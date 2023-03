Đầu tư thương hiệu kim cương mang giá trị bền vững - Goldmark Oakham Việt Nam

Cuộc gặp gỡ định mệnh và hành trình xây dựng thương hiệu Goldmark Oakham đầu tiên tại Việt Nam



Lê Mỹ Nhàn hiện đang giữ chức giám đốc điều hành của công ty kinh doanh và chế tác trang sức Goldmark Oakham Việt Nam. Trước khi góp mặt trong giới doanh nhân Sài Gòn, cô từng có quãng thời gian dài học tập và làm việc tại nước ngoài. Mỹ Nhàn tốt nghiệp ngành kỹ sư hóa học tại Đại học NUS Singapore và hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực tài chính tại Hoa Kỳ. Vào năm 2018-2019, cô có cơ hội gặp gỡ Goldmark Oakham tại Washington D.C và cũng chính lúc ấy Mỹ Nhàn nhận ra thương hiệu trang sức cao cấp này chính là định mệnh của đời mình.

Goldmark Oakham đã thức tỉnh niềm đam mê kim cương trong COO Mỹ Nhàn.

Sau một thời gian dài làm việc cho Goldmark Oakham tại nước ngoài, tháng 8/2022 cô quyết định đưa Goldmark Oakham gia nhập thị trường trang sức Việt. Thời điểm ấy, cái tên Lê Mỹ Nhàn bắt đầu nhận được sự chú ý lớn từ giới doanh nhân Việt.



Ngay khi vừa ra mắt tại Việt Nam, Goldmark Oakham đã thực hiện một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Theo đó, cuối tháng 8 năm 2022, Giám đốc điều hành Goldmark Oakham Việt Nam - Lê Mỹ Nhàn đã ký kết trao tặng viên Kim Cương Linh Hồn cho Thượng tọa Thích Giác Tôn tại Tịnh thất Hoa Nghiêm với mong muốn tôn vinh những nét đẹp tôn giáo Việt trong đời sống. Đến cuối năm 2022 đầu năm 2023, Goldmark Oakham Việt Nam tiếp tục mở rộng cơ hội chiêm ngưỡng và sở hữu kim cương linh hồn, trang sức cao cấp đối với người dân Việt Nam thông qua chuỗi triển lãm "The Soul Diamond".

Tạo ra những giá trị tăng trưởng bền vững là hướng đi của Goldmark Oakham Việt Nam

Goldmark Oakham được nhiều chuyên gia nhận định rằng đây là nguồn năng lượng tối đa tại thị trường kim cương Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đam mê mạnh mẽ trong lĩnh vực khai thác kim cương thiên nhiên cùng công nghệ thẩm định và "phẫu thuật" những viên đá quý này, COO Lê Mỹ Nhàn đã mang tới những bước phát triển đột phá và vững trãi cho thương hiệu Goldmark Oakham tại Việt Nam và phát triển rộng ra toàn Đông Nam Á trong tương lai gần.

Goldmark Oakham luôn có vị thế nổi bật trong thị trường trang sức Việt Nam.

COO Lê Mỹ Nhàn từng chia sẻ: "Goldmark Oakham gia nhập thị trường trang sức Việt Nam thu hút ánh nhìn từ giới điệu mộ và nhà đầu tư Việt. Do đó, "gã khổng lồ" này sẽ tạo nên sự cạnh tranh trong ngành trang sức kim cương Việt Nam."



Bên cạnh đó, Mỹ Nhàn cũng nhấn mạnh thêm về tiềm lực tài chính của Goldmark Oakham Việt Nam: "Với sự hậu thuẫn tài chính dồi dào từ công ty mẹ, Goldmark Oakham Vietnam luôn có những chính sách hậu mãi tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu những kiệt tác trang sức độc đáo, giàu tính nghệ thuật nhất".

Chia sẻ cơ hội thu lợi nhuận hấp dẫn nhờ đầu tư trang sức Goldmark Oakham

Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, Goldmark Oakham gây ấn tượng sâu sắc với giới mộ điệu Việt bởi bộ sưu tập kim cương linh hồn đa dạng và các mẫu trang sức thiết kế vô cùng độc đáo. Nếu kim cương linh hồn thu hút sự chú ý của giới thượng lưu Việt nhờ sự quý hiếm và khả năng kết nối tâm hồn kỳ diệu thông qua DNA, thì những bộ trang sức của Goldmark Oakham lại khiến mọi thị giác phải mê mẩn với thiết kế độc đáo cùng chuyển động cơ học đầy mới lạ. Đặc biệt, sự xuất hiện của "Flying Lotus 2000" , "Flying Lotus 2022", "The Goose That Laid The Diamond Eggs" thực sự đã mang tới giới mộ điệu một ấn tượng rất mới về trang sức. Không chỉ sở hữu thiết kế xuất sắc, trang sức Goldmark Oakham còn tạo thiện cảm với giới thượng lưu Việt nhờ tiềm năng tăng trưởng giá trị tài sản bền vững.

Tiềm lực tài chính ấn tượng của trang sức Goldmark Oakham.

Mỹ Nhàn tâm sự: "Tiêu chí của Goldmark Oakham Việt Nam là thổi làn gió Hoàng Gia đến với giới mộ điệu và những nhà đầu tư Việt. Trong bối cảnh, thị trường kim cương thế giới tăng giá đều đặn từ 7-15%/năm và làn sóng thuê trang sức xa xỉ tăng mạnh trong 5 năm tới với lợi nhuận dao động ở mức 8-12%, kim cương Goldmark Oakham là một khoản đầu tư thông thái nhất hiện nay".



Mỹ Nhàn cũng tâm sự thêm: "Bất kỳ ai mong muốn tham gia thị trường kim cương, tôi đều trân trọng và hỗ trợ hết mình. Nhiệm vụ của tôi tại Goldmark Oakham là giúp khách hàng dễ dàng sở hữu kiệt tác mà họ ao ước và biến ước mơ của họ thành hiện thực. Thậm chí, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho những khách hàng có cùng niềm đam mê kim cương như mình".

Với tiềm lực tài chính đang sở hữu cùng sự điều hành tận tâm của COO Lê Mỹ Nhàn, Goldmark Oakham hứa hẹn sẽ mang đến hơi thở Hoàng gia lấp lánh.