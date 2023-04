DatVietVAC - Tổ chức của trí tuệ và tiên phong dẫn dắt

29 năm với tầm nhìn thay đổi cách nghĩ về truyền thông và giải trí

Từ những chương trình từng gắn liền với ký ức của thế hệ 8x,9x như So You Think You Can Dance, Vietnam Idol, Ngôi Nhà Mơ Ước, Chung Sức, Hội Ngộ Danh Hài… đến những chương trình nổi tiếng vẫn đang đều đặn lên sóng: Ơn Giời Cậu Đây Rồi, 7 Nụ Cười Xuân, Người Ấy Là Ai?, Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Ký Ức Vui Vẻ, Nhanh Như Chớp, Lạ Lắm À Nha, Ca Sĩ Bí Ẩn, Người Hát Tình Ca,...

Hay những bộ phim truyền hình quốc dân chạm đến hàng trăm triệu trái tim của khán giả với câu chuyện gần gũi của tình thân, của gia đình: Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa, Giấc Mơ Của Mẹ…

Và gần đây nhất là những "bom tấn" với hàng tỷ tỷ lượt người xem và thưởng ngoạn trên các nền tảng như 2 Ngày 1 Đêm, The Masked Singer Vietnam, Rap Việt, Running Man Vietnam,…

Tất cả những sản phẩm sáng tạo hiện hữu hằng ngày trong đời sống tinh thần người Việt đó đều đã và đang được sản xuất bởi DatVietVAC Group Holdings – Hệ sinh thái Công nghệ truyền thông giải trí của Việt Nam. Trải qua 29 năm, chương trình của DatVietVAC đã cùng khóc, cùng cười, cùng lớn lên với nhiều thế hệ khán giả và từng bước thay đổi cách nghĩ về truyền thông và giải trí tại Việt Nam. Tự hào truyền tải đến hàng trăm triệu người dân Việt Nam những sản phẩm văn hóa sáng tạo thuần khiết, đáp ứng trọn vẹn khẩu vị giải trí người Việt.

Giấc mơ của mẹ - Một bộ phim Original content được yêu thích trong năm 2022.

Nắm bắt xu hướng giải trí ưa chuộng local contents (nội dung bản địa), để tạo nên sự khác biệt và đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm truyền thông giải trí khác trên thị trường, DatVietVAC đã tiên phong biến những điều "không thể" thành "có thể" và chứng minh sản phẩm văn hóa giải trí Việt Nam trong mắt người Việt vượt trội hơn những sản phẩm nhập khẩu.

Tiên phong kết nối văn hóa Việt Nam với cộng đồng thế giới

"DatVietVAC hình thành có lý lẽ riêng của mình. Chúng tôi không phô trương theo bề rộng, nhưng cô đặc và tiến hóa theo chiều sâu. Tạo dựng một tổ chức trí tuệ, lý tưởng, với những người cùng sống trong những ước vọng lớn và nỗ lực cuồng say là được hiện hữu trong cộng đồng nhân loại. Chúng tôi tự hào đang từng ngày đưa giá trị văn hóa dân tộc đến với cộng đồng thế giới" – Chủ tịch, Tổng giám đốc DatVietVAC.

Bước sang tuổi mới, với bước chuyển chạm vào thập kỷ thành công thứ tư của mình, DatVietVAC không ngừng thích nghi và dịch chuyển trọng tâm kinh doanh sang nền tảng số, tiên phong kết nối văn hóa Việt Nam với cộng đồng thế giới.

Dẫn đầu là VieON – siêu ứng dụng giải trí lên đến 40 triệu thiết bị cài đặt chỉ sau 2 năm ra mắt, đóng vai trò flagship trong mảng kinh doanh số của hệ sinh thái DatVietVAC với tham vọng chinh phục thị trường OTT đầy tiềm năng. Được biết, với định hướng toàn cầu hóa, lợi thế đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc tế cả về công nghệ và nội dung, VieON đã và đang sẵn sàng vươn ra thị trường xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, với tốc độ phát triển nhanh chóng và thụ hưởng lợi thế khai thác kho nội dung khổng lồ của hệ sinh thái, VieNETWORK – một thành viên nổi bật của DatVietVAC đã xây dựng thành công Vie Community với hơn 216 triệu người theo dõi (tăng thêm 59 triệu fan trong năm 2022, trong đó có 50% là fan quốc tể). Từ đó, góp phần khẳng định uy tín của DatVietVAC trước các đối tác quốc tế.

Song hành cùng xu hướng phát triển toàn cầu, DatVietVAC không chỉ tích cực đầu tư mạnh mẽ lan tỏa giá trị văn hóa tới cộng đồng thế giới mà còn là doanh nghiệp được Bộ Thông tin và Truyền thông khen ngợi trước những đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ bản quyền nội dung trên không gian mạng và xây dựng nền kinh tế văn hóa sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm thay mặt Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng gửi tặng DatVietVAC bộ sách "Khái lược Những tư tưởng lớn của nhân loại" (gồm 8 cuốn) mang theo nhiều ý nghĩa và kỳ vọng dành cho doanh nghiệp.

Thành công đến từ cốt lõi văn hóa, tương hỗ trong hệ sinh thái và giá trị nguồn nhân lực



Động lực tăng trưởng chính thúc đẩy và duy trì tâm thế giúp DatVietVAC kiên định với tầm nhìn chiến lược của mình, dựa vào 3 yếu tố quan trọng:

Định hướng phát triển bền vững với nền tảng Văn hóa dẫn dắt kinh doanh; trong đó Văn hóa đi trước, Kinh doanh tiếp sau. Văn hóa tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho DatVietVAC. Với hệ giá trị văn hóa Digital DNA (tốc độ - logic - chuẩn xác - dữ liệu xác thực) áp dụng chung cho tất cả nhân viên, "mở lối" cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng.

DatVietVAC luôn chú trọng nuôi dưỡng giá trị văn hóa tổ chức.

Hệ sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí tích hợp độc nhất Việt Nam bao gồm những tên tuổi đầu ngành như Dong Tay Promotion, Vie Channel, M&T Pictures, VieON, TKL, DatVietOOH, DatVietMEDIA, TKLMEDIA,… luôn có sự tương hỗ nền tảng giữa các công ty thành viên. Từ đó, giúp DatVietVAC duy trì lợi thế hợp tác chiến lược toàn diện với những tập đoàn hàng đầu Việt Nam và quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị Audience - Consumer đột phá. Đồng thời, hệ sinh thái Mở này cũng giúp DatVietVAC tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, kéo dài tuổi thọ và biên độ thành công của nội dung.

Bên cạnh giá trị văn hóa và tính tương hỗ trong hệ sinh thái, đội ngũ nhân sự tài năng chính là yếu tố quan trọng duy trì sự thành công cho DatVietVAC. Với chiến lược nhân sự đúng đắn, tiềm lực phát triển mạnh mẽ, DatVietVAC trở thành "điểm đến" hấp dẫn, là nơi làm việc đầy kỳ vọng, đáng mơ ước của tài năng ngành công nghệ truyền thông giải trí.