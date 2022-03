Đầu năm, đất nền Bàu Bàng (Bình Dương) lại “nóng” trở lại?

Ghi nhận cho thấy, sau một đợt "nóng" vào đầu năm 2021, đến đầu năm 2022, thị trường BĐS Bàu Bàng, nhất là phân khúc đất nền lại rục rịch trở lại. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các dự án có mức giá còn mềm tại khu vực, dao động trong khoảng 10-15 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, những nền đất còn mức giá khoảng 10 triệu đồng/m2 được tìm kiếm mạnh. Người mua chủ yếu là người địa phương và NĐT đến từ Tp.HCM. Tuy vậy, nguồn cung trong khoảng giá trên dưới 10 triệu đồng/m2 tại khu vực này cũng không còn nhiều để NĐT lựa chọn.

Hiện, trên địa bàn này ghi nhận còn dự án The Sun đang chào thị trường đầu năm với mức giá từ 10 triệu đồng/m2 do EximRS phân phối độc quyền. Dự án này có 265 sản phẩm đất nền, thuộc khu nhà ở Dream City. Do nằm tại mặt tiền đường DX giúp kết nối trực tiếp tuyến QL13 và Tp.HCM, nối với trục Mỹ Phước – Tân Vạn để tiếp cận các khu công nghiệp, lại có mức giá còn mềm, cho nên thanh khoản dự án này ghi nhận khá tốt.



Trước đó, tại khu vực này cũng xuất hiện một số dự án như KĐT Phúc Đạt Gold City, Đại Phước Molita, Nhà phố thương mại New Land Bàu Bàng, Thăng Long Central City, Crytal Central, …tuy nhiên, mặt bằng giá các dự án đã tăng khá cao.

Dù vậy, nếu so với mặt bằng giá tại khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, giá đất nền tại Bàu Bàng được xem là còn ở ngưỡng khá mềm. Đó cũng là lý do, đầu năm hoạt động đầu tư rục rịch tại khu vực này. Ngoài nhà đầu tư địa phương, thì các NĐT đến từ Bình Phước, Tây Ninh, Tp.HCM quan tâm đáng kể.

Người mua tìm hiểu một dự án BĐS tại Bàu Bàng đầu tháng 3/2022.

Theo một môi giới khu vực, các nền đất ở ngưỡng giá 10-15 triệu đồng/m2 được khách đầu tư quan tâm, chủ yếu vẫn là NĐT đến từ Tp.HCM. Trong khi nhu cầu ở thực, người dân có xu hướng chọn các KĐT được đầu tư bài bản về tiện ích, hạ tầng; gần các khu công nghiệp quy mô lớn và các tuyến đường trọng điểm đã triển khai. Sức nóng hiện tại của BĐS Bàu Bàng vẫn thuộc về các dự án có lợi thế này.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, tiềm năng thị trường BĐS Bàu Bàng đến từ lợi thế sẵn có về hạ tầng, vị trí địa lý và định hướng phát triển khu vực này.

Về hạ tầng, các khu công nghiệp quy mô gồm khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng, Tân Bình, Cây Trường và Lai Hưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh tế của khu vực. Để tạo "bàn đạp" cho sản xuất công nghệ cao cũng như từng bước hình thành một hệ sinh thái đổi mới – sáng tạo, khu công nghiệp khoa học - công nghệ cao quy mô 900 ha cũng đang được phát triển. Chưa kể, lợi thế của Bàu Bàng khi sát cạnh hai trung tâm logistic tương lai là Củ Chi - Tây Ninh. Vì thế, nhà đầu tư đang săn tìm đất Bàu Bàng do lực đẩy về khu công nghiệp và hạ tầng.

Các khu công nghiệp sẽ khiến hoạt động sản xuất – dịch vụ của Bàu Bàng liên tục nhộn nhịp. Từ đó, đông đảo công nhân, kỹ sư, chuyên gia và doanh nhân cũng dần đổ về Bàu Bàng sinh sống và làm việc, tạo ra thị trường với nhu cầu thực rất lớn cho bất động sản nói chung, phân khúc đất nền nói riêng. Nơi đây được định hướng phát triển thành khu đô thị - công nghệ cao trong 5 năm tới đây, giúp các khu vực của Bình Dương phát triển hài hòa hơn.

Đất nền có mức giá từ 10-15 triệu đồng/m2, pháp lý hoàn chỉnh được nhà đầu tư săn đón

Theo chuyên gia, định hướng này giúp khu vực này sẽ thu hút nhiều thêm nhân sự chuyên môn cao, người có tài sản lớn muốn tìm không gian sống thoáng đãng và dịch vụ tiện ích đầy đủ đến sinh sống, kinh doanh. Các phân khúc BĐS nhờ đó mà sẽ phát triển đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu của nhiều thành phần cư dân.

Xét về vị trí địa lý, chuyên gia Colliers Việt Nam cho rằng, quốc lộ 13 cho phép Bàu Bàng đóng vai trò kết nối giữa Bình Dương và khu vực Tây Nguyên rộng lớn. Dự kiến, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn – tuyến đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bình Dương cũng sẽ chuẩn bị được được đưa vào vận hành. Các dự án giao thông trọng điểm khác phải kể ra như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Chơn Thành hay metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng – Long Nguyên sẽ giúp giao thông liên vùng càng trở nên tiện lợi.

Về định hướng phát triển, Bàu Bàng được quy hoạch hướng đến thành trung tâm đô thị - công nghiệp kỹ thuật cao vào năm 2025, chú trọng phát triển dịch vụ logistics.

"Hạ tầng đi trước, bất động sản theo sau. Hạ tầng tốt khiến giá bất động sản Bàu Bàng tăng trung bình 12-15%/năm trong 5 năm trở lại đây. Nhiều nhà đầu tư cũng đã nhanh nhạy đón đầu xu hướng, găm giữ bất động sản tại đây và kỳ vọng lợi nhuận cao trong dài hạn", ông David Jackson nhấn mạnh.

Ghi nhận cho thấy, với những dự án đất nền đang có mức giá trên dưới 1 tỉ đồng/nền được quan tâm mạnh nhất tại khu vực này. Đây là mức giá được xem là không thể tìm thấy tại Tp.HCM từ nhiều năm trước. Không thể phủ nhận, trong số các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai hay Long An, nhà đầu tư đến từ Tp.HCM chừng như vẫn "ưu ái" hơn với bất động sản Bình Dương.

Theo một vị chuyên gia trong ngành, trong khoảng cách 20 – 50km xung quanh Tp.HCM, Bàu Bàng không được xem là xa với các nhà đầu tư đến từ Tp.HCM. Ví dụ là nhà đầu tư sẵn sàng ra Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), Phan Thiết (Bình Thuận), Bình Phước hay Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tìm kiếm cơ hội thì Bàu Bàng thậm chí có thể xem là "gần". Chưa kể, kết nối giao thông từ đây đến Tp.HCM cũng hết sức thuận lợi. Đó là lý do, có thời điểm, có những dự án đất nền tại đây được bán hết 100% ngay trong buổi ra mắt. Nếu cộng thêm điều kiện pháp lý rõ ràng thì nhà đầu tư càng được NĐT ưa chuộng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để chọn đất nền tỉnh để đầu tư, có lợi nhuận tốt, nhà đầu tư cần lưu ý đến nguyên tắc "kinh điển" là kiểm tra điều kiện pháp lý của dự án bằng nhiều kênh khác nhau; đồng thời, nghiên cứu để nắm rõ các yếu tố quan trọng liên quan đến dự án. Vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tiện ích xung quanh, sự hợp lý của mức giá, tính thanh khoản hay uy tín của chủ đầu tư là một vài thông tin cần được xem xét kỹ lưỡng.

