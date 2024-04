Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) lỗ thêm hơn 267 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau khi bị Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) nhắc nhở do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất), ngày 9/4, CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (MCK: SJF) đã công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023.

Tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của SJF có nhiều điều chỉnh so với báo cáo tài chính quý IV/2023 công ty tự lập trước đó. Trong đó, đáng chú ý nhất là lợi nhuận bị điều chỉnh giảm thêm 267,2 tỷ đồng, khiến SJF thực lỗ 304,5 tỷ đồng trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh trên BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán của SJF. Ảnh chụp màn hình.

Doanh thu thuần của SJF đạt 91,6 tỷ đồng, giảm 7,7% so với năm trước và không có sự điều chỉnh so với báo cáo tự lập. Doanh thu tài chính năm 2023 của SJF đạt 17,3 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm trước và cũng không có sự điều chỉnh sau kiểm toán.

Tác động lớn nhất đến kết quả kinh doanh của SJF sau kiểm toán là chi phí tài chính bị điều chỉnh tăng từ 22,8 tỷ đồng (tại báo cáo tự lập), lên 289,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng thêm hơn 450 triệu đồng, lên hơn 33 tỷ đồng.

Theo giải trình, chi phí tài chính tăng đột biến do công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư số tiền 285,5 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên hơn 33 tỷ đồng do công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Các yếu tố này đã khiến SJF lỗ sau thuế hơn 304 tỷ đồng trong năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SJF đạt 585 tỷ đồng, giảm 31,7% so với đầu năm và giảm 31% so với báo cáo tự lập. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,4%, lên gần 320 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn ghi nhận 180,2 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác ghi nhận 124 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn 60,2 tỷ đồng, gấp 2 lần so với số đầu năm.

Đáng chú ý, tại báo cáo kiểm toán này đã điều chỉnh khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tăng vọt từ 48,4 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên 313,4 tỷ đồng.

Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản trích lập dự phòng

Tại báo cáo tài chính riêng năm 2023 của SJF, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản trích lập dự phòng của doanh nghiệp này. Đơn vị kiểm toán cho biết, tại Báo cáo tài chính riêng của SJF, khoản mục "Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết" trên Bảng cân đối kế toán đang ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Tona số tiền là 147 tỷ đồng. SJF cho rằng khoản đầu tư này khó có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do đó, doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng 100% giá trị khoản đầu tư với số tiền 147 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2022 Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư này). Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được mức trích lập dự phòng của khoản đầu tư này có hợp lý hay không cũng như ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu khác được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng kèm theo.

Khoản trích lập dự phòng đầu tư của SJF bị đơn vị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, trong khoản mục “Phải thu về cho vay ngắn hạn” và ”Phải thu ngắn hạn khác” trên Báo cáo tài chính của SJF bao gồm khoản cho vay ngắn hạn CTCP Thiên Tân Lạc với số tiền 163 tỷ đồng và số lãi cho vay phải thu tương ứng là 16,7 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2023 số tiền là 7,6 tỷ đồng). Trong đó, số lãi cho vay đã ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2023 là 13 tỷ đồng, năm 2022 là 13 tỷ đồng). Đơn vị kiểm toán cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đánh giá giá trị hợp lý cũng như khả năng thu hồi của các khoản cho vay và lãi cho vay phải thu này. Do đó, kiểm toán không đánh giá được mức trích lập dự phòng cần thiết và ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu khác được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng kèm theo.

Ngoài ra, Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY cho biết, báo cáo tài chính riêng của SJF cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác cũng đã nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ về tính hiệu quả cũng như khả năng hoàn vốn của khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Tona với số tiền tại thời điểm 31/12/2022 là 147 tỷ đồng.