Đầu tư gần 2.000 tỷ đồng "nâng cấp" cầu dẫn Cảng nước sâu

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 3/2024 do Bí Thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương đầu tư cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò.



Theo đó, phạm vi đầu tư của dự án là điểm kết nối với QL7C (tại Km0+00); điểm cuối kết nối với bến cảng nước sâu Cửa Lò, với tổng chiều dài nghiên cứu hơn 3,27 km, được thực hiện tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày khởi công xây dựng.

Dự kiến dự án có tổng mức đầu tư 1.789 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn từ tiền sử dụng đất điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh từ 4 dự án để hỗ trợ đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh và Đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với Cảng nước sâu Cửa Lò là 1.300 tỷ đồng; nguồn tăng thu ngân sách tỉnh tăng thêm hơn 489 tỷ đồng.

Được biết, Cảng nước sâu Cửa Lò là hệ thống giao thông quan trọng kết nối mạng lưới giao thông quốc gia đi qua tỉnh Nghệ An như: Cảng hàng không quốc tế Vinh, đường sắt Hà Nội - TP.HCM, Quốc lộ 1A, đường ven biển, QL7C…, là đầu mối logistics của vùng và cửa ngõ ra biển ngắn nhất trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, phục vụ vận tải và tiếp nhận hàng hóa cho Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Tuy nhiên, hiện nay, cảng nước sâu Cửa Lò đang khai thác với tàu 20.000 - 30.000 DWT giảm tải, sản lượng khoảng 6 triệu tấn/năm, trong khi đó nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới là 20-30 triệu tấn nên không đảm bảo được yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Do đó, phần lớn hàng hóa từ Nghệ An phải đi qua các cảng Nghi Sơn, Vũng Áng, Hải Phòng; nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phải đi qua các cảng khác.

Hạ tầng Cảng nước sâu Cửa Lò chưa tiếp nhận được các tàu biển có trọng tải trên 50.000 DWT, 100.000 DWT... Do đó, nâng cấp, mở rộng và nâng cao năng lực khai thác các cảng biển bằng hình thức đầu tư phù hợp, khuyến khích hình thức hợp tác đối tác công - tư, nhất là cảng Bắc Cửa Lò, nằm trong những giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính vì vậy, mục tiêu của dự án này nhằm đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các bến cảng nước sâu Cửa Lò với mạng lưới giao thông đối ngoại qua Quốc lộ 7C (đường D4), phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa đường biển với quy mô lớn, đảm bảo đồng bộ kết cấu hạ tầng để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò, tạo môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn.

Ngoài ra, để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đang xúc tiến các bước để triển khai đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc; dự án Đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò.