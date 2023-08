Đầu tư 50.000 tỷ đồng, Bình Dương sẽ có tuyến đường sắt kết nối 5 đô thị

Ngày 19/8, thông tin từ đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đang nghiên cứu lựa chọn tư vấn nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt quy mô lớn kết nối 5 đô thị.

Cụ thể, Dự án xây dựng tuyến đường sắt từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình sẽ đi qua huyện Bàu Bàng, TX Bến Cát, TP Tân Uyên, TP Thuận An và TP Dĩ An dài 52,2km gồm 6 ga: An Bình, Bình Chuẩn, Bình Dương, Chánh Lưu, Tân Hưng, Bàu Bàng và 4 trạm khách gồm: Tân Bình, An Phú, Tân Vĩnh Hiệp, Hòa Lợi.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 50.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 12.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến sử dụng bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc đối tác công - tư (PPP). Dự kiến khởi công trong quý II/2027 và hoàn thành vào năm 2030.

Dự kiến vị trí đường sắt sẽ đi qua

Tỉnh Bình Dương hiện tại có 4 thành phố gồm: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên; ngoài ra dự kiến trong năm nay, thị xã Bến Cát sẽ trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương. Hiện tại, Bình Dương còn 4 huyện gồm: Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 ước tăng 2,3% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3% so với cùng kỳ. Thương mại - dịch vụ, lũy kế 7 tháng, đạt 174.820 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Mô phỏng tuyến đường sắt trong tương lai tại tỉnh Bình Dương

Cũng trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đạt 17,8 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Về cán cân thương mại tỉnh Bình Dương đang duy trì thặng dư thương mại (xuất siêu) đạt hơn 5 tỷ USD trong 7 tháng qua.

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương Võ Anh Tuấn, nhìn chung về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đang duy trì ở một số ngành đạt mức tăng khá; khu vực dịch vụ có nhiều bước khởi sắc khi hầu hết các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí sôi động trở lại; sản xuất nông nghiệp ổn định, một số hàng hóa nông sản có năng suất, chất lượng và giá cả hợp lý.

Hàng hóa được cung ứng đảm bảo nhu cầu của người dân, đặc biệt chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tương đương cùng kỳ nhưng số vốn giải ngân gấp 2,5 lần.

Để phát triển kinh tế, xã hội, Bình Dương đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.