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Đầu năm học, CSGT Hà Nội siết vi phạm giao thông ở học sinh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 4/9, lực lượng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh trong những ngày đầu năm học mới.

Theo Quang Vinh

Đại đoàn kết

Từ Khóa:
csgt

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