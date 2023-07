Đầu tư mạnh vào cổ phiếu ngân hàng, quỹ ngoại quy mô hơn 800 triệu USD “thua” VN-Index 2 tháng liên tiếp

Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo tháng 6 với hiệu suất đầu tư đạt 2,35%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp quỹ ngoại đến từ Phần Lan ghi nhận hiệu suất dương nhưng đáng tiếc đều thua kém so với mức tăng của VN-Index (2,48% trong tháng 5 và 4,19% trong tháng 6).

Tính từ đầu năm, Pyn Elite Fund cũng không thắng được thị trường chung khi hiệu suất đầu tư chỉ đạt 8,79% trong khi VN-Index tăng đến 11,23% sau 6 tháng.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund theo tháng

Trước đó, trong thư gửi nhà đầu tư hồi giữa tháng 6, ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund cho rằng, cả VN-Index và quỹ vẫn còn nhiều tiềm năng phục hồi trước khi lấy lại các mức như hồi đầu năm 2022. Ngoài việc tin tưởng vào lợi nhuận kỳ vọng khả quan của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, nhà quản lý quỹ tự tin danh mục đầu tư của PYN Elite Fund sẽ hoạt động tốt hơn chỉ số trong thời gian còn lại của năm.

PYN Elite Fund từ lâu đã đặt niềm tin lớn vào các cổ phiếu “vua”. Đến cuối tháng 6, top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ (chiếm hơn 85% NAV) có đến một nửa là cổ phiếu ngân hàng chưa kể chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF (mô phỏng theo rổ chỉ số tài chính). Tổng tỷ trọng của 5 cổ phiếu ngân hàng (STB, CTG, TPB, MBB, HDB) và ccq VNFinLead ETF đã xấp xỉ 50% NAV của quỹ.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Pyn Elite Fund vào cuối tháng 6

Thực tế, nhóm ngân hàng lại chưa tạo được một con sóng ngành nào thực sự rõ rệt từ đầu năm dù những cái tên đơn lẻ vẫn “túc tắc” đi lên. Các cổ phiếu “vua” trong danh mục của Pyn Elite Fund (ngoại trừ STB) đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn do tăng trưởng kinh tế chung của Việt Nam chậm lại và yếu tố lãi suất. Tuy nhiên, nhà quản lý quỹ vẫn tin tưởng triển vọng tăng trưởng thu nhập của các ngân hàng sẽ được cải thiện hơn nữa khi tăng trưởng kinh tế tăng tốc.

Ngoài nhóm ngân hàng, quỹ còn phân bổ tỷ trọng lớn vào các cổ phiếu như VHM, VRE, ACV, VEAM. Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản do Pyn Elite Fund quản lý lên đến hơn 750 triệu EUR (~820 triệu USD) và là một trong những quỹ ngoại có quy mô lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cái nhìn lạc quan

Theo số liệu từ Pyn Elite Fund, giai đoạn VN-Index ở đỉnh 1.500 điểm vào đầu năm 2022, tỷ lệ P/S (Giá/Doanh thu) của thị trường là 2 lần. Con số này này hiện chỉ ở mức 1,29 lần. Dựa trên thực tế là giá cổ phiếu đã giảm xuống mức quá rẻ vào năm ngoái, quỹ ngoại này đánh giá lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán năm nay.

“Ngay cả khi bỏ qua triển vọng tích cực trong vài năm tới và tăng trưởng doanh thu của các công ty niêm yết Việt Nam, tỷ lệ P/S trở lại mức 2 sẽ hoàn toàn hợp lý chỉ dựa trên số liệu doanh thu cho năm 2023, đặc biệt khi lãi suất đang giảm và thanh khoản trong thị trường đang cải thiện trở lại” – nhà quản lý Pyn Elite Fund nhấn mạnh.

Theo Pyn Elite Fund, các nhà đầu tư đã có dấu hiệu trở lại nhưng thị trường vẫn chưa chứng kiến mức tăng 2–4%/phiên, thay vào đó chỉ dao động trong khoảng 0,5–1%. Khối lượng giao dịch mỗi phiên cũng tăng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn hơn của nhà đầu tư. Một phần tiền gửi ngân hàng chuyển sang cổ phiếu đã đẩy giá trị giao dịch trung bình hàng ngày lên hơn 714 triệu USD.

Quỹ ngoại cho rằng, hành động của Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong năm nay. Các biện pháp đang có tác động tích cực đến xu hướng và sức mạnh của thị trường chứng khoán và có thể tiếp tục trong những tháng tới. Kích cầu nội địa trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay là vô cùng quan trọng và Chính phủ cũng như NHNN đã và đang tích cực hành động để hướng tới mục tiêu đó.

Tháng 6 đã chứng kiến nhiều sự kiện kinh tế quan trọng. GDP của Việt Nam tăng 4,1% so với cùng kỳ trong quý 2, nâng mức tăng trưởng nửa đầu năm lên 3,7%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,1% so với cùng kỳ trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng tăng chậm hơn, ở mức 2,5% so với cùng kỳ. CPI tháng 6 giảm còn 2% so với cùng kỳ, lạm phát duy trì ổn định. Xuất khẩu tháng 6 tăng 4,5% và nhập khẩu tăng 2,6% so với tháng 5, nhưng vẫn tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Việc giảm VAT 2 điểm phần trăm, giảm 50% phí đăng ký ô tô và chính sách thị thực 90 ngày mới được thông qua để thúc đẩy các ngành dịch vụ và sản xuất. Quốc hội cũng thảo luận sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất đợt thứ 4, đưa lãi suất tái cấp vốn về 4,5% và lãi suất tái chiết khấu về 3%. Điều này dẫn đến VND yếu hơn đôi chút so với EUR và USD.