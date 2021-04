Đâu là giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư bất động sản năm 2021

Sự kiện "Giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư Bất động sản 2021" thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham dự.

Chỉ trong vòng vài tháng qua, bất động sản ở khắp các tỉnh thành đã có sự tăng trưởng mạnh. Theo thống kê của một số tổ chức về lĩnh vực bất động sản, giá đất nhiều nơi tăng 10-20%, thậm chí có nơi tăng tới 200-300%.

Thị trường "nóng" lên đã mang lại cơ hội lớn cho nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Nhiều chuyên gia cho rằng, những thị trường đang có sóng đầu tư phù hợp để tham gia với hình thức "lướt sóng" kiếm lời. Tuy nhiên vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng và nên dè chừng nếu không đủ kiến thức, kinh nghiệm. Bởi lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao.

Nếu muốn tìm kiếm giải pháp an toàn, nhà đầu tư nên chọn sản phẩm ở thị trường truyền thống, nơi không bị ảnh hưởng lớn bởi "sóng" thị trường, do chủ đầu tư uy tín xây dựng, vị trí trung tâm, sản phẩm mang tính khác biệt. Những sản phẩm chất lượng như vậy thì dù những cơn sốt đất qua đi, giá trị vẫn không bị suy giảm.

Trong bối cảnh thị trường nhiễu động, chủ đầu tư TNR Holdings đã tổ chức sự kiện "Giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư Bất động sản 2021" để mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những thông tin hữu ích nhất về thị trường cũng như dự án TNR The Nosta – một trong những dự án đầu tư an toàn nhất thời điểm hiện tại. Dự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư tại Hà Nội. Ngay tại sự kiện, hàng chục giao dịch đã diễn ra thành công.

"Nếu nói vị trí là yếu tố quyết định đến giá trị và khả năng sinh lời của một bất động sản thì TNR The Nosta sẽ là một sản phẩm tiềm năng nhờ vị trí trung tâm của trung tâm", ông Nguyễn Thắng – đại diện đơn vị phân phối HP Real phát biểu tại sự kiện.

Theo đó, dự án tọa lạc tại số 90 đường Láng, quận Đống Đa, xung quanh là mạng lưới dày đặc các cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm thương mại và trung tâm hành chính. "Với nhu cầu nhà ở cao như hiện nay, những dự án nằm tại trung tâm như TNR The Nosta luôn có lượng khách thuê nhà dồi dào và được thuê với mức giá cao. Như vậy, yếu tố vị trí chính là bảo chứng cho giá trị bền vững, khả năng tăng giá và cho thuê sinh lời lâu dài của dự án", ông Nguyễn Thắng nhấn mạnh.

TNR The Nosta với vị trí trung tâm, xung quanh là mạng lưới dày đặc các hệ thống hạ tầng giao thông, tiện ích hiện đại.

Không chỉ vậy, khác với các sản phẩm nhà ở thông thường, TNR The Nosta còn mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng bởi yếu tố thông minh trong từng căn hộ. Đây là dự án cao cấp tiên phong mang phong cách sống Smart Living, trải nghiệm cuộc sống tối giản nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong từng chi tiết trong căn hộ. Điều này cũng là điểm nhấn khiến TNR The Nosta thu hút tầng lớp khách hàng trẻ, thành đạt và theo đuổi lối sống hiện đại.

Trong sự kiện, nhiều giải thưởng giá trị được trao cho các khách hàng tham dự, đặc biệt, một tour du lịch Phú Quốc trị giá 30 triệu đồng cũng tìm được chủ nhân. Chị Vân, một khách hàng trúng giải bốc thăm may mắn cho khách hàng tham dự khi được hỏi cảm nghĩ về dự án chia sẻ: "Tôi thấy TNR The Nosta là một dự án rất đẹp, rất hiện đại, lại có vị trí trung tâm thuận tiện. Bởi thế nên tôi vừa chốt một căn hộ ngay trong sự kiện này".

Với tất cả lợi thế vượt trội, có thể nói, TNR The Nosta không chỉ là chốn an cư lý tưởng với lối sống thông minh, hiện đại, mà còn là giải pháp đầu tư an toàn, sinh lời bền vững cho những nhà đầu tư thông thái.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Đơn vị phân phối chính thức dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc HP REAL

Hotline: 0812 890 555

Website: https://tnr-thenosta.com.vn/