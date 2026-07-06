Dấu hiệu của Zalo cho thấy tài khoản có thể đang bị người khác truy cập

Là một trong những ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, Zalo không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc cá nhân mà còn lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc, tài liệu và thông tin riêng tư.

Chính vì vậy, tài khoản Zalo thường trở thành mục tiêu của những đối tượng muốn truy cập trái phép. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp người dùng kịp thời bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Những biểu hiện cần cảnh giác

Nếu tài khoản xuất hiện những biểu hiện bất thường dưới đây, người dùng nên nhanh chóng kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật để hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

1. Mật khẩu bỗng nhiên không còn sử dụng được

Trường hợp không thể đăng nhập dù nhập đúng mật khẩu trước đó, hoặc hệ thống yêu cầu đặt lại mật khẩu mà bạn không hề thực hiện, rất có thể tài khoản đã bị người khác chiếm quyền truy cập và thay đổi thông tin đăng nhập.

2. Nhận thông báo đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí lạ

Nhiều nền tảng sẽ gửi cảnh báo khi phát hiện tài khoản được đăng nhập trên thiết bị mới hoặc từ một khu vực địa lý khác thường. Nếu không phải bạn thực hiện, cần kiểm tra ngay lịch sử đăng nhập và đổi mật khẩu.

3. Xuất hiện bài viết không phải do bạn đăng

Việc trang cá nhân bất ngờ xuất hiện các bài đăng quảng cáo, nội dung lạ hoặc những đường dẫn đáng ngờ là một trong những dấu hiệu cho thấy tài khoản có thể đã bị xâm nhập và bị lợi dụng để phát tán thông tin.

4. Tài khoản phát sinh các hoạt động bất thường

Nếu phát hiện tài khoản tự động thích, bình luận, chia sẻ bài viết, kết bạn hoặc hủy kết bạn mà bạn không hề thao tác, khả năng cao tài khoản đang bị người khác điều khiển.

5. Bạn bè nhận được tin nhắn do bạn không gửi

Khi người quen phản hồi về những tin nhắn mượn tiền, nhờ chuyển khoản hoặc chứa liên kết lạ được gửi từ tài khoản của bạn, đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý vì tài khoản có thể đã bị chiếm quyền sử dụng.

6. Thông tin cá nhân bị thay đổi trái phép

Nếu nhận được thông báo về việc thay đổi tên hiển thị, ảnh đại diện, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác mà bạn không thực hiện, hãy lập tức kiểm tra tài khoản, đổi mật khẩu và kích hoạt các tính năng bảo mật để ngăn chặn nguy cơ mất quyền kiểm soát.

Kiểm tra danh sách thiết bị đã đăng nhập

Ngay khi nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép, người dùng nên kiểm tra lịch sử đăng nhập ngay trên ứng dụng Zalo.

Thao tác thực hiện khá đơn giản: vào mục Cá nhân, chọn Tài khoản và bảo mật, sau đó truy cập Thiết bị đã đăng nhập. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ điện thoại và máy tính đang sử dụng tài khoản Zalo của bạn.

Nếu phát hiện thiết bị lạ, hãy chọn vào tên thiết bị để xem thời điểm đăng nhập rồi thực hiện Đăng xuất thiết bị này nhằm chấm dứt ngay phiên truy cập.

Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra mục Các thiết bị đã đăng xuất gần đây. Nếu xuất hiện những thiết bị không rõ nguồn gốc, đó có thể là dấu hiệu tài khoản từng bị người khác truy cập trái phép trước đó.

Tăng cường bảo mật để tránh bị theo dõi

Sau khi loại bỏ các thiết bị đáng ngờ, người dùng nên thiết lập thêm các lớp bảo vệ để hạn chế nguy cơ bị xâm nhập lần nữa.

Một trong những biện pháp quan trọng là kích hoạt xác thực hai lớp. Khi tính năng này được bật, ngay cả khi kẻ xấu biết mật khẩu, chúng vẫn không thể đăng nhập nếu không có mã xác thực OTP gửi tới số điện thoại của chủ tài khoản.

Đối với những cuộc trò chuyện chứa thông tin quan trọng, người dùng có thể sử dụng tính năng Ẩn trò chuyện bằng mã PIN. Sau khi kích hoạt, cuộc hội thoại sẽ không còn hiển thị trong danh sách tin nhắn thông thường và chỉ có thể mở lại khi nhập đúng tên liên hệ cùng mã PIN đã thiết lập.

Bên cạnh đó, để tăng cường an toàn, người dùng nên hạn chế đăng nhập Zalo trên các thiết bị công cộng, đồng thời tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hoặc thông tin xác thực cho bất kỳ ai. Việc kết hợp các biện pháp này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép và bảo vệ tốt hơn dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

(Tổng hợp)