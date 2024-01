Lộ diện những cái tên báo lợi nhuận năm 2023 vượt đỉnh lịch sử

Nhiều ngân hàng công bố ước tính lợi nhuận năm 2023 lập kỷ lục mới. Trong đó, Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này năm 2023 tăng 10,2% so với năm 2022, ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 có thể khoảng 41.200 tỷ đồng và lợi nhuận riêng lẻ vượt 40.400 tỷ đồng.

BIDV ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng. MB ước tính lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt hơn 26.000 tỷ đồng.

VietinBank cũng công bố lợi nhuận của ngân hàng này đã vượt kế hoạch đề ra. Kế hoạch lợi nhuận riêng lẻ năm 2023 của VietinBank là 22.500 tỷ đồng.

LPBank (LPB) công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước, hoàn thành 117%.

Vượt qua mức lợi nhuận kỷ lục năm 2021, 2 CTCK là Chứng khoán VIX và Chứng khoán BIDV thiết lập mức đỉnh lợi nhuận mới. Trong đó, VIX lãi sau thuế 966 tỷ năm 2023, gấp 3 lần so với cùng kỳ và Chứng khoán BIDV lãi 509 tỷ, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, DNSE thiết lập mức lợi nhuận cao nhất lịch sử với 229 tỷ đồng. Tương tự, LNST Chứng khoán Kafi tăng 5,4 lần lên 128 tỷ, LNST Chứng khoán DSC tăng 2,6 lần lên 120 tỷ.

Sau khi về với VPBank và đổi tên thành Chứng khoán VPBankS (tên cũ là Chứng khoán ASC) đồng thời liên tục tăng vốn lên gấp nhiều lần, Chứng khoán VPBankS đã tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng liên tiếp trong 2 năm 2022 và 2023. Năm 2023, VPBankS lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng cao, lợi nhuận gộp Cảng Đình Vũ (DVP) giảm 27% so với cùng kỳ, tuy nhiên, LNST DVP vẫn ghi nhận tăng 16% so với cùng kỳ, đạt kỷ lục mới nhờ doanh thu tài chính tăng cao và khoản lợi nhuận khác 84 tỷ đến từ bồi thường ngoài hợp đồng do tàu Tiger Maashan đâm vào cần trục STS01.

Hai công ty cảng khác cũng lập đỉnh lợi nhuận năm 2023 là Cảng Đà Nẵng và Cảng Đồng Nai với mức lợi nhuận trước thuế năm 2023 lần lượt là 345 tỷ, tăng 2% và 368 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ.

Cả năm 2023, Sonadezi Giang Điền (SZG) mang về 425,3 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 189,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 71,5% so với năm trước.

Năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

CTCP Nhựa Tiền Phong (NTP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu 1.350 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm công ty ghi nhận 194,6 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, Nhựa Tiền Phong lãi trước thuế 659 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục của công ty này trong một năm.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) cũng lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong năm 2023. VF mang về 376 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 31% so với năm 2022 và 296 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với năm trước.

Năm 2023, CTCP Bột giặt Net (Netco) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, gấp đôi năm 2022 và vượt qua lợi nhuận năm 2022 thiết lập đỉnh lợi nhuận mới.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) đạt 116 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và đạt mức lợi nhuận cao nhất lịch sử.