mang tinh thần "chốn nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố", mật độ xây dựng tại The Privé chỉ chiếm 25%, phần lớn diện tích tại đây nhường lại cho mảng xanh, cùng công viên bờ sông và chuỗi tiện ích đa chiều, nhắc nhở về khả năng sống gần gũi với thiên nhiên ngay giữa trái tim đô thị sôi động.

Hệ thống phòng tiệc chuẩn quốc tế mang đến không gian kết nối ấm cúng, riêng tư cho mọi gia đình

Đặc biệt chú trọng "thiết kế cảm xúc" trong không gian tiện ích, tại The Privé, lắng nghe nhu cầu của từng thế hệ để mọi cư dân, từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ, đều tìm thấy một phần thuộc về mình. Phòng tiệc riêng tư, rạp chiếu phim tại gia kết nối các thành viên gia đình được cá nhân hóa tinh tế, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và những phút giây gắn kết nhẹ nhàng, sâu sắc.

Với The Privé, Đất Xanh khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ vào phân khúc bất động sản hạng sang – nơi trải nghiệm sống được đặt ngang hàng với giá trị sở hữu. Không chỉ xây dựng công trình, Đất Xanh kiến tạo chuẩn mực sống mới, phù hợp với xu hướng tận hưởng đang được giới thượng lưu tìm kiếm. Để với mỗi gia đình, ngôi nhà không chỉ là để ở, mà là để cảm, để tận hưởng và lưu giữ một phong cách sống khác biệt.

Để biết thêm thông tin chi tiết dự án The Privé, vui lòng truy cập website: https://theprive.vn/