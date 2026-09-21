Đây là bãi biển dài nhất Việt Nam, vừa xuất hiện quần thể đặc biệt rộng hơn 20 ha: 17km cong hình vành khuyên, nằm ở địa đầu vùng Đông Bắc, được ví như "nàng thơ ngủ quên"

Nằm ở Quảng Ninh, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Trà Cổ là một trong những bãi biển có vị trí đặc biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2012, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố Trà Cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam, với chiều dài 17 km, diện tích khoảng 170 ha, cong hình vành khuyên từ Mũi Gót phía Bắc tới Mũi Ngọc phía Nam.

Không chỉ gây chú ý bởi kỷ lục này, Trà Cổ còn nằm ở vùng địa đầu Đông Bắc, cách Hà Nội khoảng 300 km. Cục Du lịch Quốc gia từng nhận định nơi đây mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ với bãi cát trắng, những hàng phi lao xanh và không gian khá yên tĩnh. Nhiều du khách khi ấy ví Trà Cổ như một "nàng thơ ngủ quên" bởi vẻ bình dị vốn có.

Bãi biển Trà Cổ chính là bãi biển dài nhất Việt Nam, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận (Ảnh VinWonders)

Nhưng vùng biển từng gây ấn tượng bởi sự vắng vẻ ấy đang dần thay đổi. Ngày 19/9/2026, Khu đô thị Trà Cổ Long Beach Luxury được ra mắt cùng việc khai trương Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort. Đây cũng là dấu mốc hoàn thiện quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch ven biển có diện tích 20,47 ha, sau hơn một thập kỷ đầu tư.

Quần thể hơn 20 ha hình thành sau hơn một thập kỷ

Công ty Cổ phần Trung Chính bắt đầu quá trình đầu tư, phát triển khu đô thị và du lịch tại Trà Cổ từ năm 2010. Đến tháng 1/2020, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt với tên gọi Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, quy mô 20,47 ha.

Theo quy hoạch, quần thể gồm 268 căn đất ở đô thị, với các loại hình liền kề, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập; 66 biệt thự nghỉ dưỡng, gồm bungalow biển và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; bên cạnh đó là tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao cùng các không gian cây xanh, vui chơi và thể thao.

Các hạng mục được hình thành qua nhiều giai đoạn. Quảng trường Đồng hồ được khởi công tháng 8/2020 và hoàn thành vào cuối năm. Tháng 11/2022, 20 căn nhà đầu tiên được bàn giao. Hệ thống cảnh quan, cây xanh, bể bơi và các tiện ích khác cũng dần được bổ sung.

Toàn cảnh quần thể, nằm bên bãi biển Trà Cổ (Ảnh Chủ đầu tư)

Quá trình xây dựng diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, kéo theo khó khăn về nhân lực, đi lại và tổ chức thi công. Bên cạnh đó là đặc thù thời tiết vùng biển với những đợt giông bão. Đến năm 2023, dự án bước thêm một giai đoạn khi hạng mục khách sạn 5 sao tiếp tục được phát triển.

Việc khách sạn đi vào hoạt động trong tháng 9/2026 được xem là hạng mục cuối cùng được đưa vào khai thác, qua đó hoàn thiện diện mạo của toàn quần thể.

"Mảnh ghép" mới bên bờ biển từng ít lựa chọn lưu trú

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra chỉ vài năm sau thời điểm Trà Cổ còn được biết đến như một vùng biển tương đối ít dịch vụ lưu trú. Trước kia, khu vực gần bãi biển khi ấy chưa thực sự có nhiều cơ sở lưu trú, du khách cần đặt phòng từ sớm hoặc lựa chọn khách sạn ở trung tâm Móng Cái.

Đến nay, Trà Cổ đã chính thức có thêm một khách sạn quy mô lớn nằm ngay trong quần thể ven biển. Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort được xây dựng trên khu đất 21.422 m², cao 11 tầng, gồm 170 phòng nghỉ và trung tâm hội nghị có sức chứa khoảng 500 khách.

Khách sạn phục vụ khách lưu trú chínht thức đi vào hoạt động, ra mắt vào ngày 19/9 vừa qua (Ảnh BTC)

Bên cạnh khu lưu trú, công trình có bãi biển riêng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, spa, phòng gym và sân pickleball. Theo đơn vị phát triển, khách sạn hướng tới nhiều nhóm khách, từ gia đình, khách đoàn đến khách công vụ, hội nghị và sự kiện.

Các hình ảnh toàn cảnh trong tài liệu cho thấy tòa khách sạn nằm ở vị trí trung tâm, hai bên là các dãy công trình thấp tầng, hệ thống cảnh quan, mặt nước và những khoảng xanh kéo dài về phía biển. Đây cũng là một trong những thay đổi dễ nhận thấy về diện mạo khu vực so với hình ảnh Trà Cổ lâu nay vốn gắn nhiều hơn với bãi biển, phi lao và những làng chài yên tĩnh.

Từ vùng biển hoang sơ đến điểm đến ngày càng đầy đủ dịch vụ

Sự xuất hiện thêm các sản phẩm lưu trú diễn ra trong bối cảnh việc tiếp cận Trà Cổ đã thuận tiện hơn trước. Từ Hà Nội, du khách hiện có thể di chuyển tới khu vực Móng Cái bằng hệ thống cao tốc, thay vì hành trình đường bộ kéo dài như trước.

Tuy nhiên, giữa quá trình phát triển dịch vụ, thứ tạo nên dấu ấn riêng cho Trà Cổ vẫn là chính bãi biển này. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bờ biển dài 17 km không chỉ lập kỷ lục về chiều dài mà còn có bãi cát mịn, thoải; khi thủy triều rút, mặt cát rộng và tương đối bằng phẳng.

Không gian bên trong phòng nghỉ khách sạn (Ảnh Chủ đầu tư)

Có thể thấy, từ một vùng biển địa đầu từng nổi bật bởi sự yên tĩnh, Trà Cổ đang có thêm những không gian đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn. Song dù diện mạo thay đổi, dải bờ biển dài nhất Việt Nam, không gian khoáng đạt cùng vẻ bình dị nơi địa đầu Đông Bắc vẫn là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này.