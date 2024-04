DatVietVAC tạo nên hơn 158 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến trong năm 2023

Trung bình mỗi người Việt Nam xem nội dung của DatVietVAC một lần mỗi ngày

"DatVietVAC đã là một doanh nghiệp lớn, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực của mình, vậy thì, hãy nhận lấy một sứ mệnh quốc gia. Quốc gia, dân tộc thì trường tồn. Doanh nghiệp mà có sứ mệnh quốc gia, dân tộc thì cũng sẽ trường tồn. Truyền tải giá trị nhân văn cao cả Việt Nam, truyền đi thông điệp ‘Sống đẹp’, lan toả nguồn cảm hứng sống đẹp tới mọi người. Đó có thể là sứ mệnh quốc gia của DatVietVAC" - trích lời gửi tặng từ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân dịp kỷ niệm 30 thành lập DatVietVAC.

Từ những chương trình truyền hình đa dạng, phủ sóng đa nền tảng: 2 Ngày 1 Đêm, Rap Việt, Hành Trình Rực Rỡ, The Masked Singer Vietnam, La Cà Hát Ca, Người Ấy Là Ai?... đến những bộ phim được khán giả quan tâm, thảo luận sôi nổi trên MXH như Yêu Trước Ngày Cưới, Ước Mình Cùng Bay, Giấc Mơ Của Mẹ, Cây Táo Nở Hoa, Gạo Nếp Gạo Tẻ…, những nội dung của DatVietVAC hiện hữu và gắn bó thiết thực trong đời sống văn hóa tinh thần của hàng triệu gia đình Việt.

Trong năm 2023, các sản phẩm của DatVietVAC tạo nên hơn 158 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Không quá khi nói rằng mỗi người trong số hơn 100 triệu dân số Việt Nam thưởng thức các nội dung của DatVietVAC ít nhất 1 lần mỗi ngày.

Nắm bắt xu hướng giải trí ưa chuộng nội dung bản địa, tạo nên sự khác biệt và đủ sức cạnh tranh, DatVietVAC không ngừng chứng minh sản phẩm văn hóa giải trí Việt Nam trong mắt người Việt vượt trội hơn những sản phẩm nhập khẩu. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, mà còn truyền tải giá trị nhân văn cao cả, mang tới niềm hạnh phúc Thật cho hàng triệu khán giả Việt trong nước và trên thế giới.

Quan hệ hợp tác với 95% nghệ sĩ và người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam

Sở hữu hàng loạt sản phẩm thành công cùng kinh nghiệm hơn 30 năm dẫn dắt thị trường, không ngạc nhiên khi DatVietVAC là nơi quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo nội dung và các kênh truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả

"Chúng tôi luôn trân trọng tất cả cơ hội hợp tác chiến lược, là đối tác tin cậy, bền vững với các nghệ sĩ, cùng san sẻ tầm nhìn "Thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí". Đến nay, doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với 95% nghệ sĩ và người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam"

Nhắc về DatVietVAC trong ngành văn hóa sáng tạo, MC Trấn Thành từng chia sẻ tại một dịp đặc biệt: "DatVietVAC là nơi Trấn Thành luôn biết ơn, nơi đã cho tôi được làm những chương trình hay nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã trải qua một thanh xuân rực rỡ với DatVietVAC, mang đến cho khán giả biết bao chương trình ý nghĩa, bổ ích. Cảm ơn DatVietVAC đã cho Trấn Thành cơ hội làm nên tên tuổi ngày hôm nay!"

Trong năm 2024, Trấn Thành tiếp tục đồng hành cùng chương trình Anh Trai Say Hi – sản xuất bởi Vie Channel (thành viên DatVietVAC)

Các sản phẩm được đầu tư bởi DatVietVAC còn tạo nên bệ phóng thành công cho những nghệ sĩ với tài năng chân chính. Điển hình là câu chuyện của nữ diễn viên Thúy Ngân. Từng tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh, bắt đầu đóng phim cùng năm với vai chính trong một số bộ phim.

Dù được giới chuyên môn đánh giá là vô cùng chăm chỉ, nỗ lực, dẫu vậy, ánh hào quang dường như vẫn luôn "lẩn tránh" nữ diễn viên khi không thể bật sáng với những vai diễn trong suốt nhiều năm ròng.

Năm 2018, sự nghiệp của Thúy Ngân bước sang trang mới với vai Hân "hoa hậu" trong bộ phim đình đám Gạo Nếp Gạo Tẻ của DatVietVAC. Vai diễn đã chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất và khả năng thực thụ của nữ diễn viên. Thành công của Gạp Nếp Gạo Tẻ đã mang tới chiến thắng "Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất" tại giải Mai Vàng 2018 cho Thúy Ngân.

Từ đó, Thúy Ngân chính thức xé mác "người đẹp đóng phim" để tiếp tục chinh phục trái tim khán giả trong nhiều sản phẩm mang thương hiệu DatVietVAC: Cây Táo Nở Hoa (giải Mai Vàng 2021 - hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất), Nữ Chủ, Hải Đường Trong Gió, Hành Trình Rực Rỡ, 7 Nụ Cười Xuân, Running Man Vietnam… và sắp tới là bộ phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay.

Thiết lập tiêu chuẩn của ngành Công nghệ Truyền thông Giải trí Việt Nam

3 thập kỷ dẫn dắt ngành công nghệ truyền thông giải trí trong nước, DatVietVAC đóng góp mạnh mẽ sự phát triển của ngành văn hóa sáng tạo Việt Nam thông qua nỗ lực đầu tư vào các công ty thành viên là những tên tuổi đầu ngành như Dong Tay Promotion, Vie Channel, VieON, M&T Pictures, TKL… Từ đó, kiến tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh và duy nhất với 3 thuộc tính chung thủy: Thiết kế cộng đồng, Nội dung đi trước, Khác biệt giá trị.

Đáng chú ý, những năm qua, DatVietVAC liên tục thích nghi và dịch chuyển hướng đến 1 công ty công nghệ trong công nghệ, gia tăng tương hỗ nền tảng giữa các công ty thành viên. Từ đó, giúp DatVietVAC duy trì lợi thế hợp tác chiến lược toàn diện với những tập đoàn hàng đầu Việt Nam và quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị Audience - Consumer đột phá.

"DatVietVAC luôn gây ấn tượng với đối tác bằng sự đổi mới và lòng kiên định. Các bạn đã và đang phát triển mạnh mẽ hơn qua từng năm với những thành công trong sản phẩm và những khoản đầu tư mới. Chúng tôi vô cùng tự hào được chia sẻ hành trình này cùng DatVietVAC" - Ông Kian Wee Seah - CEO UOB Ventures Management Singapore nhận định.

Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí độc nhất của DatVietVAC cũng cho phép doanh nghiệp và các công ty thành viên mang tới những giải pháp sáng tạo, dịch vụ đa dạng đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng.

Sự bùng nổ The Masked Singer Vietnam góp phần đưa hình ảnh một VIB dẫn đầu, hiện đại đến gần hơn với công chúng

Được biết, chiến dịch truyền thông cho VIB kết hợp cùng The Masked Singer Vietnam thực hiện bởi TKLMEDIA và Vie Channel (thành viên DatVietVACVAC) vinh dự giành chiến thắng giải Bạc hạng mục Cross Digital Media Marketing tại SMARTIES Vietnam 2023. Sau chiến dịch, VIB tiếp cận thành công phân khúc khách hàng trẻ (thế hệ Millennials và Gen Z), dự kiến chiếm khoảng 80 - 85% danh mục khách hàng đến năm 2026. Đồng thời, tăng mạnh độ phủ truyền thông trên các nền tảng.

"Những đóng góp tích cực của DatVietVAC không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ truyền thông giải trí mà còn giữ vai trò quyết định trong sự thành công chung của cả cộng đồng doanh nghiệp. Hành trình của DatVietVAC là nguồn cảm hứng cho những cam kết, sáng tạo và tư duy của những người tiên phong, định hình nên những tiêu chuẩn trong lĩnh vực này" - Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VIB chia sẻ.

Năm 2024, DatViet tiếp tục giới thiệu đến khán giả loạt nội dung "không thể bỏ lỡ": Anh Trai Say Hi - Cuộc đua âm nhạc sôi động nhất giữa các Anh Trai (lên sóng tháng 06/2024), các chương trình "quốc dân" sẽ chính thức trở lại…; cùng loạt bộ phim truyền hình hấp dẫn do VieON, M&T Pictures sản xuất: Ván Cờ Danh Vọng, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Tiểu Tam Không Có Lỗi?...