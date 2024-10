Đầu tư Hải Phát (HPX) báo lãi quý 3 tăng 177%, dòng tiền kinh doanh 9 tháng dương gần 1.000 tỷ, cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, doanh thu thuần tăng mạnh 42% so với cùng kỳ lên 429 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn giúp Hải Phát lãi gộp 151 tỷ trong kỳ này, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, biên LNG cải thiện lên 35%.

Cũng trong quý 3, doanh thu hoạt động tài chính của HPX đạt 11 tỷ đồng; ngược lại, chi phí tài chính tăng 164% lên 106 tỷ đồng, trong đó 33 tỷ đồng là chi phí lãi vay và 73 tỷ đồng chi phí tài chính khác. Các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 623% lên 27 tỷ đồng và tăng 16% lên 13 tỷ đồng. Kết quả, Hải Phát báo lãi sau thuế đạt 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hải Phát ghi nhận 1.084 tỷ đồng doanh thu thuần và 59 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 9% và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Hải Phát đạt 8.105 tỷ, giảm 2% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho với 2.671 tỷ đồng, ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có tổng giá trị lên tới gần 4.377 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền mặt chỉ còn hơn 18 tỷ.

Nợ phải trả của Hải Phát đạt 4.471 tỷ đồng vào cuối qý 3, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gần gấp đôi so với đầu năm lên 1.089 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây chủ yếu là số dư các khoản thanh toán theo tiến độ từ các khách hàng ký hợp đồng mua bất động sản tại dự án Cao Bằng, Bắc Giang, Hải Yên và các dự án khác của Hải Phát. Nợ vay giảm 19% so với đầu năm xuống còn gần 2.000 tỷ, trong đó 1.345 tỷ là vay nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu giảm 20% so với đầu năm xuống còn 1.200 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 3.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đạt 331 tỷ đồng.

Điểm tích cực là dòng tiền kinh doanh của Hải Phát ghi nhận dương 966 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 128% so với cùng kỳ, với 241 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động; 202,6 tỷ đồng tăng, giảm các khoản phải thu; 309 tỷ đồng tăng, giảm hàng tồn kho…

Trong khi đó, dòng tiền đầu tư âm 502 tỷ đồng so với số dương 128 tỷ đồng của cùng kỳ. Công ty ghi nhận 161 tỷ đồng tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác, 118 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Ngược chiều. Hải Phát cũng đã chi ra 783 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.

Phản ứng với thông tin khởi sắc từ kết quả kinh doanh, cổ phiếu HPX sau khi về đáy hơn 1 năm vào cuối tuần trước đã lập tức bật tăng trần trong phiên 28/10. Cổ phiếu giao dịch sôi động với gần 1 triệu đơn vị được sang tay, thị giá tăng hết biên độ 6,9% lên 4.810 đồng/cp. Thậm chí khi đóng cửa, HPX vẫn dư mua giá trần hơn 2,6 triệu cổ phiếu.

Liên quan, hồi tháng 6 năm nay, Hải Phát lên kế hoạch phát hành 152 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Số tiề thu về dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng, dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu cũng như các khoản nợ vay. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9, Hải Phát đã thông báo tạm dừng kế hoạch do không còn khả thi.