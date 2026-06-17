Dấu ấn đột phá "Make in Vietnam" tại siêu dự án lớn bậc nhất hành tinh: Nắm "trái tim" công trình 2,5 GW

Ở vùng Biển Baltic lạnh giá, nơi những cơn gió thổi suốt bốn mùa, đang dần mọc lên một trang trại điện gió khổng lồ công suất 2,5 GW - đủ cấp điện cho gần 4 triệu hộ gia đình Ba Lan; giảm 8 triệu tấn CO2/năm. Ở "trái tim" của công trình vĩ đại đó có dấu ấn đầy tự hào của người Việt...

Nguồn: PTSC M&C

BALTICA OWF - "Siêu dự án" lớn bậc nhất hành tinh có sự góp mặt của Việt Nam

Trang trại Điện gió Ngoài khơi Baltica (Baltica OWF) là dự án liên doanh giữa Tập đoàn Điện lực Quốc gia Ba Lan (PGE) và Ørsted A/S (Đan Mạch) - một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về phát triển điện gió ngoài khơi.

Được quy hoạch tại vùng Biển Baltic thuộc lãnh hải Ba Lan với tổng công suất lên tới 2,5 GW, Baltica OWF là dự án năng lượng tái tạo lớn nhất lịch sử Ba Lan và thuộc hàng lớn nhất thế giới - đủ sức cung cấp điện sạch cho 4 triệu hộ gia đình mỗi năm.

Dự án thành phần Baltica 2 OWF - giai đoạn phát triển đầu tiên của Baltica OWF; có công suất khoảng 1,5 GW; dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2027 - là nơi chứng kiến dấu ấn của người Việt.

Bố cục trại điện gió ngoài khơi Baltica 2 OWF công suất 1,5 GW - giai đoạn đầu của Baltica OWF. Nguồn: Baltica

Liên danh giữa PTSC M&C (Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC) và Công ty Semco Maritime (Đan Mạch) đã được trao thầu Tổng thầu thiết kế, mua sắm và chế tạo (EPCI) cho 4 trạm biến áp ngoài khơi OSS công suất 375 MW mỗi trạm; và 4 hệ thống khung hỗ trợ cho toàn bộ dự án Baltica 2 OWF.

Ngày 27/11/2024, Lễ Khởi công cho các trạm biến áp ngoài khơi được tổ chức tại công trường PTSC M&C tại Vũng Tàu (cũ). Toàn bộ các cấu kiện trọng yếu này được sản xuất tại Việt Nam.

Dự kiến đến tháng 6-7/2026, 4 trạm biến áp ngoài khơi OSS (trọng lượng mỗi trạm khoảng 3.200 tấn) sẽ hoàn thành và lên đường sang Ba Lan, lắp đặt ngoài khơi Biển Baltic, theo thông tin mới nhất của PTSC M&C.

Thông tin về 4 trạm biến áp ngoài khơi OSS cho dự án Baltica 2. Nguồn: PTSC M&C

Vai trò của những trạm biến áp này là thu nhận toàn bộ điện năng do hàng trăm turbine gió tạo ra, chuyển đổi và truyền tải an toàn về lưới điện quốc gia Ba Lan. Với vai trò này, chúng được ví như "trái tim" của cả trang trại gió.

"Cánh tay chủ lực" của Petrovietnam

Baltica 2 không phải điểm khởi đầu, mà là đỉnh cao mới trong một hành trình vượt đại dương được xây dựng có hệ thống.

Tháng 9/2021, PTSC M&C lần đầu tiên ký thỏa thuận thiết kế, mua sắm, chế tạo 2 trạm biến áp cho dự án điện gió Hải Long 2 và Hải Long 3 ngoài khơi Đài Loan (Trung Quốc) - đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam thực hiện loại hình công việc này.

Tiếp theo là hợp đồng chế tạo 33 chân đế điện gió ngoài khơi cho dự án Greater Changhua 2b&4 (CHW2204) của Ørsted tại Đài Loan. Hợp đồng này đánh dấu lần đầu tiên công trình điện gió ngoài khơi được chế tạo tại Việt Nam và xuất khẩu, với PTSC đảm nhận vai trò tổng thầu.

Dự án trải qua hơn 9 triệu giờ an toàn tuyệt đối và được Ørsted trao chứng nhận "hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật" vào đầu năm 2025.

Từ kinh nghiệm châu Á đó, PTSC tiếp tục vươn ra châu Âu với Baltica 2. Đây là lần đầu tiên thiết bị điện gió ngoài khơi trọng yếu được xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường EU - nơi có tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc hàng khắt khe nhất thế giới.

PTSC đang sở hữu các chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO/IEC 3834:2021 và ISO/IEC 1090 — các tiêu chuẩn bắt buộc để tham gia thị trường EU.

Tính đến nay, PTSC đã xuất khẩu tổng cộng 5 trạm biến áp điện gió ngoài khơi tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương và là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất khẩu loại thiết bị này sang châu Âu.

Lĩnh vực hoạt động chính của PTSC là cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho các ngành dầu khí, năng lượng, công nghiệp. Nguồn: PTSC

Những gì PTSC mang vào Baltica 2 không phải may mắn mà là kết tinh của năng lực được tích lũy trong suốt 50 năm.

Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển (1976-2026), Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) - đã trở thành tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam và là thương hiệu lớn trên thị trường khu vực.

Với hơn 10.000 nhân lực, tổng tài sản hơn 34.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 15.000 tỷ đồng, PTSC đã nhiều năm liên tiếp góp mặt trong VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và là thương hiệu quốc gia được công nhận từ năm 2008.

5 thập kỷ tích lũy và phát triển đã đưa PTSC trở thành "cánh tay chủ lực" của Petrovietnam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi, gây tiếng vang tại châu Âu, châu Á.