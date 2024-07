Đầu tư mạnh cho công nghệ, khuyến mại, quảng cáo, chủ thương hiệu trà Bí Đao Wonderfarm báo lãi quý 2 giảm 24%

CTCP Thực phẩm Quốc tế (Interfood - mã IFS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt gần 525 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 11% khiến biên lãi gộp duy trì ở mức 37%. Lợi nhuận gộp đạt gần 194 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 2/2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 51% do ảnh hưởng từ xu hướng giảm của lãi suất tiền gửi theo mặt bằng chung trong quý này. Chi phí bán hàng tăng 20% chủ yếu do đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, tăng cường chiến dịch truyền thông quảng bá các sản phẩm chiến lược. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42% trong quý này cơ bản liên quan một số khoản đầu tư về công nghệ để phục vụ mục đích tăng trưởng. Kết quả, Interfood lãi ròng gần 55 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2023.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Interfood ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 972 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 3% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 49% kế hoạch doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2024, Interfood đặt mục tiêu doanh thu thuần cao kỷ lục 1.993 tỷ đồng, tăng gần 7% so với thực hiện năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp khá thận trọng với mục tiêu lợi nhuận khi lên kế hoạch lãi ròng chỉ khoảng 192 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2023.

Interfood cho biết, công ty đặt mục tiêu đạt được mức tăng trưởng cao hơn thị trường và tăng doanh số bán hàng cho các thương hiệu ưu tiên của chúng tôi, trà Bí Đao Wonderfarm, Ice+ và Latte, bằng cách đưa ra tuyên bố về giá trị rõ ràng và tối đa hóa điểm tiếp xúc với khách hàng thông qua các chiến lược tiếp thị hiệu quả. Ngoài ra, Interfood tiếp tục mở rộng kinh doanh sản phẩm iMUSE với chức năng góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Interfood ở mức gần 1.600 tỷ đồng, tăng hơn trăm tỷ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền chiếm đến 72% với số dư hơn 1.150 tỷ đồng. Có thể thấy lượng tiền mặt của công ty thừa "rủng rỉnh" để chuẩn bị cho đợt cổ tức khủng sắp tới.

Cụ thể, ngày 2/8 tới đây, Interfood sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 24% (01 cổ phiếu nhận 2.400 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/9.

Với hơn 87 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Interfood dự kiến sẽ chi gần 210 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Phần lớn cổ tức sẽ chảy về túi cổ đông nước ngoài Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd khi tổ chức này đang nắm đến gần 96% cổ phần của Interfood.

Trên thị trường, cổ phiếu IFS đang dừng ở mức 34.100 đồng/cp, tăng 13% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơi 10% so với đỉnh lịch sử đạt được hồi giữa tháng 3. Vốn hóa thị trường của Interfood tương ứng đạt hơn 3.000 tỷ đồng.